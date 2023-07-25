В Германии заявили о давней подготовке США к конфликту с Россией

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25 июля, вторник  |  Последнее обновление — 14:35  |  vz.ru
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Цифровой рубль возвращает финансовую справедливость в быту и в геополитике

Цифровой рубль решает массу финансовых проблем Александр Кряжев/РИА Новости
Цифровой рубль получил правовое оформление: Владимир Путин подписал соответствующий закон, который начинает действовать с 1 августа этого года. Однако пугаться «непонятной» новой формы валюты не стоит. Она не заменит привычные формы оплаты, а только сделает повседневные финансовые операции дешевле, безопаснее и удобнее. Более того, цифровой рубль принесет пользу бюджету и бизнесу и даже поможет в противостоянии с долларом. Как это будет работать?  Подробности...
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Украинские ракеты бьют по русской истории

В результате некорректной работы украинской ПВО в Одессе повреждения получил Спасо-Преображенский кафедральный собор REUTERS/Serhii Smolientsev
«Произошедшее в Одессе – это не эксцесс исполнителя, а ключевая часть преступного замысла по уничтожению культурного наследия, связанного с российской историей». Такими словами политологи оценивают разрушения, нанесенные крупнейшему православному храму Одессы. Киевский режим утверждает, что это сделала Россия, но неоспоримые доказательства говорят о прямой ответственности ВСУ. Подробности...
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Атаки на Крым стали местью Киева за удар России под дых Зеленскому

ВСУ пытаются атаковать Крым с помощью информации от американской разведки Volodymyr Trasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
В Крыму в результате атаки беспилотников ВСУ произошла детонация на складе боеприпасов. Власти решили эвакуировать население в радиусе пяти километров от места ЧП. На этой неделе Украина неоднократно пыталась атаковать цели на полуострове. По мнению экспертов, происходящие на фоне отсутствия успехов ВСУ на фронте удары стали реакцией Киева на целый ряд факторов. Подробности...
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Зачем Америка перебрасывает войска в Сирию

США увеличили численность войск в Сирии в три раза Spc. Jensen Guillory/Wikipedia
США увеличивают военное присутствие в Сирии, объясняя это необходимостью обучения курдов для противостояния проиранским силам. Однако в экспертном сообществе полагают, что наращивание американских сил вызвано желанием оказать давление на Москву. Каким образом происходящее в Сирии связано со спецоперацией на Украине и какую позицию в этой ситуации займет другой важный игрок в регионе – Турция?  Подробности...
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Танкеры в Черном море могут нести угрозу Крымскому мосту

По версии хакеров RaHDit, к организации теракта на Крымском мосту могут быть причастны коммерческие танкеры Константин Михальчевский/РИА Новости
Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту. Однако судовладелец одного из упоминаемых в расследовании кораблей отрицает свою причастность к произошедшему. Действительно ли дроны могли быть запущены с танкеров? И какие выводы из произошедшего должна сделать Россия, чтобы исключить подобные инциденты в будущем?  Подробности...
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Идея лишения гражданства по рождению даёт повод для новых вопросов

Алексей Чеснаков
Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры
Нужно ли иметь некий «моральный кодекс» для того, чтобы гражданин не указывал другому гражданину на особенности получения его статуса и стоит ли признать наличие особых условий на какое-то время для снижения понятного, но неприятного излишнего энтузиазма неофитов? Подробности...

У гражданства России не должно быть двух сортов

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Законопроект, предлагающий «уравнять» россиян, получивших гражданство по рождению и по законной процедуре, довел ситуацию до абсурда: два сорта гражданства уравнялись нормой о том, что и в том и в другом случае гражданства можно лишить, не спрашивая самого гражданина. Подробности...

