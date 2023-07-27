Блогеры отреагировали на слушания Конгресса США по НЛО

  • ВС РФ нанесли сосредоточенные удары по аэродромам и местам дислокации ВСУ
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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бундесвер считает, что украинцев погибает недостаточно много

    Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нельзя требовать от женщины рожать, не требуя от мужчины быть верным

    Требование рожать в атмосфере, когда она-то должна, а вот ей мало кто должен, воспринимается как оскорбительная несправедливость. Разрушение уважения к семье – вообще признак распада общества в целом, будь то у них или у нас.

    14 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Русские слишком много дали Польше, чтобы еще и щадить ее чувства

    Если в Москве пойдут разговоры про Данциг и Бреслау, в Берлине возможно сдержанное к этому отношение, отнюдь не гневное. И наоборот: берлинские претензии к Польше будут встречены в Москве и Минске достаточно спокойно.

    26 комментариев
    Новости
    15:21Путин: ВСУ потеряли больше 200 человек в последний атаке

    Президент России Владимир Путин заявил о значительных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) при последней атаке.

    15:07Путин заявил о готовности России безвозмездно поставить зерно шести странам Африки

    Россия готова в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно поставить шести африканским государствам по 25-50 тыс. тонн зерна, сообщил президент Владимир Путин на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.

    14:58Эксперт: Переворот в Нигере может лишить французские АЭС урана

    Переворот в Нигере может привести к остановке поставок урана во Францию. А Париж в них очень нуждается. Кроме того, мятежники могут искать союзника в лице России, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее в Нигере произошел военный переворот.

    14:50Не пожавшую руку россиянке украинскую саблистку Харлан сняли с ЧМ

    Украинскую саблистку Ольгу Харлан сняли с чемпионата мира по фехтованию в Милане после несостоявшейся встречи с болгарской спортсменкой Йоланой Илиевой.

    14:48Страны Африки проявили интерес к системам ПВО «Панцирь-С1» и «Тор-М2Э»

    Страны Африки демонстрируют устойчивый интерес к российским средствам противовоздушной обороны (ПВО) малого и среднего радиуса действия, рассказал на полях второго саммита Россия – Африка директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

    14:45Патриарх Кирилл назвал религиозным апартеидом возможный запрет УПЦ

    Возможное принятие Радой закона о полном запрете Украинской православной церкви (УПЦ) будет противозаконным, нанесет ущерб украинскому обществу, заявил патриарх патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в кулуарах второго саммита «Россия – Африка».

    14:43Мосгорсуд приговорил к девяти годам колонии экс-судью Кондрат за взяточничество

    Московский горсуд приговорил бывшую судью Арбитражного суда Москвы Елену Кондрат к девяти годам колонии общего режима, признав ее виновной в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

    14:41Минобороны назвало украинские потери за сутки после провального наступления на Запорожском направлении

    Украинские военные при попытке наступления в Запорожской области понесли большие потери, сообщило Министерство обороны в четверг.

    14:39Херш заявил о решающей роли США в атаках на Крымский мост

    Администрация президента США Джо Байдена играла решающую роль в обеих атаках на Крымский мост, заявил журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на американского чиновника.

    14:36Российские войска на Донецком направлении за сутки отразили девять атак ВСУ

    Последние сутки ВСУ продолжали безуспешные попытки наступления на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    14:31Медведев пошутил о легализации на Украине лекарств на основе марихуаны

    Североатлантический альянс в обмен на принятие Украины предложил Киеву переключиться с кокаина на марихуану, пошутил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя законопроект о производстве медицинского каннабиса на Украине.

    14:29ВС РФ нанесли сосредоточенные удары по аэродромам и местам дислокации ВСУ

    Российские военные за последние сутки нанесли сосредоточенные удары высокоточным оружием большой дальности по аэродромам и пунктам управления и дислокации Вооруженных сил Украины.

    14:27Президент ЮАР заявил о планах обсудить с Путиным возобновление зерновой сделки

    Президент ЮАР Сирил Рамафоса во время разговора с президентом Владимиром Путиным обсудит возобновление зерновой сделки, заявила первый заместитель генсека правящей партии ЮАР «Африканский национальный конгресс» (АНК) Номвула Моконьяне.

    14:25Путин на встрече с главой Мозамбика подтвердил настрой на расширение сотрудничества

    Россия разделяет настрой на расширение сотрудничества с Мозамбиком, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с лидером Мозамбика Филипе Ньюси.

