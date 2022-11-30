Немецкий политик обвинил Шольца в бездействии перед СВО

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30 ноября, среда | Последнее обновление — 10:15 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Пожар на резервуарах с дизтопливом под Брянском локализован
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Кейс Huawei – это не просто эпизод торговой войны, это и есть сама война за разведданные и тотальный контроль населения. И американцы считают, что только они могут это делать.
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Песня «Релокация», которую на днях Ольга Бузова исполнила вместе с Азаматом Мусагалиевым – ироничный «досвидос» России, которая от нас убежала.
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Украинские силовики устраивают фильтрационные мероприятия на оккупированных территориях, расстреливают мирных, они откуда? Вылезли из бандеровских схронов только в 2022 году? Нет, они кровь от крови простых украинцев.
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Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
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В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
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Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки, стал чрезвычайно активным. Это говорит о подготовке к мощному извержению, уверены вулканологи и сейсмологи. Ученые рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 километров
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Немецкий политик обвинил Шольца в бездействии перед СВО
Экс-глава немецкой СДПГ Лафонтен заявил, что Шольцу стоило просить Байдена отвести силы НАТО от России
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Канцлер Германии Олаф Шольц должен был уговорить президента Соединенных Штатов Джо Байдена учесть интересы России еще перед началом спецоперации на Украине, выразил мнение для Westen бывший министр финансов, экс-председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен.
По его словам, существовала реальная возможность предотвратить конфликт, однако США резко отвергли требование Москвы не размещать военные объекты на российской границе. При этом канцлеру Германии, президенту Франции и лидерам других стран Европы нужно было убедить США начать учитывать интересы безопасности России, передает РИА «Новости».
Лафонтен добавил, что на сегодня многие политики понимают это и начинают признавать, что мира в Европе без России не будет. Он подчеркнул, что ошибочным было рассчитывать на размещение американских ракет с подлетом в несколько минут на границе ядерной державы.
Ранее пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявил, что сокращение контактов российского лидера Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем связано с их нежеланием прислушаться к позиции России.
В США раскрыли истинный замысел Байдена на Украине
Ведущий Fox News Карлсон заявил, что Байден намеренно затягивает конфликт на Украине для получения выгоды
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Администрация президента США Джо Байдена намеренно затягивает конфликт на Украине и использует климатическую повестку для получения собственной финансовой выгоды, но одновременно с этим вредит американцам, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.
Телеведущий отметил, что ни один из этих курсов не направлен на благо американского народа. По его словам, они разработаны для того, чтобы увеличить затраты на энергию, расширить полномочия людей, которые в настоящий момент находятся у власти, и, конечно же, обогатить их, передает РИА «Новости».
Однако, как отметил Карлсон, эта «безумная» стратегия Байдена приводит только к разрушению американской экономики, поскольку из-за высоких цен на энергоносители беднеет средний класс.
«Все процветание нашей страны зависит от энергии. На ней строится наша экономика потребления. Дорогая энергия разрушает нашу экономику – люди беднеют, некоторые из них даже умрут. Это не догадка. Так все и случится», – предупредил он.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США не дают Украине начать переговоры с Россией.
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Захарова резко ответила депутату из Латвии на слова о русской нации
Захарова назвала «нацистским уродцем» депутата из Латвии, заявившего, что русской нации нет
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «нацистским уродцем» латвийского депутата Александра Кирштейнса, заявившего, что русской нации не существует.
«Задайте этому нацистскому уродцу вопрос: а американская есть?» – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Кирштейнс ранее написал в своем Twitter (сеть заблокирована в РФ), что русской нации не существует, «а сам русский язык возник как диалект, когда монголо-татары пытались говорить по-украински».
Ранее Захарова заявила, что лидеры стран Европы проводимой политикой подтолкнули Евросоюз к энергетическому коллапсу.