С чем Россия может прийти в Африку

Наталия Цайзер
Наталия Цайзер, председатель правления союза «Африканская деловая инициатива», эксперт клуба «Валдай»
Наши отношения с Африкой не испорчены недоверием, цинизмом, нездоровым соперничеством. На таком фундаменте гораздо проще строить взаимовыгодные экономические альянсы. Подробности...
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«Альтернатива для Германии» стала первой

У ВСУ проблема с ремонтом техники

Украина отправит зерновозы на прорыв

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Украинские беспилотники попытались атаковать Москву

В Минобороны сообщили о пресечении попытки Украины устроить террористическую атаку в Москве. Два БПЛА противника были подавлены системами РЭБ и потерпели крушение, никто не пострадал, добавили в ведомстве
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Президенты России и Белоруссии посетили Кронштадт

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В московском ТЦ «Времена года» из-за прорыва кипятка погибли люди

В субботу из-за ЧП с прорывом водопровода с горячей водой в ТЦ «Времена года» в Москве погибло несколько человек, десятки посетителей пострадали. СК возбудил уголовное дело. Шестиэтажный ТЦ был открыт на западе столицы в 2007 году
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Какова, на ваш взгляд, вероятность размещения войск Польши на Украине?
  • Высокая

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  • Затрудняюсь ответить
Среди ваших знакомых есть релоканты, которые после начала СВО уехали из России, но затем вернулись?
  • Да

  • Нет

  • У меня нет знакомых релокантов
Изменил ли теракт на Крымском мосту ваши планы отдыха на полуострове?
  • Да

  • Нет

  • Не планировал отдыхать в Крыму
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    Эксперты: Украина использует гражданские суда для атак на российские корабли Путин и Лукашенко обсудили вопросы, связанные с ЧВК «Вагнер» Россия договорилась построить для Индии 120 электропоездов В Госдуме предложили запретить регистрацию через иностранную почту
    Стало известно о скоплении войск ВСУ в Снегиревке для форсирования Днепра В Тбилиси разозлились на Госдеп США за излишнее внимание к персоне Саакашвили Между Венгрией и Румынией произошел дипломатический конфликт Банки перестали принимать доллары и евро через банкоматы
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    Главная тема


    Цифровой рубль возвращает финансовую справедливость в быту и в геополитике

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    Рар: Бундесвер критикой ВСУ пытается назначить виновных в провале контрнаступления

    отправлен на экспертизу


    Британский беспилотник Meggitt BTT-3 Banshee нашли у берегов Сочи

    американские СМИ


    WSJ: Неудачи контрнаступления ВСУ ставят Байдена в сложное положение

    Видео

    «план Б»


    Зачем Америка перебрасывает войска в Сирию

    речная артерия


    Удары по портам на Дунае лишат Украину денег и оружия

    Аландские острова


    Финляндия ставит под угрозу ключевой договор с Россией

    силы НАТО


    Для вторжения на Украину Польша использует специальную армию

    кафедральный собор Одессы


    Украинские ракеты бьют по русской истории

    общество потребления


    Игорь Мальцев: Эпоха закупочной лихорадки закончилась

    внутренняя неуверенность


    Тимофей Бордачев: Искусственные границы Польши формируют ее комплексы

    судьба Русского Севера


    Андрей Полонский: Хрупкое обаяние Поморского Севера

    карикатура


    Память предков помогает российским солдатам против немецких танков

    В Германии заявили о давней подготовке США к конфликту с Россией

    Экс-глава СДПГ Лафонтен: США десятилетиями готовились к противостоянию с Россией

    25 июля 2023, 14:30

    Текст: Алина Власенко

    Вашингтон десятилетиями готовился к конфликту с Москвой и теперь использует Украину в качестве поля для сражений, заявил экс-председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен.

    Лафонтен в интервью изданию Neulandrebellen вспомнил слова экс-госсекретаря США Генри Киссинджера и американского политолога Збигнева Бжезинского, которые не раз говорили, что если Украина попадет под влияние Вашингтона, это «гарантирует лишение России статуса мировой державы».

    По мнению политика, США, пользуясь нынешним конфликтом, вступили в геостратегический спор с Россией, при этом Украина используется в качестве полигона, передает РИА «Новости».

    Лафонтен также заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц допустил ошибку, пойдя на поводу у Вашингтона и испортив отношения с Москвой, восстановление которых займет многие годы.

    Ранее Лафонтен заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц должен был уговорить президента Соединенных Штатов Джо Байдена учесть интересы России еще перед началом спецоперации на Украине.