    14:22Блогеры отреагировали на слушания Конгресса США по НЛО

    Российские блогеры высмеяли слушания в Конгрессе США о контактах с НЛО, где бывший агент ЦРУ Дэвид Груш рассказал, что Пентагон обнаружил следы «внеземных существ» на рухнувших космических кораблях.

    27 июля 2023, 14:22

    Блогеры отреагировали на слушания Конгресса США по НЛО

    Российские блогеры и высмеяли слушания Конгресса США по НЛО, где было заявлено о контактах с инопланетянами

    Блогеры отреагировали на слушания Конгресса США по НЛО
    @ l31/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские блогеры высмеяли слушания в Конгрессе США о контактах с НЛО, где бывший агент ЦРУ Дэвид Груш рассказал, что Пентагон обнаружил следы «внеземных существ» на рухнувших космических кораблях.

    «Почему в этом зале все люди без шапочек из фольги?», – сыронизировал Караульный Z.

    Спецкор газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев отметил: «Ну, то есть, настолько у политического класса США все нынче хорошо, что включили тему НЛО. Причем на высшем уровне. Отвлекалки, тепловые ракеты, как угодно назови – а разгадка одна: успех и процветание (нет)».

    «Смотрю, никакого резонанса эти слушания не вызвали. Даже если нам сейчас скажут, что внеземные цивилизации точно существуют, всем, скорее всего, будет пофиг. Других проблем хватает», – пишет «Небожена».

    Блогеры из Telegram-канала Peopletalk подчеркнули, что такими новостями россиян уже не удивить.

    «Экс-агент ЦРУ Дэвид Граш рассказал, что Пентагон обнаружил следы внеземных существ на рухнувших космических кораблях. По его словам, правительство всячески пытается скрыть этот факт и готовит репрессии против всех свидетелей произошедшего. Также он признался, что лично не видел НЛО и инопланетян, но точно знает, что их видели другие. Очень интересно, продолжайте!»

    Ранее в Конгрессе США объявили про обнаружение внеземных биотехнологий в местах аварий НЛО.

    Бывший сотрудник американского разведсообщества Дэвид Граш на слушаниях в Комитете по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США признался, что ему отказали в доступе к программам по работе с НЛО, но он лично общался с чиновниками, которые были в курсе наличия летательных объектов «нечеловеческого» происхождения. Из некоторых таких объектов, по его словам, был извлечен внеземной «биологический материал».

    26 июля 2023, 07:29
    В США испугались последствий участия Рида в боях на Украине

    CNN: США обеспокоены, что действия Рида на Украине навредят обмену заключенными из России

    В США испугались последствий участия Рида в боях на Украине
    @ кадр RT

    Tекст: Ольга Никитина

    Американская сторона опасается, что участие бывшего морпеха Тревора Рида, ранее обменянного на российского летчика Константина Ярошенко, в боях на Украине приведет к срыву диалога с Москвой по обмену заключенными, сообщают СМИ США.

    Источник телеканала CNN в администрации США сообщил, что американскую сторону, в частности, беспокоят перспективы возвращения в США Эвана Гершковича и Пола Уилана.

    Чиновник подчеркнул, что Рид действовал по собственному желанию, а потому, считает американская сторона, его действия должны рассматриваться в отрыве от диалога по возвращению Эвана Гершковича и Пола Уилана, передает РИА «Новости».

    Госдепартамент США ранее подтвердил, что Рид был ранен в боях на Украине.

    Напомним, в апреле 2022 года американца Рида обменяли на российского летчика Константина Ярошенко.

    Коментарии (19)
    25 июля 2023, 21:35
    Обменянный на летчика Ярошенко американец ранен в боях на Украине

    Обменянный на летчика Ярошенко американец Тревор Рид получил ранение в боях на Украине

    Обменянный на летчика Ярошенко американец ранен в боях на Украине

    Tекст: Антон Никитин

    Госдепартамент Соединенных Штатов знает о ранении на Украине американца Тревора Рида, ранее обменянного на российского летчика Константина Ярошенко, сообщил представитель внешнеполитического ведомства Ведант Патель. Это ранение Рид получил в ходе боевых действий.

