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Блогеры отреагировали на слушания Конгресса США по НЛО
Российские блогеры и высмеяли слушания Конгресса США по НЛО, где было заявлено о контактах с инопланетянами
Российские блогеры высмеяли слушания в Конгрессе США о контактах с НЛО, где бывший агент ЦРУ Дэвид Груш рассказал, что Пентагон обнаружил следы «внеземных существ» на рухнувших космических кораблях.
«Почему в этом зале все люди без шапочек из фольги?», – сыронизировал Караульный Z.
Спецкор газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев отметил: «Ну, то есть, настолько у политического класса США все нынче хорошо, что включили тему НЛО. Причем на высшем уровне. Отвлекалки, тепловые ракеты, как угодно назови – а разгадка одна: успех и процветание (нет)».
«Смотрю, никакого резонанса эти слушания не вызвали. Даже если нам сейчас скажут, что внеземные цивилизации точно существуют, всем, скорее всего, будет пофиг. Других проблем хватает», – пишет «Небожена».
Блогеры из Telegram-канала Peopletalk подчеркнули, что такими новостями россиян уже не удивить.
«Экс-агент ЦРУ Дэвид Граш рассказал, что Пентагон обнаружил следы внеземных существ на рухнувших космических кораблях. По его словам, правительство всячески пытается скрыть этот факт и готовит репрессии против всех свидетелей произошедшего. Также он признался, что лично не видел НЛО и инопланетян, но точно знает, что их видели другие. Очень интересно, продолжайте!»
Ранее в Конгрессе США объявили про обнаружение внеземных биотехнологий в местах аварий НЛО.
Бывший сотрудник американского разведсообщества Дэвид Граш на слушаниях в Комитете по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США признался, что ему отказали в доступе к программам по работе с НЛО, но он лично общался с чиновниками, которые были в курсе наличия летательных объектов «нечеловеческого» происхождения. Из некоторых таких объектов, по его словам, был извлечен внеземной «биологический материал».