    Экономист указал на последствия российского удара по украинскому порту на Дунае
    Экономист Лизан: Россия лишает Украину возможности экспортировать зерно обходными путями
    		   
    24 июля 2023, 14:46
    Фото: @OperationalCommandSouth
    Текст: Илья Абрамов

    Если ВС России будут на системной основе бить по украинским портам на Дунае, это приведет к остановке судоходства на этом участке. При этом у Украины на кону стоит вопрос об альтернативных маршрутах вывоза зерна, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее на Украине подтвердили удар по одному из портов на Дунае.

    «Дунайские порты, если сравнивать с одесскими, достаточно компактно расположены. В связи с этим системное нанесение подобных ударов по этой инфраструктуре может привести к ее полному выходу из строя», – сказал экономист и политолог Иван Лизан.

    «Однако одиночный прилет не окажет серьезного влияния на судоходство. Дунай – крупная река, которая довольно резко переходит в территориальные воды Румынии. А учитывая, что мы наносим удары аккуратно и точечно, проход кораблей может лишь сократиться», – считает эксперт.

    «После того, как зерновая сделка прекратила свое существование, украинский сельскохозяйственный экспорт снизился вдвое. Зеленскому потребовались новые маршруты для вывоза зерна. И Дунай тут стал лучшим из вариантов. Если Украина потеряет этот канал, то экспорт сократится еще больше», – акцентирует собеседник.

    Резюмируя, Лизан пришел к выводу, что Россия наносит удары не только из-за военной целесообразности таких действий, но и для того, чтобы Украина не смогла вывозить свое зерно обходными путями.

    Напомним, что в ночь на понедельник была повреждена инфраструктура одного из украинских портов на Дунае. Об этом сообщила официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк. По ее словам, в результате ударов были поражены краны, которые обеспечивают работу порта, ангар для сельскохозяйственной продукции, а также ряд складов для иных грузов.

    Военный обозреватель Даниил Безсонов в своем Telegram-канале сообщил, что речь идет о городе Рени Одесской области. Там находится один из дунайских портов Украины и нефтяные резервуары.

    Ранее российские войска нанесли мощные удары по югу Одесской области. В регионе была объявлена воздушная тревога. Позднее украинские СМИ уточнили, что взрывы прогремели в городе Измаил.

    Коментарии (17)
    Взрывы прозвучали на Украине
    Взрывы прозвучали в Киевской и Житомирской областях Украины
    		   
    25 июля 2023, 06:51
    Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В Киеве, Киевской и Житомирской областях Украины прозвучали взрывы, была объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ и соцсети.

    С южной и юго-западной стороны Киева были «слышны разрывы и наблюдалась работа ПВО». Также сообщалось о взрывах в Черкассах и Кировограде, передает RT со ссылкой на сообщения в соцсетях.

    «Военкоры Русской весны» сообщают, что «Герани» атаковали столицу Украины.

    В ночь на вторник воздушная тревога звучала в половине областей страны. После этого тревогу отменили, но объявили вновь через некоторое время в ряде областей. Позднее тревога была отменена на всей территории Украины, передает ТАСС.

    Напомним, российские военные нанесли серии ударов по портовой инфраструктуре Украины. Сначала удары наносились по Одессе и Николаеву, затем прилет был зафиксирован на Дунае.

    Коментарии (14)
    Стало известно о скоплении войск ВСУ в Снигиревке для форсирования Днепра
    Глава района Барбашов: Украинские войска накапливают силы в Снигиревке для штурма Днепра
    		   
    25 июля 2023, 08:59
    Фото: Mihir Melwani/Global Look Press
    Текст: Алина Власенко

    Вооруженные силы Украины накапливают войска в Снигиревке для форсирования реки Днепр, заявил глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.

    Он указал, что украинские военные накапливают силы в Снигиревке для штурма Днепра. По словам Барбашова, Снигиревка превращается в пункт накопления, координации и сортировки войск, что говорит о подготовке к форсирование речной преграды.

    Он также добавил, что эти сведения уже переданы командованию Российской армии, передает РИА «Новости».

    Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо счел бесперспективными попытки украинских войск закрепиться у Антоновского моста.

    Коментарии (33)
    Политолог: США готовят «план Б» в Сирии в случае неудачи на Украине
    Эксперты Васильев и Дудаков по-разному прогнозируют разные последствия увеличения контингента США в Сирии
    		  
    24 июля 2023, 18:53
    Фото: Spc. Jensen Guillory/ZUMA/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Если у США не получится руками украинцев нанести существенный урон России, то Вашингтон переключится на провокации в Сирии, сказал газете ВЗГЛЯД американист Владимир Васильев. В свою очередь политолог Малек Дудаков считает, что увеличение американского контингента в республике не приведет к эскалации отношений между Москвой и Вашингтоном.

    «США всегда играют на нескольких столах. Основной вектор сейчас – фронтальный удар по России руками украинцев. Но если на этом фланге их внешней политики провал будет усугубляться и громко разрекламированное «контрнаступление» не принесет плодов, то США вытащат из стола план «Б» – он касается Сирии», – пояснил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

    «Вероятно, в Вашингтоне решили активировать сирийский кейс после мятежа Пригожина. Они рассчитывают эскалировать ситуацию в республике и вовлечь в нее ВС РФ. Кроме того, администрации Байдена нужны победоносные геополитические решения перед выборами. Сирия – долгосрочный проект властей США, которым занимался еще Барак Обама. Демократы этот проект передавали по наследству и сейчас возвращаются к нему», – детализировал аналитик.

    «Вероятно, США будут нагнетать ситуацию в Сирии по нарастающей, как и на Украине. Тут важен и турецкий фактор, который нам нужно учитывать», – добавил эксперт. Иной точки зрения придерживается американист Малек Дудаков. По его словам, давление на Россию в Сирии не является приоритетом Вашингтона.

    «Вообще, в администрации Байдена и в команде Трампа есть влиятельные люди, которые уверены, что американцам пора уходить из Сирии. Очевидно, что до выборов ждать этого не стоит, а вот в 2024 году, скорее всего, американские силы будут перенаправлены из Сирии либо в Восточную Европу для противодействия России, либо в Азиатско-Тихоокеанский регион для пикировки с Китаем», – отметил он.

    «Исходя из этого можно сделать вывод, что столкновения американцев с российскими войсками в Сирии если и будут, то только случайно. Целенаправленных провокаций от США на этом геополитическом участке ждать не стоит», – считает собеседник.

    Напомним, командование США перебросило в воскресенье из Ирака на свои базы в Сирии дополнительную военную технику и материально-технические средства. Об этом сообщила сирийская газета Al Watan со ссылкой на источники в оппозиционных группировках. По их данным, несколько военно-транспортных колонн пересекло пограничный пункт «Эль-Валид» и въехало на территорию северо-восточной провинции Хасеке.

    Вместе с бронетехникой в Сирию переправлена большая группа американских военнослужащих. По сведениям издания, их численность с 15 июля возросла с 500 до 1,5 тыс. человек. Часть военно-технического персонала оказывает содействие в подготовке курдских бойцов из «Сил демократической Сирии», другие несут охрану аэродромов и нефтегазовых месторождений в Хасеке и соседней провинции Дейр-эз-Зор, сообщает ТАСС.

    Накануне беспилотник MQ-9 Reaper возглавляемой США международной коалиции опасно сблизился с самолетами ВКС РФ в районе Эль-Баб. Об этом сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Гуринов. По его словам, из-за воздействия систем наведения на самолетах автоматически сработали комплексы обороны. При этом российские летчики «продемонстрировали высокий профессионализм, своевременно предприняв необходимые меры для предотвращения столкновения», заявил он.

    Подтверждением активизации США на сирийском направлении может служить и тот факт, что на прошлой неделе конгрессмены Рашида Тлаиб и Ильхан Омар представили законопроект, призывающий Штаты поддержать международные усилия по привлечению правительства президента Сирии Башара Асада к ответственности за «военные преступления и преступления против человечности», сообщает Al Jazeera.