    Американское издание The Messenger со ссылкой на источники в Пентагоне сообщило, что Рид после возвращения в США по обмену из России, где отбывал наказание за нападение на полицейских, самовольно отправился на Украину, где около двух недель назад получил ранение, подорвавшись на противопехотной мине. В статье утверждается, что в Пентагоне «в частном порядке» выражают недовольство «приключениями» Рида, так как для его освобождения были приложены огромные усилия.

    Патель заявил, что Госдепартамент Соединенных Штатов в курсе, что Рид получил ранение во время участия в боях на Украине. Представитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Госдеп и ранее предупреждал сограждан о рисках посещения Украины, в свете ситуации с Ридом повторяет эти рекомендации, передает РИА «Новости».

    Патель пояснил, что Рид якобы не участвовал в какой-либо активности от имени правительства США. Он также отметил, что правительственные структуры Соединенных Штатов не уполномочены эвакуировать частных лиц с Украины, помощь в доставке Рида в Германию осуществляла неправительственная организация.

    О степени тяжести полученных Ридом ранений не сообщается. По одной из версий, он сейчас проходит лечение в одной из больниц Киева, но просит, чтобы его перевели в военный американский госпиталь в Германии или Польше. Телеканал CNN, в свою очередь, сообщает со ссылкой на информированный источник, что Рид был эвакуирован из киевской больницы на лечение в Германию.

    Напомним, в августе 2022 года Второй кассационный суд общей юрисдикции не стал отменять приговор американцу Тревору Риду, осужденному в России на 9 лет за нападение на полицейских. В апреле 2022 года американца обменяли на российского летчика Константина Ярошенко.

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    26 июля 2023, 07:55
    В Китае предупредили Украину о «кошмарном» решении США

    CGTN: Поставка американских кассетных боеприпасов станет для ВСУ ночным кошмаром

    В Китае предупредили Украину о «кошмарном» решении США
    @ UK Ministry of Defence/ Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Решение Вашингтона поставить Украине кассетные боеприпасы выпустило «дьявола из ящика Пандоры», пишут китайские СМИ.

    Обозреватель Синь Пин в статье на портале CGTN пишет, что использование такого опасного вида оружия будет преследовать украинских граждан еще долгие годы и станет для них «ночным кошмаром». Американских политиков, подчеркнул автор публикации, не волнуют жизни гражданского населения и мирное урегулирование конфликта.

    Синь Пин подчеркивает, что кассетные бомбы могут стать не последним дьяволом из ящика Пандоры. Поставки американского оружия приведут к нарастанию конфликта на Украине и еще больше отдалят эту страну от надежды на мир, передает РИА «Новости».

    Военно-промышленный комплекс США не позволит так легко закончить бои на Украине, заключил автор статьи.

    20 июля сообщалось, что Украина начала использовать поставленные США кассетные боеприпасы.

    Президент России Владимир Путин заявлял, что поставку на Украину кассетных боеприпасов и их использование следует считать преступлением.

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    25 июля 2023, 17:09
    В Пентагоне сообщили о повреждении российским истребителем беспилотника США
    В Пентагоне сообщили о повреждении российским истребителем беспилотника США
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российский истребитель на прошлой неделе якобы пролетел над американским беспилотником на опасном расстоянии и повредил его тепловой ловушкой.

    Об этом заявили в Центральном командовании ВС США, передает ТАСС.

    Пострадавший американский дрон MQ-9 выполнял миссию по противодействию ИГ (группировка «Исламское государство» признана террористической организацией и запрещена в России), когда получил повреждения. Но он смог вернуться на базу.

    Ранее замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов отмечал опасное сближение беспилотника MQ-9 с российскими самолетами.

    Коментарии (20)
    27 июля 2023, 03:04
    В США рассказали о судьбе Львова в случае атаки со стороны Польши

    Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что польская армия сравняет Львов с землей

    В США рассказали о судьбе Львова в случае атаки со стороны Польши
    @ Markus Rauchenberger/Us Army/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Польская армия сравняет украинский город Львов с землей, если Варшава получит одобрение такой операции с американской стороны, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    «Если мы (США – прим. ВЗГЛЯД) решим шепнуть полякам: мол, хорошо, за дело, пересеките границу, идите до Львова… Что произойдет?» – спросил Макгрегор в эфире YouTube-канала Redacted и сам же ответил на этот вопрос, выразив уверенность в том, что город «легко сравняют с землей».

    Украинских военных, по мнению Макгрегора, «разнесут в пух и прах», если ВСУ не предоставят мощную противовоздушную и противоракетную оборону, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о возможных сценариях вторжения Польши на Украину.

