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FP: Любовь к санкциям приведет Америку к краху
Foreign Policy: Любовь Америки к санкциям приведет к ее краху
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Санкционная политика, которую так любят в Вашингтоне, приведет к разрушению Соединенных Штатов, пишут американские СМИ, предлагая ввести в стране механизм контроля и отчетности со стороны политиков за вводимые рестрикции.
«Любовь Америки к санкциям приведет к ее краху», – пишет Кристофер Сабатини в статье для Foreign Policy.
Санкционные меры с американской стороны нередко приводят к обратному эффекту или не работают вообще, способствуя сближению государств, в отношении которых вводились рестрикции, подчеркивает автор статьи. По его словам, санкции, кроме того, не соответствуют долгосрочным целям США, передает РИА «Новости».
Автор публикации призвал внедрить механизмы контроля за вводимыми рестрикциями. Он потребовал, чтобы цели санкций объяснялись американскими политиками четко и честно.
Сабатини считает, что выполнение этих мер потребует от политиков из Республиканской и Демократической партий «трезвой готовности взглянуть в лицо суровой правде»: порой санкции не работают, а зачастую они подрывают американские интересы.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что антироссийские санкции и уход западных компаний из России не привели к критическим последствиям, при этом отечественные компании расширили свои возможности, для них высвободились новые направления.
В США признали бессилие перед действиями российских истребителей в Сирии
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Возможности США по сдерживанию поведения России в Сирии ограничены, США не должны воевать с Россией, считает бывший заместитель помощника госсекретаря в администрации экс-президента Барака Обамы Джоэл Рубин.
По его мнению, Россия, вероятно, продолжит проверять уступчивость США, особенно после того, как связь между двумя странами еще больше прервалась из-за конфликта на Украине, передает Fox News Digital.
Кроме того, главный редактор журнала Long War Journal Билл Роджио также считает, что США мало что могут сделать для сдерживания действий России в Сирии, отмечая, что любое прямое столкновение с российскими войсками чревато эскалацией.
Как пишет издание, слова Роджио прозвучали после нескольких инцидентов между российскими истребителями и американскими самолетами в небе над Сирией. В частности, Пентагон в этом месяце Пентагон сообщал, что российские самолеты летали рядом с несколькими американскими беспилотниками. Издание также сообщает, что днем ранее российские истребители Су-35 пересекали траекторию полета американских беспилотников MO-9 Reaper и вынудили беспилотный летательный аппарат маневрировать.
Издание сообщает о еще двух случаях, тогда Россия провела разведывательную миссию над военным гарнизоном США и перехватила беспилотник MQ-9 в тот же день, когда российский самолет в течение длительного периода времени пролетел над гарнизоном Эт-Танф, в котором размещены американские войска на севере Сирии.
Напомним, замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов указывал, что истребители американской коалиции в Сирии пять раз нарушили сирийское воздушное пространство в районе Эт-Танф, где находятся международные воздушные трассы.
Также Гуринов отмечал, что коалиция США «целенаправленно и систематически» нарушает договоренности по безопасности полетов в Сирии. В частности, западные БПЛА вторгались в закрытую для полетов зону российско-сирийских учений.
Россия неоднократно указывала на незаконность присутствия американских войск в Сирии - они, в отличие от подразделений ВС России, находятся на сирийской территории без приглашения правительства страны.
Обменянный на летчика Ярошенко американец ранен в боях на Украине
Обменянный на летчика Ярошенко американец Тревор Рид получил ранение в боях на Украине
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Госдепартамент Соединенных Штатов знает о ранении на Украине американца Тревора Рида, ранее обменянного на российского летчика Константина Ярошенко, сообщил представитель внешнеполитического ведомства Ведант Патель. Это ранение Рид получил в ходе боевых действий.
Американское издание The Messenger со ссылкой на источники в Пентагоне сообщило, что Рид после возвращения в США по обмену из России, где отбывал наказание за нападение на полицейских, самовольно отправился на Украину, где около двух недель назад получил ранение, подорвавшись на противопехотной мине. В статье утверждается, что в Пентагоне «в частном порядке» выражают недовольство «приключениями» Рида, так как для его освобождения были приложены огромные усилия.