    Коментарии (10)
    США дали оценку украинской атаке беспилотниками в Москве
    Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила, что США не поддерживают «атаки внутри России»
    		   
    25 июля 2023, 02:59
    Фото: кадр из видео t.me/RVvoenkor
    Текст: Антон Антонов

    США в целом не поддерживают «атаки внутри России», заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя украинскую атаку с помощью беспилотников в Москве.

    При этом Жан-Пьер подчеркнула, что США отказываются считать Крым частью России. Она обещала, что США продолжат поддерживать Украину, добавив, что «таковы обязательства» Вашингтона перед Киевом. Кроме того, Жан-Пьер сказала, что поддержка продолжится и со стороны других членов НАТО, передает ТАСС.

    Напомним, Минобороны России сообщило, что пресечена попытка Украины устроить террористическую атаку в Москве, используя два беспилотника.

    Коментарии (8)
    В Закарпатье грузовик с песком обвалил стратегический мост
    		   
    24 июля 2023, 21:48
    Фото: кадр из видео
    Текст: Ольга Иванова

    Мост через реку Тересва обрушился в Закарпатской области Украины, сообщил начальник управления информационной деятельности областной государственной администрации Роман Молдавчук, его слова приводит украинское издание ТСН.ua.

    Молдавчук уточнил, что три человека были госпитализированы. Предварительно, мост обвалился из-за того, что грузовик, который вез по нему песок, был перегружен, сам же мост имеет ограничения по весу, передает РИА «Новости».

    Как сообщает издание «Страна», мост имеет стратегическое значение, поскольку через него есть выходы к границе с четырьмя странами ЕС. Издание сообщает, что мост был в плохом состоянии с 2021 года. Его должны были отремонтировать по программе «Большая стройка» в течение двух лет.

    В конце июня премьер Украины Денис Шмыгаль предупреждал СНБО о плохом состоянии мостов и мостовых переходов в крупнейших городах, в частности, в Киеве.

    Коментарии (19)
    Медведев сообщил о близости нового логотипа Twitter к символам СВО
    Зампред Совбеза Медведев сообщил о близости нового логотипа Twitter – буквы X – к литерам V и Z – символам СВО
    		   
    24 июля 2023, 18:56
    Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев с иронией отреагировал на изменение логотипа соцсети Twitter, увидев в букве X намек на литеры V и Z, ставшие символами специальной военной операции (СВО).

    «Так теперь это X? Отлично! Там где есть X, там есть и V и Z», – написал Медведев на английском языке в своем аккаунте в соцсети Twitter (заблокирована в РФ), передает ТАСС.

    Напомним, в понедельник социальная сеть Twitter изменила свой логотип на белую букву X с черным контуром, убрав изображение птицы.

    Коментарии (10)
    Москва предупредила о жестком ответе на атаку украинских дронов
    МИД России: Киев использует террористические методы и занимается запугиванием мирного населения

    24 июля 2023, 14:51

    Текст: Ольга Никитина

    Киевский режим, осуществляя атаки беспилотниками на Москву, использует террористические методы и занимается запугиванием гражданского населения, заявили в МИД.

    Атаки дронов, как говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, не имели никакого военного смысла.

    Москва решительно осудила это очередное преступление киевского режима и призвала мир дать ему оценку.

    За наглыми действиями украинских неонацистов, продолжает МИД России, стоит нацеленность Запада на дальнейшее обострение ситуации.

    Внешнеполитическое ведомство предупредило также, что российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры.

    Напомним, Минобороны в понедельник сообщило о пресечении попытки киевского режима устроить террористическую атаку в Москве с применением двух дронов. Беспилотники были нейтрализованы. Москва назвала действия украинских властей международным терроризмом.

    Коментарии (27)
    Бундесвер раскритиковал вооруженные силы Украины
    Bild и бундесвер обвинили украинских офицеров в отсутствии успехов у солдат ВСУ после обучения на Западе
    		   
    25 июля 2023, 06:29
    Фото: Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины плохо реализуют в бою полученные в ходе обучения на Западе навыки, говорится в докладе представителей бундесвера с пометкой «только для служебного пользования».