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В Германии рассказали, как США готовили Украину к конфликту с Россией
Немецкий политик Оскар Лафонтен рассказал, как США готовили Украину к конфликту с Россией
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Соединенные Штаты принимали активное участие в расшатывании конфликта на Украине еще с Евромайдана в 2014 году, заявил экс-председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен в Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
По его словам, западное сообщество во главе с США вооружали Украину и систематически подводили Киев к конфликту с Россией. Вследствие этого Украина как бы стала членом НАТО, однако предысторию западные активисты и СМИ специально игнорируют, передает РИА «Новости».
Лафонтен добавил, что при этом Вашингтону удалось добиться ухудшения отношений между ЕС и Россией и занять лидерские позиции, выгнав с пьедестала Германию. Таким образом, по его словам, США могут теперь определять политику стран ЕС.
Лафонтен добавил, что США продают «грязный сланцевый газ, в то время как американская оборонная промышленность процветает».
При этом он заметил, что Вашингтону не удалось в полной мере осуществить планы против России.
«Есть ощущение, что США уже осознают, что обломали зубы. Несмотря на масштабные поставки вооружений на Украину, отправку большого количества военных советников, оказалось, что ядерную державу Россию невозможно одолеть военным путем», – сказал он.
В заключение Лафонтен отметил, что антироссийские санкции обернулись для Запада бумерангом.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что поддержка Украины в нынешнем конфликте дорого обходится жителям стран Запада, однако отметил, что необходимо «поддерживать и увеличивать» помощь Киеву.
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В США назвали табу Вашингтона насчет Украины
В Белом доме учли уроки из предыдущих провальных интервенций и поэтому решили отказаться от прямого военного вмешательства в украинский конфликт, пишет американский журнал Atlantic.
В статье Atlantic говорится, что США должны по возможности избегать прямых боевых действий за рубежом и вмешиваться в конфликты только для поддержки народов и стран, готовых сражаться самостоятельно.
По мнению автора, активное участие американских солдат во Вьетнаме в конечном итоге подорвало легитимность южновьетнамского правительства. Все усилия американского персонала оказались напрасны, а ключевые цели не достигнуты, сообщает РИА «Новости».
Напомним, подход Вашингтона к конфликту на Украине слишком однобокий, США неправильно толкуют цели российской спецоперации, написал в статье для издания National Interest ветеран американской разведки Пол Пиллар.
Bloomberg: Затягивание конфликта на Украине невыгодно США
Дальнейшее затягивание конфликта на Украине перестанет приносить выгоду США, их издержки могут возрасти, пишет обозреватель Хэл Брэндс в статье для Bloomberg.
В материале Bloomberg говорится, что американские чиновники стали задумываться о том, что США получили уже все возможные плоды от украинского кризиса.
В статье отмечается, что со временем цена за ведение военных действий будет только расти. В частности, например, Белый дом не сможет уделять необходимое внимание другим регионам, запасы боеприпасов будут подходить к концу, передает РИА «Новости».
Кроме того, длительный кризис вскроет проблемы, связанные с американской оборонной промышленной базой, полагает автор. Он также добавляет, что обострение ситуации вокруг Тайваня повысит интерес администрации Байдена к прекращению военных действий в Европе.
Напомним, газета ВЗГЛЯД писала, что решающее слово в дискуссии о зимней кампании ВСУ остается за Белым домом, но он пока отмалчивается. Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес призвал ВСУ продолжать наступление, в то время как генерал США Марк Милли считает целесообразным переговорный процесс.
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Эксперт: Пентагон находится в шаге от расширения зоны боевых действий на Украине
Военный эксперт Бартош: ВСУ могут получить возможность ударов по тылам ВС России
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Если у ВСУ появится возможность наносить удары по российскому тылу, они обязательно этим воспользуются. Нашим войскам надо оттеснить противника как можно дальше от новых и старых границ России, сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее стало известно, что Пентагон рассматривает предложение Boeing о поставке Украине дешевых малогабаритных высокоточных бомб с радиусом поражения до 150-160 километров.
«Потенциальные поставки управляемых бомб малого диаметра GBU-39 – существенный шаг по повышению военного потенциала противника. В таком случае перед ВСУ открывается возможность нанесения ударов по Крыму и сухопутному коридору на полуостров, а также по тылам России в других регионах», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.