Патель заявил, что Госдепартамент Соединенных Штатов в курсе, что Рид получил ранение во время участия в боях на Украине. Представитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Госдеп и ранее предупреждал сограждан о рисках посещения Украины, в свете ситуации с Ридом повторяет эти рекомендации, передает РИА «Новости».
Патель пояснил, что Рид якобы не участвовал в какой-либо активности от имени правительства США. Он также отметил, что правительственные структуры Соединенных Штатов не уполномочены эвакуировать частных лиц с Украины, помощь в доставке Рида в Германию осуществляла неправительственная организация.
О степени тяжести полученных Ридом ранений не сообщается. По одной из версий, он сейчас проходит лечение в одной из больниц Киева, но просит, чтобы его перевели в военный американский госпиталь в Германии или Польше. Телеканал CNN, в свою очередь, сообщает со ссылкой на информированный источник, что Рид был эвакуирован из киевской больницы на лечение в Германию.
Напомним, в августе 2022 года Второй кассационный суд общей юрисдикции не стал отменять приговор американцу Тревору Риду, осужденному в России на 9 лет за нападение на полицейских. В апреле 2022 года американца обменяли на российского летчика Константина Ярошенко.
В Пентагоне сообщили о повреждении российским истребителем беспилотника США
Российский истребитель на прошлой неделе якобы пролетел над американским беспилотником на опасном расстоянии и повредил его тепловой ловушкой.
Об этом заявили в Центральном командовании ВС США, передает ТАСС.
Пострадавший американский дрон MQ-9 выполнял миссию по противодействию ИГ (группировка «Исламское государство» признана террористической организацией и запрещена в России), когда получил повреждения. Но он смог вернуться на базу.
Ранее замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов отмечал опасное сближение беспилотника MQ-9 с российскими самолетами.
Политолог: США готовят «план Б» в Сирии в случае неудачи на Украине
Эксперты Васильев и Дудаков по-разному прогнозируют разные последствия увеличения контингента США в Сирии
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Если у США не получится руками украинцев нанести существенный урон России, то Вашингтон переключится на провокации в Сирии, сказал газете ВЗГЛЯД американист Владимир Васильев. В свою очередь политолог Малек Дудаков считает, что увеличение американского контингента в республике не приведет к эскалации отношений между Москвой и Вашингтоном.
«США всегда играют на нескольких столах. Основной вектор сейчас – фронтальный удар по России руками украинцев. Но если на этом фланге их внешней политики провал будет усугубляться и громко разрекламированное «контрнаступление» не принесет плодов, то США вытащат из стола план «Б» – он касается Сирии», – пояснил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
«Вероятно, в Вашингтоне решили активировать сирийский кейс после мятежа Пригожина. Они рассчитывают эскалировать ситуацию в республике и вовлечь в нее ВС РФ. Кроме того, администрации Байдена нужны победоносные геополитические решения перед выборами. Сирия – долгосрочный проект властей США, которым занимался еще Барак Обама. Демократы этот проект передавали по наследству и сейчас возвращаются к нему», – детализировал аналитик.
«Вероятно, США будут нагнетать ситуацию в Сирии по нарастающей, как и на Украине. Тут важен и турецкий фактор, который нам нужно учитывать», – добавил эксперт. Иной точки зрения придерживается американист Малек Дудаков. По его словам, давление на Россию в Сирии не является приоритетом Вашингтона.
«Вообще, в администрации Байдена и в команде Трампа есть влиятельные люди, которые уверены, что американцам пора уходить из Сирии. Очевидно, что до выборов ждать этого не стоит, а вот в 2024 году, скорее всего, американские силы будут перенаправлены из Сирии либо в Восточную Европу для противодействия России, либо в Азиатско-Тихоокеанский регион для пикировки с Китаем», – отметил он.
«Исходя из этого можно сделать вывод, что столкновения американцев с российскими войсками в Сирии если и будут, то только случайно. Целенаправленных провокаций от США на этом геополитическом участке ждать не стоит», – считает собеседник.
Напомним, командование США перебросило в воскресенье из Ирака на свои базы в Сирии дополнительную военную технику и материально-технические средства. Об этом сообщила сирийская газета Al Watan со ссылкой на источники в оппозиционных группировках. По их данным, несколько военно-транспортных колонн пересекло пограничный пункт «Эль-Валид» и въехало на территорию северо-восточной провинции Хасеке.