    Коментарии (11)
    24 июля 2023, 18:53
    Политолог: США готовят «план Б» в Сирии в случае неудачи на Украине

    Эксперты Васильев и Дудаков по-разному прогнозируют разные последствия увеличения контингента США в Сирии

    Политолог: США готовят «план Б» в Сирии в случае неудачи на Украине
    @ Spc. Jensen Guillory/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Если у США не получится руками украинцев нанести существенный урон России, то Вашингтон переключится на провокации в Сирии, сказал газете ВЗГЛЯД американист Владимир Васильев. В свою очередь политолог Малек Дудаков считает, что увеличение американского контингента в республике не приведет к эскалации отношений между Москвой и Вашингтоном.

    «США всегда играют на нескольких столах. Основной вектор сейчас – фронтальный удар по России руками украинцев. Но если на этом фланге их внешней политики провал будет усугубляться и громко разрекламированное «контрнаступление» не принесет плодов, то США вытащат из стола план «Б» – он касается Сирии», – пояснил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

    «Вероятно, в Вашингтоне решили активировать сирийский кейс после мятежа Пригожина. Они рассчитывают эскалировать ситуацию в республике и вовлечь в нее ВС РФ. Кроме того, администрации Байдена нужны победоносные геополитические решения перед выборами. Сирия – долгосрочный проект властей США, которым занимался еще Барак Обама. Демократы этот проект передавали по наследству и сейчас возвращаются к нему», – детализировал аналитик.

    «Вероятно, США будут нагнетать ситуацию в Сирии по нарастающей, как и на Украине. Тут важен и турецкий фактор, который нам нужно учитывать», – добавил эксперт. Иной точки зрения придерживается американист Малек Дудаков. По его словам, давление на Россию в Сирии не является приоритетом Вашингтона.

    «Вообще, в администрации Байдена и в команде Трампа есть влиятельные люди, которые уверены, что американцам пора уходить из Сирии. Очевидно, что до выборов ждать этого не стоит, а вот в 2024 году, скорее всего, американские силы будут перенаправлены из Сирии либо в Восточную Европу для противодействия России, либо в Азиатско-Тихоокеанский регион для пикировки с Китаем», – отметил он.

    «Исходя из этого можно сделать вывод, что столкновения американцев с российскими войсками в Сирии если и будут, то только случайно. Целенаправленных провокаций от США на этом геополитическом участке ждать не стоит», – считает собеседник.

    Напомним, командование США перебросило в воскресенье из Ирака на свои базы в Сирии дополнительную военную технику и материально-технические средства. Об этом сообщила сирийская газета Al Watan со ссылкой на источники в оппозиционных группировках. По их данным, несколько военно-транспортных колонн пересекло пограничный пункт «Эль-Валид» и въехало на территорию северо-восточной провинции Хасеке.

    Вместе с бронетехникой в Сирию переправлена большая группа американских военнослужащих. По сведениям издания, их численность с 15 июля возросла с 500 до 1,5 тыс. человек. Часть военно-технического персонала оказывает содействие в подготовке курдских бойцов из «Сил демократической Сирии», другие несут охрану аэродромов и нефтегазовых месторождений в Хасеке и соседней провинции Дейр-эз-Зор, сообщает ТАСС.

    Накануне беспилотник MQ-9 Reaper возглавляемой США международной коалиции опасно сблизился с самолетами ВКС РФ в районе Эль-Баб. Об этом сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Гуринов. По его словам, из-за воздействия систем наведения на самолетах автоматически сработали комплексы обороны. При этом российские летчики «продемонстрировали высокий профессионализм, своевременно предприняв необходимые меры для предотвращения столкновения», заявил он.

    Подтверждением активизации США на сирийском направлении может служить и тот факт, что на прошлой неделе конгрессмены Рашида Тлаиб и Ильхан Омар представили законопроект, призывающий Штаты поддержать международные усилия по привлечению правительства президента Сирии Башара Асада к ответственности за «военные преступления и преступления против человечности», сообщает Al Jazeera.

    Коментарии (10)
    25 июля 2023, 02:59
    США дали оценку украинской атаке беспилотниками в Москве

    Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила, что США не поддерживают «атаки внутри России»

    США дали оценку украинской атаке беспилотниками в Москве
    @ кадр из видео t.me/RVvoenkor

    Tекст: Антон Антонов

    США в целом не поддерживают «атаки внутри России», заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя украинскую атаку с помощью беспилотников в Москве.