«Подобные бомбы хоть и предназначены для авиации, но могут быть установлены на ракеты, как об этом сообщают источники зарубежных СМИ. Кроме того, если бомба управляемая, то у нее есть системы GPS», – акцентирует эксперт.
«Адаптировать подобные боеприпасы не очень сложно. На территории Украины сохранился научно-технический потенциал, позволяющий состыковать данные системы и адаптировать их под свои нужды. При таком раскладе Пентагон и ВСУ серьезно повысят свои возможности по расширению географии конфликта», – подчеркивает собеседник.
«Для снижения рисков России необходимо оттеснить позиции ВСУ. Если ракета может поразить цель на расстоянии 150-160 км – значит, противник должен быть отброшен на 200 километров от границ нашей страны с учетом новых территорий. Но надо понимать, что под контролем придется держать тысячи километров», – резюмировал Бартош.
Ранее агентство Reuters сообщило, что рассматриваемое Пентагоном предложение Boeing о поставке Украине малогабаритных высокоточных бомб позволит ВСУ наносить удары глубоко в тыл России.
Ссылаясь на источники в военной отрасли, издание пишет, что военные запасы США и союзников стремительно сокращаются, в то время как Украина сталкивается с растущей потребностью в более совершенном оружии по мере затягивания конфликта. Предлагаемая Boeing система, получившая название бомбы малого диаметра наземного базирования (GLSDB), является одним из планов по запуску в производство новых боеприпасов для Украины и восточноевропейских союзников Штатов.
Сообщается, что расстояние поражения указанных снарядов составит 100 миль (приблизительно 150 километров). Это создает опасность для тыловых территорий Российской Федерации. Срок возможных поставок – весна 2023 года.
Напомним, в США опасаются, что не смогут в достаточной степени снабжать оружием Тайвань из-за того, что большая часть военной поддержки направлена на Украину. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal. По имеющимся у издания сведениям, Вашингтон отстает от запланированных темпов поставок вооружений Тайваню на общую сумму 18,7 млрд долларов. В частности, Вашингтон так и не поставил на остров ни один из 215 предназначенных для Тайбэя зенитных ракетных комплексов Stinger, а также 208 противотанковых комплексов Javelin.
О том, что затягивание конфликта на Украине скажется на поддержке Тайваня, пишет и агентство Bloomberg. Отмечается, что со временем цена ведения военных действий будет только расти. В частности, Белый дом не сможет уделять необходимое внимание другим регионам, а запасы боеприпасов будут подходить к концу. Кроме того, как отмечают авторы материала, американские чиновники стали задумываться о том, что США получили уже все возможные плоды от украинского кризиса.
По мнению российских экспертов, таким образом пресса США готовит западное общество к росту военных расходов на Украину и Тайвань. Кроме того, ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как бум военно-промышленного производства в странах Восточной Европы связан с конфликтом на Украине, и как можно решить проблему «30+», связанную с якобы ограничением дальнобойности российских артиллерийских систем.
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Шольц рассказал о своей последней встрече с Путиным
Шольц: Путин в разговоре чередовал русский и немецкий языки
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Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что в ходе переговоров президент России Владимир Путин иногда переходил с русского языка на немецкий.
Как рассказал Шольц в интервью изданию Focus, Путин чередует немецкий и русский языки, при этом познания самого Шольца в русском ограничены восьмичасовым курсом языка в школе, передает РИА «Новости». Так канцлер ответил на вопрос про его последнюю очную встречу с Путиным, которая состоялась в феврале в ходе визита главы правительства ФРГ в Москву.
При этом канцлер Германии подчеркнул, что его сентябрьский телефонный разговор с президентом России был последним. «С тех пор мы не разговаривали друг с другом», – констатировал он.
Ранее пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков
заявил, что сокращение контактов российского лидера Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем связано с их нежеланием прислушаться к позиции России.
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В Британии назвали условие прекращения помощи Украине Западом
Британский историк Файджес: Запад может перестать помогать Украине в случае победы Трампа на выборах в США в 2024 году
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Запад может перестать помогать Киеву в случае прихода в США к власти в 2024 году 45-го американского президента Дональда Трампа, предположил британский историк, специалист по России Орландо Файджес в интервью Welt.
