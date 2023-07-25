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WSJ: Неудачи контрнаступления ВСУ ставят Байдена в сложное положение
WSJ: Застопорившееся украинское наступление ставит Байдена в непростое политическое положение
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Медленные темпы украинского контрнаступления ослабляют надежды Вашингтона на то, что переговоры о прекращении боевых действий могут состояться в этом году, и создают угрозу бессрочного конфликта, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на западных политиков.
Потенциальная тупиковая ситуация на Украине может стать проверкой заявленной президентом США Джо Байденом стратегии по выделению Киеву миллиардов долларов на военную помощь, чтобы киевский режим мог вести переговоры с Россией с позиции силы. Это также может сказаться на способности Запада поставлять оружие Киеву, пишет The Wall Street Journal.
«Легче оказывать дополнительную поддержку, когда дела идут хорошо», – сказал бывший посол США на Украине Джон Хербст, в то же время добавив, что у администрации Байдена нет другого выбора, кроме как продолжать поставлять оружие Киеву.
Отказ от поддержки Украины и допущение хотя бы частичной победы России «стало бы провалом внешней политики Байдена, который затмил бы вывод войск из Афганистана», – считает Хербст.
Издание также отмечает, что по мере приближения выборов президента США у российского лидера Владимира Путина появляется больше стимулов переиграть Запад, поскольку двое главных претендентов от Республиканской партии – бывший президент Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис – уже заявили, что могут ограничить военную поддержку Украины.
Тем временем стало известно, что администрация президента США Джо Байдена приняла решение об отправке киевскому режиму дополнительной военной помощь на сумму до 400 млн долларов, в комплект поставки войдут боеприпасы для систем противовоздушной обороны и беспилотники для наблюдения.
Экономист указал на последствия российского удара по украинскому порту на Дунае
Экономист Лизан: Россия лишает Украину возможности экспортировать зерно обходными путями
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Если ВС России будут на системной основе бить по украинским портам на Дунае, это приведет к остановке судоходства на этом участке. При этом у Украины на кону стоит вопрос об альтернативных маршрутах вывоза зерна, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее на Украине подтвердили удар по одному из портов на Дунае.
«Дунайские порты, если сравнивать с одесскими, достаточно компактно расположены. В связи с этим системное нанесение подобных ударов по этой инфраструктуре может привести к ее полному выходу из строя», – сказал экономист и политолог Иван Лизан.
«Однако одиночный прилет не окажет серьезного влияния на судоходство. Дунай – крупная река, которая довольно резко переходит в территориальные воды Румынии. А учитывая, что мы наносим удары аккуратно и точечно, проход кораблей может лишь сократиться», – считает эксперт.
«После того, как зерновая сделка прекратила свое существование, украинский сельскохозяйственный экспорт снизился вдвое. Зеленскому потребовались новые маршруты для вывоза зерна. И Дунай тут стал лучшим из вариантов. Если Украина потеряет этот канал, то экспорт сократится еще больше», – акцентирует собеседник.
Резюмируя, Лизан пришел к выводу, что Россия наносит удары не только из-за военной целесообразности таких действий, но и для того, чтобы Украина не смогла вывозить свое зерно обходными путями.
Напомним, что в ночь на понедельник была повреждена инфраструктура одного из украинских портов на Дунае. Об этом сообщила официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк. По ее словам, в результате ударов были поражены краны, которые обеспечивают работу порта, ангар для сельскохозяйственной продукции, а также ряд складов для иных грузов.
Военный обозреватель Даниил Безсонов в своем Telegram-канале сообщил, что речь идет о городе Рени Одесской области. Там находится один из дунайских портов Украины и нефтяные резервуары.
Ранее российские войска нанесли мощные удары по югу Одесской области. В регионе была объявлена воздушная тревога. Позднее украинские СМИ уточнили, что взрывы прогремели в городе Измаил.
Военкоры показали, как украинцы убивают своих раненых
Военные корреспонденты опубликовали видео штурма бригадой «Север-Z» укрепленных позиций украинских националистов.
В украинских окопах шел контактный бой, в ходе которого солдат ВСУ бросил гранату вблизи своего раненого соотечественника, лишив его шансов на выживание, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны», публикуя видео боя.
Украинские военнослужащие после начала контрнаступления стали массово сдаваться в плен, происходят «взводные» сдачи. Как рассказывал временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин, украинское командование отказывается эвакуировать раненых, боевикам запрещен отход назад – действуют заградотряды. Украинские военнослужащие оказываются «загнанными в угол» и сдаются.
Взрывы прозвучали на Украине
Взрывы прозвучали в Киевской и Житомирской областях Украины
В Киеве, Киевской и Житомирской областях Украины прозвучали взрывы, была объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ и соцсети.
С южной и юго-западной стороны Киева были «слышны разрывы и наблюдалась работа ПВО». Также сообщалось о взрывах в Черкассах и Кировограде, передает RT со ссылкой на сообщения в соцсетях.