    При этом Жан-Пьер подчеркнула, что США отказываются считать Крым частью России. Она обещала, что США продолжат поддерживать Украину, добавив, что «таковы обязательства» Вашингтона перед Киевом. Кроме того, Жан-Пьер сказала, что поддержка продолжится и со стороны других членов НАТО, передает ТАСС.

    Напомним, Минобороны России сообщило, что пресечена попытка Украины устроить террористическую атаку в Москве, используя два беспилотника.

    Коментарии (13)
    25 июля 2023, 11:40
    WSJ: Неудачи контрнаступления ВСУ ставят Байдена в сложное положение

    WSJ: Застопорившееся украинское наступление ставит Байдена в непростое политическое положение

    WSJ: Неудачи контрнаступления ВСУ ставят Байдена в сложное положение
    @ AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Медленные темпы украинского контрнаступления ослабляют надежды Вашингтона на то, что переговоры о прекращении боевых действий могут состояться в этом году, и создают угрозу бессрочного конфликта, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на западных политиков.

    Потенциальная тупиковая ситуация на Украине может стать проверкой заявленной президентом США Джо Байденом стратегии по выделению Киеву миллиардов долларов на военную помощь, чтобы киевский режим мог вести переговоры с Россией с позиции силы. Это также может сказаться на способности Запада поставлять оружие Киеву, пишет The Wall Street Journal.

    «Легче оказывать дополнительную поддержку, когда дела идут хорошо», – сказал бывший посол США на Украине Джон Хербст, в то же время добавив, что у администрации Байдена нет другого выбора, кроме как продолжать поставлять оружие Киеву.

    Отказ от поддержки Украины и допущение хотя бы частичной победы России «стало бы провалом внешней политики Байдена, который затмил бы вывод войск из Афганистана», – считает Хербст.

    Издание также отмечает, что по мере приближения выборов президента США у российского лидера Владимира Путина появляется больше стимулов переиграть Запад, поскольку двое главных претендентов от Республиканской партии – бывший президент Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис – уже заявили, что могут ограничить военную поддержку Украины.

    Тем временем стало известно, что администрация президента США Джо Байдена приняла решение об отправке киевскому режиму дополнительной военной помощь на сумму до 400 млн долларов, в комплект поставки войдут боеприпасы для систем противовоздушной обороны и беспилотники для наблюдения.

    Коментарии (16)
    24 июля 2023, 18:56
    Медведев сообщил о близости нового логотипа Twitter к символам СВО

    Зампред Совбеза Медведев сообщил о близости нового логотипа Twitter – буквы X – к литерам V и Z – символам СВО

    Медведев сообщил о близости нового логотипа Twitter к символам СВО
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев с иронией отреагировал на изменение логотипа соцсети Twitter, увидев в букве X намек на литеры V и Z, ставшие символами специальной военной операции (СВО).

    «Так теперь это X? Отлично! Там где есть X, там есть и V и Z», – написал Медведев на английском языке в своем аккаунте в соцсети Twitter (заблокирована в РФ), передает ТАСС.

    Напомним, в понедельник социальная сеть Twitter изменила свой логотип на белую букву X с черным контуром, убрав изображение птицы.

    Коментарии (10)
    26 июля 2023, 12:34
    Эксперт: Американец Рид мог заниматься шпионажем на Украине

    Американист Дудаков: Тревор Рид на Украине вел разведывательную деятельность в прифронтовой зоне

    Эксперт: Американец Рид мог заниматься шпионажем на Украине
    @ Patrick Semansky/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Волкова

    Тот факт, что американец Тревор Рид оказался на Украине, ставит под вопрос возможность дальнейшего диалога по обмену заключенными. Сам он, скорее всего, занимался инструктированием ВСУ или шпионажем. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Малек Дудаков. Ранее обменянный на летчика Ярошенко американец Тревор Рид был ранен в боях на Украине.

    «Я вполне допускаю, что Тревор Рид не просто решил «отомстить» России за заключение, а отправился на Украину в роли какого-то военного инструктора или разведчика. Заявления о том, что он находился там самовольно – это типичная легенда для всех американских наемников, находящихся в горячих точках неофициально, но имеющих контракт с Пентагоном», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.