Вместе с бронетехникой в Сирию переправлена большая группа американских военнослужащих. По сведениям издания, их численность с 15 июля возросла с 500 до 1,5 тыс. человек. Часть военно-технического персонала оказывает содействие в подготовке курдских бойцов из «Сил демократической Сирии», другие несут охрану аэродромов и нефтегазовых месторождений в Хасеке и соседней провинции Дейр-эз-Зор, сообщает ТАСС.
Накануне беспилотник MQ-9 Reaper возглавляемой США международной коалиции опасно сблизился с самолетами ВКС РФ в районе Эль-Баб. Об этом сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Гуринов. По его словам, из-за воздействия систем наведения на самолетах автоматически сработали комплексы обороны. При этом российские летчики «продемонстрировали высокий профессионализм, своевременно предприняв необходимые меры для предотвращения столкновения», заявил он.
Подтверждением активизации США на сирийском направлении может служить и тот факт, что на прошлой неделе конгрессмены Рашида Тлаиб и Ильхан Омар представили законопроект, призывающий Штаты поддержать международные усилия по привлечению правительства президента Сирии Башара Асада к ответственности за «военные преступления и преступления против человечности», сообщает Al Jazeera.
США дали оценку украинской атаке беспилотниками в Москве
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила, что США не поддерживают «атаки внутри России»
США в целом не поддерживают «атаки внутри России», заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя украинскую атаку с помощью беспилотников в Москве.
При этом Жан-Пьер подчеркнула, что США отказываются считать Крым частью России. Она обещала, что США продолжат поддерживать Украину, добавив, что «таковы обязательства» Вашингтона перед Киевом. Кроме того, Жан-Пьер сказала, что поддержка продолжится и со стороны других членов НАТО, передает ТАСС.
Напомним, Минобороны России сообщило, что пресечена попытка Украины устроить террористическую атаку в Москве, используя два беспилотника.
Медведев сообщил о близости нового логотипа Twitter к символам СВО
Зампред Совбеза Медведев сообщил о близости нового логотипа Twitter – буквы X – к литерам V и Z – символам СВО
Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев с иронией отреагировал на изменение логотипа соцсети Twitter, увидев в букве X намек на литеры V и Z, ставшие символами специальной военной операции (СВО).
«Так теперь это X? Отлично! Там где есть X, там есть и V и Z», – написал Медведев на английском языке в своем аккаунте в соцсети Twitter (заблокирована в РФ), передает ТАСС.
Напомним, в понедельник социальная сеть Twitter изменила свой логотип на белую букву X с черным контуром, убрав изображение птицы.
WSJ: Неудачи контрнаступления ВСУ ставят Байдена в сложное положение
WSJ: Застопорившееся украинское наступление ставит Байдена в непростое политическое положение
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Медленные темпы украинского контрнаступления ослабляют надежды Вашингтона на то, что переговоры о прекращении боевых действий могут состояться в этом году, и создают угрозу бессрочного конфликта, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на западных политиков.
Потенциальная тупиковая ситуация на Украине может стать проверкой заявленной президентом США Джо Байденом стратегии по выделению Киеву миллиардов долларов на военную помощь, чтобы киевский режим мог вести переговоры с Россией с позиции силы. Это также может сказаться на способности Запада поставлять оружие Киеву, пишет The Wall Street Journal.
«Легче оказывать дополнительную поддержку, когда дела идут хорошо», – сказал бывший посол США на Украине Джон Хербст, в то же время добавив, что у администрации Байдена нет другого выбора, кроме как продолжать поставлять оружие Киеву.
Отказ от поддержки Украины и допущение хотя бы частичной победы России «стало бы провалом внешней политики Байдена, который затмил бы вывод войск из Афганистана», – считает Хербст.
Издание также отмечает, что по мере приближения выборов президента США у российского лидера Владимира Путина появляется больше стимулов переиграть Запад, поскольку двое главных претендентов от Республиканской партии – бывший президент Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис – уже заявили, что могут ограничить военную поддержку Украины.