    В докладе говорится, что ряд подразделений ВСУ делят «на слишком маленькие составные части», которые выполняют «какие-то действия» без «единого ведения боя». В результате возникает угроза попадания по своим, передает ТАСС со ссылкой на Bild.

    Также бундесвер упрекнул ВСУ за отсутствие элементов ведения боя, позволяющих добиться огневого превосходства в решающий момент. По мнению немецких военных, если так действовать, то не помогут ни обучение на Западе, ни техническое или численное превосходство.

    Проблема, по мнению авторов документа, заключается не в ошибках конкретных людей, а в «украинской боевой доктрине». Подчеркивается, что чем больше опыта военный получил в ВСУ, чем выше его звание, тем меньше он усваивает принципы пройденного на Западе обучения.

    По версии немецких военных, молодые украинские солдаты, которые усваивают материал, возвращаясь на Украину, исполняют приказы офицеров, которые не в состоянии действовать по западному образцу.

    Bild, ссылаясь на доклад, пишет, что «украинские офицеры перечеркивают успехи», достигнутые солдатами при обучении на Западе. Издание указывает, что бундесвер в докладе крайне критически оценивает ВСУ. Как пишет Bild, в результате контрнаступление украинской армии «до сих пор идет скорее медленно».

    Напомним, СМИ сообщали, что на Западе знали, что у Киева недостаточно оружия для успешного контрнаступления, и надеялись, что «мужество и находчивость» украинцев компенсируют этот дефицит, однако эти надежды не оправдались.

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    Эксперты: Украина использует гражданские суда для атаки на российские корабли в Черном море
    		   
    25 июля 2023, 11:52
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Алина Власенко

    Безэкипажные катера вооруженных сил Украины, попытавшиеся атаковать корабль Черноморского флота «Сергей Котов», вероятно, были спущены с торговых судов, находящихся в юго-западном районе Черного моря, считают эксперты Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах».

    «Перед нами новое свидетельство того, что Украина использует гражданские суда для выполнения боевых задач. … Точно так же, как … на суше ВСУ используют гражданские грузовики для перевозки боеприпасов», – сообщили эксперты Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах», комментируя попытку двух безэкипажных катеров ВСУ атаковать корабль ЧФ «Сергей Котов».

    По мнению экспертов, безэкипажные катера были спущены с торговых судов, находящихся в юго-западном районе Черного моря.

    Они, в частности, обратили внимание на то, что «Сергей Котов» находился в 370 км от Севастополя. «Это значит, что от Одессы он находился на еще большем расстоянии. Столь малые катера технически не способны самостоятельно пройти сотни миль по открытому морю», – добавили авторы канала.

    Ранее Минобороны сообщило, что корабль Черноморского флота «Сергей Котов» в ночь на вторник штатным оружием уничтожил два пытавшихся его атаковать безэкипажных катера вооруженных сил Украины.

    Коментарии (10)
    Корабль ЧФ «Сергей Котов» уничтожил два безэкипажных катера ВСУ
    Корабль ЧФ «Сергей Котов» уничтожил два безэкипажных катера ВСУ, пытавших атаковать его в 370 км от Севастополя
    		   
    25 июля 2023, 11:03
    Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
    Текст: Алина Власенко

    Корабль Черноморского флота «Сергей Котов» в ночь на вторник штатным оружием уничтожил два пытавшихся его атаковать безэкипажных катера вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны.

    По данным Минобороны, украинские военные в ночь на вторник предприняли безуспешную попытку атаковать двумя морскими быстроходными управляемыми беспилотными катерами патрульный корабль «Сергей Котов» Черноморского флота.

    Российские силы отразили атаку, и оба беспилотных катера ВСУ были уничтожены. Пострадавших нет. 

    Корабль «Сергей Котов» продолжает выполнение задач по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря.

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    WSJ: Неудачи контрнаступления ВСУ ставят Байдена в сложное положение
    WSJ: Застопорившееся украинское наступление ставит Байдена в непростое политическое положение
    		   
    25 июля 2023, 11:40
    Фото: AdMedia/Global Look Press
    Текст: Алина Власенко

    Медленные темпы украинского контрнаступления ослабляют надежды Вашингтона на то, что переговоры о прекращении боевых действий могут состояться в этом году, и создают угрозу бессрочного конфликта, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на западных политиков.