    «Это связано с тем, что нахождение регулярных американских частей на Украине – для США вопрос довольно болезненный. Вашингтон не афиширует их пребывание там, но отправляет в частном порядке. Можно предположить, что Рид либо тренировал украинских солдат, либо вел разведывательную деятельность в прифронтовой зоне», – продолжает собеседник.

    «Ведь и в России его поймали не просто из-за того, что он на кого-то напал. Были явные подозрения в его шпионской деятельности. Теперь этот инцидент действительно может ударить по дальнейшим контактам между Москвой и Вашингтоном в вопросе обмена заключенными. А как мы знаем, для американского президента Джо Байдена этот аспект крайне важен», – добавил Дудаков.

    «Он сейчас активно пытается вернуть американского журналиста Эвана Гершковича, который был задержан в этом году в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. Идут переговоры о том, чтобы обменять его на кого-то из россиян, находящихся в тюрьмах США или Европы. Но теперь, вероятно, Россия будет требовать от Штатов каких-то весомых гарантий того, что обменянные американцы не будут отправляться на Украину», – заключил он.

    Ранее стало известно, что обменянный на летчика Константина Ярошенко американец Тревор Рид ранен в боях на Украине. Представитель Госдепартамента США Ведант Патель сообщил, что ведомство знает о ранении Рида на Украине, его он получил в ходе боевых действий. Представитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Госдеп и ранее предупреждал сограждан о рисках посещения Украины, в свете ситуации с Ридом повторяет эти рекомендации,

    В свою очередь американское издание The Messenger со ссылкой на источники в Пентагоне сообщило, что Рид самовольно отправился на Украину, где около двух недель назад получил ранение, подорвавшись на противопехотной мине. В статье утверждается, что в оборонном ведомстве «в частном порядке» выражают недовольство «приключениями» Рида, так как для его освобождения были приложены огромные усилия.

    По одной из версий, сейчас Рид проходит лечение в одной из больниц Киева, но просит, чтобы его перевели в военный американский госпиталь в Германии или Польше. Телеканал CNN в свою очередь сообщает со ссылкой на информированный источник, что Рид был эвакуирован из киевской больницы на лечение в Германию. Представитель Госдепа пояснил, что Рид якобы не участвовал в какой-либо активности от имени правительства США. Он также отметил, что правительственные структуры Соединенных Штатов не уполномочены эвакуировать частных лиц с Украины, помощь в доставке Рида в Германию осуществляла неправительственная организация.

    Позднее СМИ США со ссылкой на источники в администрации сообщили, что американская сторона опасается, что участие Рида в боях на Украине приведет к срыву диалога с Москвой по обмену заключенными. В частности, американских чиновников беспокоят перспективы возвращения в США Эвана Гершковича и Пола Уилана. Источник подчеркнул, что Рид действовал по собственному желанию, а потому, считает американская сторона, его действия должны рассматриваться в отрыве от диалога по возвращению Эвана Гершковича и Пола Уилана. Напомним, в августе 2022 года Второй кассационный суд общей юрисдикции не стал отменять приговор американцу Тревору Риду, осужденному в России на девять лет за нападение на полицейских. В апреле 2022 года американца обменяли на российского летчика Константина Ярошенко.

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    25 июля 2023, 14:30
    В Германии заявили о давней подготовке США к конфликту с Россией

    Экс-глава СДПГ Лафонтен: США десятилетиями готовились к противостоянию с Россией

    Tекст: Алина Власенко

    Вашингтон десятилетиями готовился к конфликту с Москвой и теперь использует Украину в качестве поля для сражений, заявил экс-председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен.

    Лафонтен в интервью изданию Neulandrebellen вспомнил слова экс-госсекретаря США Генри Киссинджера и американского политолога Збигнева Бжезинского, которые не раз говорили, что если Украина попадет под влияние Вашингтона, это «гарантирует лишение России статуса мировой державы».

    По мнению политика, США, пользуясь нынешним конфликтом, вступили в геостратегический спор с Россией, при этом Украина используется в качестве полигона, передает РИА «Новости».

    Лафонтен также заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц допустил ошибку, пойдя на поводу у Вашингтона и испортив отношения с Москвой, восстановление которых займет многие годы.

    Ранее Лафонтен заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц должен был уговорить президента Соединенных Штатов Джо Байдена учесть интересы России еще перед началом спецоперации на Украине.