Тем временем стало известно, что администрация президента США Джо Байдена приняла решение об отправке киевскому режиму дополнительной военной помощь на сумму до 400 млн долларов, в комплект поставки войдут боеприпасы для систем противовоздушной обороны и беспилотники для наблюдения.
БПЛА возглавляемой США коалиции опасно сблизился с самолетами ВКС в Сирии
Контр-адмирал Гуринов сообщил об опасном сближении беспилотника MQ-9 Reaper с самолетами ВКС в Сирии
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Беспилотник MQ-9 Reaper возглавляемой США международной коалиции опасно сблизился с самолетами ВКС России в районе Эль-Баб, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.
Гуринов сообщил, что из-за воздействия систем наведения на самолетах автоматически сработали комплексы обороны. При этом российские летчики «продемонстрировали высокий профессионализм своевременно предприняв необходимые меры для предотвращения столкновения», заявил он.
Кроме того, контр-адмирал рассказал, что в районе Эт-Танф, где находятся международные воздушные трассы, три пары истребителей F-16 допустили нарушение воздушного пространства Сирии, передает РИА «Новости».
20 июля Гуринов сообщил, что истребители F-16 возглавляемой США международной коалиции воздействовали системами наведения на самолет ВКС России. В конце мая он также указывал, что пилоты ВВС США активируют системы вооружений при сближении в воздухе с российскими самолетами.
В Германии заявили о давней подготовке США к конфликту с Россией
Экс-глава СДПГ Лафонтен: США десятилетиями готовились к противостоянию с Россией
Вашингтон десятилетиями готовился к конфликту с Москвой и теперь использует Украину в качестве поля для сражений, заявил экс-председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен.
Лафонтен в интервью изданию Neulandrebellen вспомнил слова экс-госсекретаря США Генри Киссинджера и американского политолога Збигнева Бжезинского, которые не раз говорили, что если Украина попадет под влияние Вашингтона, это «гарантирует лишение России статуса мировой державы».
По мнению политика, США, пользуясь нынешним конфликтом, вступили в геостратегический спор с Россией, при этом Украина используется в качестве полигона, передает РИА «Новости».
Лафонтен также заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц допустил ошибку, пойдя на поводу у Вашингтона и испортив отношения с Москвой, восстановление которых займет многие годы.
Ранее Лафонтен заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц должен был уговорить президента Соединенных Штатов Джо Байдена учесть интересы России еще перед началом спецоперации на Украине.
Запрещен ввоз рыбы и морепродуктов в Россию из недружественных стран
Правительство ввело запрет на ввоз в Россию продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран
Правительство ввело запрет на ввоз в Россию продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран, освободившиеся ниши заполнят отечественные производители, чьи мощности позволяют полностью обеспечить потребности внутреннего рынка, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.
По данным Минсельхоза, отказ от импорта из Евросоюза, США, Норвегии освободит отдельные ниши рынка, которые заполнят отечественные производители, чьи мощности позволяют полностью обеспечить потребности внутреннего рынка в подобной продукции, сообщили в Минэкономразвития, передает ТАСС.
В ведомстве отметили, что российские компании получат возможность для роста объемов производства, расширения ассортимента и увеличения числа рабочих мест.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала про то, как российские продукты питания завоевывают мир.
WSJ: Экс-президент США Никсон предсказывал украинский конфликт
Экс-президент США Ричард Никсон в 1994 году оценил ситуацию на Украине как «взрывоопасную» тогда он рекомендовал главе государства Биллу Клинтону обратить внимание на ухудшение отношений Москвы и Киева, говорится в рассекреченном письме Никсона, копию которого приводит газета Wall Street Journal.
Издание сообщает, что в тот год Никсон две недели находился в командировке в России и на Украине, а по итогам этих визитов написал письмо Клинтону, передает РИА «Новости».
Так, Никсон отмечает, что отношения между Москвой и Киевом ухудшались, несмотря на определенную положительную динамику при Борисе Ельцине. В письме от 21 марта он писал, что «если позволить этой ситуации выйти из-под контроля, то Босния покажется нам утренником в детском саду».
Тогда он призвал немедленно усилить дипломатическое представительство США в Киеве из-за важности Украины.