Эксперт отметил, что многое будет зависеть от следующих президентских выборов в Соединенных Штатах. При этом он выразил мнение, что для Украины будет плохо, если победит Трамп, передает РИА «Новости».
Он также заметил, что многое зависит от готовности Запада «идти до конца», так как, по его словам, Москва исходит из того, что Украина для России значит больше, чем для Запада, поэтому Кремль сделает ставку на то, что Запад не станет вечно поддерживать Украину. «И боюсь, что это правда», – сказал Файджес.
Ранее в Конгрессе США предупредили об ужесточении надзора за помощью Украине с января 2023 года. Тем временем премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак допустил возможность увеличения военной помощи Украине от Британии в 2023 году.
Польша и Прибалтика не дали ЕС договориться по ценам на российскую нефть
Reuters сообщило об отказе Польши и Прибалтики соглашаться на предложения по лимиту цен на российскую нефть в рамках ЕС
Представители правительств стран Евросоюза не смогли договориться по вопросу лимита цен на российскую нефть, достичь соглашения мешает позиция Польши и Прибалтики, сообщили дипломаты.
Один из дипломатов сообщил, что соглашение не достигнуто, хотя «юридические тексты» согласованы. Как пояснил дипломат, Польша отказывается соглашаться с предложенным уровнем цен, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Как сообщают дипломаты, также слишком высоким лимит цен считают страны Прибалтики. Обсуждалась возможность установления потолка на уровне 62 доллара за баррель, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, предложения внутри ЕС по лимиту цен на российскую нефть варьируются от 30 долларов от Польши до 70 долларов от Греции. Венгрия выступает вообще против каких-либо ограничений.
Глава МИД КНР: Россия и Китай не признают однополярную гегемонию
Глава МИД КНР Ван И: Россия и Китай не признают однополярную гегемонию, вместе продвигают многополярный мир
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Россия и Китай не признают политику грубой силы и однополярную гегемонию, вместе продвигают многополярный мир и отстаивают миропорядок на основе международного права, заявил глава МИД Китая Ван И на встрече с послом РФ в КНР Игорем Моргуловым.
Как подчеркнул глава внешнеполитического ведомства КНР, слова которого приводятся пресс-службой ведомства, Китай и Россия вместе продвигают многополярный мир и не признают однополярную гегемонию, вместе упорно отстаивают систему международных отношений, ядром которой выступает ООН, и миропорядок на основе международного права, а также не признают политику грубой силы. Он выразил уверенность, что эта позиция находится на верной стороне истории и соответствует тенденциям развития современности, передает ТАСС.
Напомним, в конце октября президент Владимир Путин выступил на пленарной сессии 19-го заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», выразив уверенность, что рано или поздно новым центрам многополярного мироустройства и Западу придется начать равноправный разговор об общем будущем. О начале слома гегемонии Запада президент России Владимир Путин объявил 30 сентября в своей речи в Георгиевском зале Кремля.
Ранее в Китае предрекли конец гегемонии США на фоне усугубляющегося энергетического кризиса в Европе и углубления конфликта интересов с Евросоюзом.
США отвергли обвинения в наживе на нужде Европы в СПГ
Чиновник из Белого дома отверг обвинения в наживе США на продажах их сжиженного природного газа в Европу
США не наживаются на поставках сжиженного природного газа в связи с перебоями российских поставок в Европу, заявил чиновник американской администрации высокого ранга.
По словам представителя Белого дома, поставки в большинстве случаев осуществляются в рамках долгосрочных контрактов с зарубежными трейдерами, которые уже перепродают газ конечным потребителям, передает РИА «Новости».
В преддверии визита в США президента Франции Эммануэля Макрона чиновник сказал, что заявления, согласно которым «США наживаются на продажах своего сжиженного газа в Европу», не соответствует действительности, американская сторона «мобилизовала СПГ, чтобы помочь Европе подготовиться к зиме».
Вашингтон при этом обвинил Россию в использовании энергоносителей и продовольствия для оказания давления на международное сообщество в контексте конфликта на Украине.
