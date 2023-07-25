Собаку Байдена обвинили в десяти нападениях на агентов Секретной службы

Judicial Watch: Собака президента США Байдена десять раз за четыре месяца нападала на агентов Секретной службы

Американская консервативная общественная организация Judicial Watch получила от Министерства внутренней безопасности (МВБ) США информацию о десяти случаях нападения Коммандера, немецкой овчарки американского президента Джо Байдена, на сотрудников Секретной службы Соединенных Штатов.

По данным общественной организации, направленные ей документы МВБ охватывают период между октябрем 2022 года и январем 2023 года и «не включают возможные недавние» проявления агрессии со стороны собаки. В организации утверждают, что в нескольких случаях агентам Секретной службы США потребовалась медицинская помощь, включая госпитализацию, передает ТАСС.

По словам главы Judicial Watch Тома Фиттона, эти «шокирующие сведения» ставят вопросы фундаментального значения об американском президенте Байдена и Секретной службе США. По мнению Фиттона, это «особый вид сумасшествия и коррупции», при котором президент Соединенных Штатов может позволять своей собаке многократно нападать и кусать сотрудников Секретной службы и Белого дома, а тем временем Секретная служба, вместо того, чтобы защитить своих агентов, пытается незаконным образом скрыть документы о насилии в отношении своих сотрудников со стороны семьи Байдена.

Напомним, в декабре 2021 года пса Байдена по кличке Мейджор выселили из Белого дома. В марте 2021 года немецких овчарок Байдена уже увозили из резиденции президента США из-за агрессивного поведения и нападений на сотрудников Службы безопасности Белого дома.