В Unilever объяснили решение продолжить работу компании в России
Производитель Domestos, Axe, Dove решил остаться работать в России
Британский производитель продуктов питания, бытовой химии и средств личной гигиены Unilever решил продолжить работу в России в ограниченном виде, что в сложившихся обстоятельствах «наименее плохой вариант», заявил журналистам новый генеральный директор компании Хейн Шумахер.
Топ-менеджер заявил, что компания Unilever могла бы отказаться от присутствия в России, что привело бы к ее национализации, а найти подходящего покупателя бизнеса в России не удалось, передает РБК.
Шумахер заявил, что в результате было решено вести бизнес в ограниченном формате.
Ранее украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло британскую компанию по производству продуктов и бытовой химии Unilever в перечень международных спонсоров войны.
Ушаков заявил о попытках Запада сорвать саммит Россия – Африка
Помощник президента Ушаков: Россия вопреки действиям Запада проведет саммит Россия – Африка
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Несмотря на противодействие западных стран, несмотря на оказываемое давление, России удается провести в этой обстановке второй саммит Россия – Африка, заявил помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.
Он отметил, что участие африканцев подтверждает их стремление к укреплению связей с Россией, несмотря ни на какие обстоятельства. Ушаков заявил, что делегации 49 стран Африканского континента примут участие в саммите Россия – Африка, в том числе 17 на уровне глав государств, передает ТАСС.
Кому более выгодно экономическое сотрудничество России и Африки?
По его словам, приедут пять вице-президентов, четыре главы правительства, один глава парламента. 17 государств представлены заместителями председателя правительств и министрами (в основном министры иностранных дел), пять стран будут представлены на посольском уровне.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры Франции, США и других западных стран оказывали беспрецедентное давление на государства Африки, чтобы воспрепятствовать их участию в саммите с Россией в Санкт-Петербурге.
Напомним, второй саммит и экономический форум «Россия – Африка» пройдет 27–28 июля в Санкт-Петербурге.
В Германии раскритиковали Бербок за слова о российском газе
Читатели Welt раскритиковали главу МИД Германии Бербок за слова о российском газе
Читатели немецкого издания Die Welt выступили с резкой критикой в адрес министра иностранных дел Германии Анналены Бербок после ее слов о том, что проблемы с газом в Европе стали «уроком» от президента России Владимира Путина.
Так, один из читателей Die Welt напомнил, что газ Германии отключил не Путин, а власти ФРГ.
Другой пользователь поинтересовался, использовала ли Бербок когда-либо в своей работе дипломатию. По его мнению, ведет она себя «как стажер», не как глава МИД, передает РИА «Новости».
Третий пользователь подчеркнул, что экономический успех Германии основан на надежном и доступном энергоснабжении.
Еще один читатель заподозрил, что у Бербок «слабая память». Он посоветовал министру вспомнить, по какой причине российский газ больше не поставляется в Европу.
Выводы министра один из пользователей назвал «невероятными», отметив, что это «просто фантастика».
Ранее Бербок выступала с другой претензией по поводу российского голубого топлива. Она утверждала, что Германия якобы заплатила «тройную цену» за каждый поставленный из России кубический метр газа.
В начале февраля 2022 года президент Владимир Путин отмечал, что потребители в Германии получают газ в три–пять раз дешевле, и за это им следует благодарить бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера.
В США испугались последствий участия Рида в боях на Украине
CNN: США обеспокоены, что действия Рида на Украине навредят обмену заключенными из России
Американская сторона опасается, что участие бывшего морпеха Тревора Рида, ранее обменянного на российского летчика Константина Ярошенко, в боях на Украине приведет к срыву диалога с Москвой по обмену заключенными, сообщают СМИ США.
Источник телеканала CNN в администрации США сообщил, что, в частности, американскую сторону беспокоят перспективы возвращения в США Эвана Гершковича и Пола Уилана.
Чиновник подчеркнул, что Рид действовал по собственному желанию, а потому, считает американская сторона, его действия должны рассматриваться в отрыве от диалога по возвращению Эвана Гершковича и Пола Уилана, передает РИА «Новости».
Госдепартамент США ранее подтвердил, что Рид был ранен в боях на Украине.
Напомним, в апреле 2022 года американца Рида обменяли на российского летчика Константина Ярошенко.