Также в Белом доме сказали, что у США и Европы не совпадают взгляды и интересы в отношении Китая, «Европа имеет свои собственные интересы», а «Китай будет на самом верху повестки двух лидеров».
Напомним, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Европе требуется «большая автономия» от Вашингтона.
Между Европой и США назревает «гонка государственных субсидий». Макрон заявил, что американский газ стоит на внутреннем рынке в три-четыре раза дешевле, чем та цена, по которой его предлагают приобретать европейцам.
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В НАТО наметился раскол из-за позиции в отношении Китая
Politiko: В НАТО наметился раскол из-за Китая
Политика НАТО в отношении Китая вызывает разногласия стран-членов альянса, среди приоритетов у них значатся два противоречащих пункта – сдерживание Пекина и сохранение связей с ним, заявила обозреватель газеты Politiko Лили Байер.
В статье она указала на то, что в ходе саммита в Мадриде союзники по НАТО признали попытки КНР бросить вызов их общим интересам, безопасности и ценностям.
Так, сейчас США пытаются подвести цели НАТО под свою политику, сдерживая Пекин, а с другой стороны некоторые страны настроены на работу с КНР. Также среди сторонников жесткого подхода есть нежелающие резкого противостоять Китаю, передает ТАСС.
Постпред США при НАТО Джулианна Смит уверена в схожести военных стратегий Вашингтона и НАТО.
Она указала, что часть стран хотят оставить в фокусе Россию, а другая часть – Китай. Но и сохранение экономических связей также входит в интересы многих стран.
Ранее в одной из статей издания указывалось, что курс президента США Джо Байдена на сдерживание Китая на фоне энергетического кризиса грозит Европе может стать экономической катастрофой.
Эксперт: Западное общество готовят к росту военных расходов на Украину и Тайвань
Эксперт Дудаков: Западное общество готовят к росту военных расходов на Украину и Тайвань
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Если обострится тайваньский конфликт, у США не хватит мощностей, чтобы в достаточном объеме помогать и Тайваню, и Украине. Поэтому Вашингтон хочет расширить производство военной продукции, увеличив свои бюджетные расходы. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Малек Дудаков. Ранее западные СМИ сообщили, что в США опасаются нехватки оружия для Тайваня из-за поставок Украине.
«У США действительно есть определенные проблемы с военно-промышленным комплексом. И дело не в нехватке денег, просто не хватает мощностей. Мы видим, что Штаты истратили немалую часть своих экспортных резервов. К примеру, американцы уже просят Южную Корею произвести и поставить 100 тыс. снарядов калибра 155 мм на Украину», – рассказал политолог-американист Малек Дудаков.
«С начала конфликта американцы поставили больше 900 тыс. снарядов, и запасы уже подходят к концу. Но быстро нарастить производство боеприпасов не получится. На восполнение потраченного на Украину уйдет больше 20 лет», – отметил собеседник.
«На этом фоне образуется проблема с поставками оружия на Тайвань, который перевооружается с 2019 года. Многое из того, что Тайбэй уже закупил у США, невозможно поставить. Сначала на логистических вопросах сказалась пандемия, а теперь большая часть оружия, причитающегося Тайваню, поставляется на Украину. В таких условиях Тайбэю придется еще несколько лет ждать, пока Вашингтон произведет новые ПТРК Javelin, гаубицы и другое», – полагает эксперт.
«Штаты сейчас хотят нарастить свои мощности, предоставить большие бюджеты Пентагону и военным корпорациям. В перспективе это может привести к тому, что в Вашингтоне будет все больше сторонников постепенного прекращения участия в украинском конфликте и переориентирования на противостояние с Китаем», – считает Дудаков.
«На текущий момент именно Китай рассматривается Вашингтоном как главный оппонент США. Конечно, это не значит, что Штаты завтра уйдут с Украины. Но в перспективе они могут сокращать свое участие в конфликте», – уверен политолог.
«Кроме того, через публикации в СМИ Запад может готовить общество к увеличению военных бюджетов, а также к противостоянию сразу и на Украине, и на Тайване. Вместе с тем одними деньгами не решить всех тех проблем, которые стоят сегодня перед американским ВПК в части нехватки производственных мощностей и персонала», – заключил собеседник.