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    26 июля 2023, 23:01
    В Госдепе признали отсутствие перспектив коллапса российской экономики

    Координатор санкционной политики Госдепа О’Брайен: США не предвидят коллапса экономики России

    Tекст: Ольга Никитина

    Американская сторона не видит предпосылок для коллапса российской экономики, заявил координатор санкционной политики Госдепартамента Джеймс О’Брайен.

    О’Брайен на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США заявил, что в начале спецоперации российская экономика входила в десятку крупнейших в мире.

    «Мы не видим [предпосылок к] краху [российской экономики]», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее президент Владимир Путин заявлял, что темпы роста ВВП России в 2023 году ускорялись от месяца к месяцу, есть все основания полагать, что по итогам года рост полностью перекроет прошлогоднее снижение. Также российский лидер подчеркивал, что нелегитимные санкции, игнорирование принципа равенства стран и разрыв договоров в сфере стратегической стабильности наносят урон международной системе.

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    26 июля 2023, 17:23
    Консульство: У Астаны нет оснований для экстрадиции задержанного россиянина Кислицина в США

    Генконсульство России заявило об отсутствии у Казахстана оснований для экстрадиции задержанного россиянина Кислицина в США

    Консульство: У Астаны нет оснований для экстрадиции задержанного россиянина Кислицина в США
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское генконсульство в Алма-Ате ожидает, что сотрудник F.A.C.C.T. российский гражданин Никита Кислицин вернется в ближайшее время на родину.

    С момента задержания Кислицина в Казахстане прошло 36 дней, на все процедуры по УПК республики дается около 40-45 дней, сообщили в консульстве, передает «Sputnik Казахстан».

    Если другого решения не будет, то консульство надеется на положительный исход по возвращению россиянина домой. Отмечается, что конфиденциальной беседы у российских дипломатов с Кислициным не вышло, «на встрече присутствовали, как положено, сотрудники оперотдела ДУИС Алматы». Задержанный сообщил, что к нему в СИЗО относятся «лояльно».

    Также в генконсульстве указали, что США вменяет Кислицину в вину эпизод 2011 года. Согласно законам Казахстана, срок давности этого дела прошел. Согласно нормам УПК, выдача разыскиваемого США может произойти только в том случае, если по преступлению не истек срок давности.

    Ранее замгенпрокурора Казахстана Улан Байжанов заявлял, что экстрадиционный запрос России будет иметь приоритет перед американским в деле Кислицина.

    В Тверском суде Москвы указывали, что работник компании F.A.C.C.T. (преемник Group-IB) Никита Кислицин обвиняется по двум статьям, включая вымогательство.

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    26 июля 2023, 21:57
    В США повысили ключевую процентную ставку сразу на 25 базисных пунктов

    Tекст: Кристина Цыцура

    Федеральная резервная система США после июльского заседания повысила базовую ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25–5,5%, сообщил регулятор.

    Сообщается, что комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2%, для этого и было принято решение повысить целевой диапазон ставки до рекордных 5,25–5,50%, передает ТАСС.

    Не исключено повышения ставки и в дальнейшем, отметил регулятор. Тогда будет приниматься во внимание совокупное ужесточение денежно-кредитной политики, экономические и финансовые условия.

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    27 июля 2023, 05:53
    В Британии посоветовали не ждать от наступления ВСУ «победы к сентябрю»

    Минобороны Британии: Лондон и Вашингтон участвовали в разработке плана наступления ВСУ

    В Британии посоветовали не ждать от наступления ВСУ «победы к сентябрю»
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Великобритания и США принимали участие в разработке плана украинского контрнаступления, которое, по оценке британской стороны, «оправдывает ожидания», заявил замглавы Минобороны Британии Джеймс Хиппи.

    Хиппи в интервью британской газете Telegraph заявил, что «в целом» украинские военные выполняют план, разработанный американцами «и остальными» прошлой зимой, передает РИА «Новости».

    Киев, по оценке замминистра британского военного ведомства, проявляет «надлежащую осторожность» и не отправляет на поле боя большое число людей и поставляемое Западом вооружение.

    Хиппи подчеркнул, что ситуация на Украине – это «не голливудский фильм». «Не будет момента, когда поедут танки, заиграет музыка и покажут череду военных кадров, а затем – в конце всего этого – победа к сентябрю», – сказал замглавы Минобороны Британии.

    Несмотря ни на что, подчеркнул он, Россия никогда не будет слабым противником.

    Между тем Белый дом фактически признал недовольство темпами украинского контрнаступления.

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