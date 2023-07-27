В Нигере заявили о военном перевороте

В США испугались последствий участия Рида в боях на Украине

CNN: США обеспокоены, что действия Рида на Украине навредят обмену заключенными из России

Tекст: Ольга Никитина

Источник телеканала CNN в администрации США сообщил, что американскую сторону, в частности, беспокоят перспективы возвращения в США Эвана Гершковича и Пола Уилана.

Чиновник подчеркнул, что Рид действовал по собственному желанию, а потому, считает американская сторона, его действия должны рассматриваться в отрыве от диалога по возвращению Эвана Гершковича и Пола Уилана, передает РИА «Новости».

Госдепартамент США ранее подтвердил, что Рид был ранен в боях на Украине.

Напомним, в апреле 2022 года американца Рида обменяли на российского летчика Константина Ярошенко.