Напомним, в США опасаются, что не смогут в достаточной степени снабжать оружием Тайвань из-за того, что большая часть военной поддержки направлена на Украину. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
По имеющимся у издания сведениям, Вашингтон отстает от запланированных темпов поставок вооружений Тайваню на общую сумму 18,7 млрд долларов. В частности, Вашингтон так и не поставил на остров ни один из 215 предназначенных для Тайбэя зенитных ракетных комплексов Stinger, а также 208 противотанковых комплексов Javelin.
О том, что затягивание конфликта на Украине скажется на поддержке Тайваня, пишет и агентство Bloomberg. Отмечается, что со временем цена ведения военных действий будет только расти. В частности, Белый дом не сможет уделять необходимое внимание другим регионам, а запасы боеприпасов будут подходить к концу. Кроме того, как отмечают авторы материала, американские чиновники стали задумываться о том, что США получили уже все возможные плоды от украинского кризиса.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась почему на фоне исчерпания запасов оружия у большинства стран НАТО в странах Восточной Европы отмечается бум военно-промышленного производства.
США призвали ускорить строительство в Грузии самого глубоководного порта в Черном море
Посол США в Грузии Келли Дегнан заявила о «твердой поддержке» ее страной плана строительства порта в Анаклиа – самого глубоководного на Черном море, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По ее словам, этот порт сыграет большую роль в развитии местной экономики и придаст стимул региональным процессам.
Посол сообщила, что располагает информацией о намерении правительства Грузии объявить тендер на строительство этого порта в начале 2023 года.
«Если бы, как это планировалось, порт уже работал, то помогал бы Грузии играть роль в транспортировке грузов между Центральной Азией и Европой», – сказала Келли Дегнан.
По словам посла, интерес к участию в тендере уже проявили «несколько глобальных квалифицированных операторов».
В сентябре правительство Грузии сообщило, что наймет международную консультационную группу для реализации проекта строительства порта в Анаклиа – самого глубоководного на Черном море.
Вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили заявил тогда, что ряд крупных инвесторов заинтересован построить этот порт. В частности, он назвал инвесторов из Абу-Даби.
«Есть интерес инвесторов из стран Персидского залива и Центральной Азии... Мы хотим получить современную портовую инфраструктуру для развития транзитного потенциала Грузии», – заявлял вице-премьер.
Несколько лет назад проект Анаклийского порта провалился – местный инвестор не выполнил обязательства и не привлек финансирование в объеме 400 млн долларов. В 2019 году оппозиция Грузии обвинила власти в провале «по заказу России» проекта строительства порта в Анаклиа. Банкир Мамука Хазарадзе, курировавший проект, перешел в оппозицию. После этого правительство Грузии начало работу с международными инвесторами.
Начать работу порт глубиной 16 метров должен был в 2020–2021 годах. В целом стоимость проекта ранее была оценена в 2,5 млрд долларов. Порт должны были построить вблизи границы с Абхазией на территории 400 га. В год через этот порт планировалось перевозить до 100 млн тонн грузов. Не исключалось, по данным СМИ, использование порта в военных целях, в том числе судами США и других стран НАТО.
Украина попросила газ на зиму у США
В Киеве запросили дополнительные объемы газа на зиму у Соединенных Штатов
Компания «Нафтогаз Украины» направила запрос в США на дополнительные объемы газа для зимнего периода, сообщил глава газовой компании Алексей Чернышов.
В своем Facebook* (запрещен в России) он отметил, что запрашиваемый объем газа является необходимым в нынешней отопительном сезоне. По его словам, Украине этой зимой также понадобятся газовые компрессоры, метанол и оборудование для добычи газа, а также дизельные генераторы, передает ТАСС.
Ранее Еврокомиссия предрекла ЕС трудную зиму 2023–2024 годов. При этом президент Франции Эммануэль Макрон пожаловался, что американский газ продают на внутреннем рынке в три-четыре раза дешевле, чем европейцам.
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