Страны Африки проявили интерес к системам ПВО «Панцирь-С1» и «Тор-М2Э»

Страны Африки проявили устойчивый интерес к системам ПВО «Панцирь-С1» и «Тор-М2Э»

Tекст: Ольга Иванова

В первую очередь речь идет о системах ПВО ЗРПК «Панцирь-С1» и ЗРК «Тор-М2Э», уточнил Шугаев. Он также добавил, что у стран Африки есть интерес к автомобилям «Урал» и «КамАЗ», а также к бронетранспортерам и современным танкам, передает ТАСС.

По словам директора ФСВТС, форма военно-технического сотрудничества со странами Африки ничем не отличается от аналогичного взаимодействия с другими государствами мира. Также он добавил, что популярным остается запрос об обучении специалистов на предприятиях российского ОПК.

Шугаев рассказал, что ряд стран Африки проявляет интерес к приобретению российских штурмовых лодок БК-10 и десантных катеров БК-16. По его словам, эти страны хотят усилить военно-морские силы для охраны своих границ и исключительной экономической зоны.

Он отметил, что страны, которые находятся южнее Сахары, проявляют наибольший интерес к вертолетам России, что можно объяснить их тактико-техническими характеристиками и надежностью, а также легкостью в освоении и неприхотливостью в эксплуатации.

При этом отзывы на технику, подчеркнул Шугаев, «самые положительные».

Второй саммит Россия – Африка проходит в «Экспофоруме» в Санкт-Петербурге 27–28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум.