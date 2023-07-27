Если в Москве пойдут разговоры про Данциг и Бреслау, в Берлине возможно сдержанное к этому отношение, отнюдь не гневное. И наоборот: берлинские претензии к Польше будут встречены в Москве и Минске достаточно спокойно.18 комментариев
В Нигере заявили о военном перевороте
Reuters: Военные Нигера объявили об отстранении президента Базума, закрытии границ страны
Военные Республики Нигер выступили с заявлением в эфире национального телевидения, объявив об отстранении Мохамеда Базума с поста президента страны и закрытии границ республики.
Военные объявили о введении общенационального комендантского часа, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Работа всех учреждений в стране по решению военных приостановлена, передает Agence France-Presse.
Утром в среду группа военнослужащих президентской гвардии заблокировала президентский дворец. Президента Базума и его семью, а также министра иностранных дел страны взяли в заложники. Переговоры мятежников с армией результатов не дали.