    Потенциальная тупиковая ситуация на Украине может стать проверкой заявленной президентом США Джо Байденом стратегии по выделению Киеву миллиардов долларов на военную помощь, чтобы киевский режим мог вести переговоры с Россией с позиции силы. Это также может сказаться на способности Запада поставлять оружие Киеву, пишет The Wall Street Journal.

    «Легче оказывать дополнительную поддержку, когда дела идут хорошо», – сказал бывший посол США на Украине Джон Хербст, в то же время добавив, что у администрации Байдена нет другого выбора, кроме как продолжать поставлять оружие Киеву.

    Отказ от поддержки Украины и допущение хотя бы частичной победы России «стало бы провалом внешней политики Байдена, который затмил бы вывод войск из Афганистана», – считает Хербст.

    Издание также отмечает, что по мере приближения выборов президента США у российского лидера Владимира Путина появляется больше стимулов переиграть Запад, поскольку двое главных претендентов от Республиканской партии – бывший президент Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис – уже заявили, что могут ограничить военную поддержку Украины.

    Тем временем стало известно, что администрация президента США Джо Байдена приняла решение об отправке киевскому режиму дополнительной военной помощь на сумму до 400 млн долларов, в комплект поставки войдут боеприпасы для систем противовоздушной обороны и беспилотники для наблюдения.

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    Полковник Макгрегор заявил о разъяренном Зеленском из-за больших потерь ВСУ
    Полковник Макгрегор: Зеленский разъярен и обескуражен из-за больших потерь ВСУ

    25 июля 2023, 10:10

    Текст: Алина Власенко

    Украинский президент Владимир Зеленский зол и обескуражен из-за низкого боевого духа в вооруженных силах Украины и больших потерь на фронте, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    По его словам, украинское военное руководство в отчаянии, а сами ВСУ – на грани распада. Макгрегор также уверен, что боевой дух среди украинских военных «слаб как никогда», передает RT.

    В этой связи, добавил полковник, Зеленский разъярен и обескуражен.

    Ранее Макгрегор заявил, что Зеленский «находится на грани», поскольку его лидерство ставится под сомнение, а дезертирство в ВСУ стало массовым.

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    Зеленский объявил о планах начать переговоры о вступлении в ЕС
    Зеленский сообщил о намерении Украины начать в 2023 году переговоры о вступлении в ЕС
    		   
    25 июля 2023, 01:33
    Фото: imago-images.de/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В 2023 году Украина планирует начать переговоры о вступлении в ЕС, Киев к этому полностью готов, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

    Зеленский заверил, что украинская сторона «выполняет то, что необходимо», а также предпринимает все возможные усилия для того, чтобы «готовность ЕС» оказалась «также полной именно в этом году», передает ТАСС.

    Напомним, Евросоюз не смог подготовить реалистичный план приема Украины в ЕС. Европейские дипломаты сообщали, что не ожидают расширения Евросоюза в ближайшие десять лет.

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    Украина заявила об «отставании от графика» контрнаступления
    Министр обороны Украины Резников не увидел причин переживать из-за слишком медленного контрнаступления
    		   
    24 июля 2023, 23:25
    Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Как утверждает министр обороны Украины Алексей Резников, украинское контрнаступление отстает от намеченного графика, но он «не переживает» по этому поводу, поскольку наступление якобы идет по плану.

    Резников посетовал на нехватку боеприпасов, артиллерии и систем ПВО, а также отметил очень длинную линию фронта и российские минные поля, через которые «очень сложно» пройти. По его словам, боевые действия – это «не компьютерная игра». Резников сказал, что украинским войскам нужно «медленно готовить коридоры для реального наступательного движения». По версии министра, такая активность в разных местах запутает россиян, мешая им узнать, где будет главное направление удара, передает CNN.

    Напомним, глава российского государства Владимир Путин констатировал провал контрнаступления ВСУ и отметил, что безвозвратные потери украинских войск с начала контрнаступления превысили 26 тыс. человек.

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