«Военкоры Русской весны» сообщают, что «Герани» атаковали столицу Украины.
В ночь на вторник воздушная тревога звучала в половине областей страны. После этого тревогу отменили, но объявили вновь через некоторое время в ряде областей. Позднее тревога была отменена на всей территории Украины, передает ТАСС.
Напомним, российские военные нанесли серии ударов по портовой инфраструктуре Украины. Сначала удары наносились по Одессе и Николаеву, затем прилет был зафиксирован на Дунае.
Рогов рассказал о новой подлой тактике ВСУ
Рогов заявил об использовании ВСУ для атак коридора для вывоза тел украинских солдат
Украинские войска используют подлую тактику на линии фронта в Запорожской области: запрашивают коридор для эвакуации тел погибших сослуживцев, а сами при этом пытаются атаковать, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, украинские войска предприняли уже три подобных попытки атак, используя коридор для эвакуации тел солдат ВСУ, но все они успеха не имели и были пресечены ВС России, передает РИА «Новости».
Ранее Рогов заявлял, что новая фаза наступления ВСУ рассчитана на конец июля.
До этого Путин заявил о разочарованности Запада неудачным контрнаступлением ВСУ.
Политолог: США готовят «план Б» в Сирии в случае неудачи на Украине
Эксперты Васильев и Дудаков по-разному прогнозируют разные последствия увеличения контингента США в Сирии
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Если у США не получится руками украинцев нанести существенный урон России, то Вашингтон переключится на провокации в Сирии, сказал газете ВЗГЛЯД американист Владимир Васильев. В свою очередь политолог Малек Дудаков считает, что увеличение американского контингента в республике не приведет к эскалации отношений между Москвой и Вашингтоном.
«США всегда играют на нескольких столах. Основной вектор сейчас – фронтальный удар по России руками украинцев. Но если на этом фланге их внешней политики провал будет усугубляться и громко разрекламированное «контрнаступление» не принесет плодов, то США вытащат из стола план «Б» – он касается Сирии», – пояснил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
«Вероятно, в Вашингтоне решили активировать сирийский кейс после мятежа Пригожина. Они рассчитывают эскалировать ситуацию в республике и вовлечь в нее ВС РФ. Кроме того, администрации Байдена нужны победоносные геополитические решения перед выборами. Сирия – долгосрочный проект властей США, которым занимался еще Барак Обама. Демократы этот проект передавали по наследству и сейчас возвращаются к нему», – детализировал аналитик.
«Вероятно, США будут нагнетать ситуацию в Сирии по нарастающей, как и на Украине. Тут важен и турецкий фактор, который нам нужно учитывать», – добавил эксперт. Иной точки зрения придерживается американист Малек Дудаков. По его словам, давление на Россию в Сирии не является приоритетом Вашингтона.
«Вообще, в администрации Байдена и в команде Трампа есть влиятельные люди, которые уверены, что американцам пора уходить из Сирии. Очевидно, что до выборов ждать этого не стоит, а вот в 2024 году, скорее всего, американские силы будут перенаправлены из Сирии либо в Восточную Европу для противодействия России, либо в Азиатско-Тихоокеанский регион для пикировки с Китаем», – отметил он.
«Исходя из этого можно сделать вывод, что столкновения американцев с российскими войсками в Сирии если и будут, то только случайно. Целенаправленных провокаций от США на этом геополитическом участке ждать не стоит», – считает собеседник.
Напомним, командование США перебросило в воскресенье из Ирака на свои базы в Сирии дополнительную военную технику и материально-технические средства. Об этом сообщила сирийская газета Al Watan со ссылкой на источники в оппозиционных группировках. По их данным, несколько военно-транспортных колонн пересекло пограничный пункт «Эль-Валид» и въехало на территорию северо-восточной провинции Хасеке.
Вместе с бронетехникой в Сирию переправлена большая группа американских военнослужащих. По сведениям издания, их численность с 15 июля возросла с 500 до 1,5 тыс. человек. Часть военно-технического персонала оказывает содействие в подготовке курдских бойцов из «Сил демократической Сирии», другие несут охрану аэродромов и нефтегазовых месторождений в Хасеке и соседней провинции Дейр-эз-Зор, сообщает ТАСС.
Накануне беспилотник MQ-9 Reaper возглавляемой США международной коалиции опасно сблизился с самолетами ВКС РФ в районе Эль-Баб. Об этом сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Гуринов. По его словам, из-за воздействия систем наведения на самолетах автоматически сработали комплексы обороны. При этом российские летчики «продемонстрировали высокий профессионализм, своевременно предприняв необходимые меры для предотвращения столкновения», заявил он.
Подтверждением активизации США на сирийском направлении может служить и тот факт, что на прошлой неделе конгрессмены Рашида Тлаиб и Ильхан Омар представили законопроект, призывающий Штаты поддержать международные усилия по привлечению правительства президента Сирии Башара Асада к ответственности за «военные преступления и преступления против человечности», сообщает Al Jazeera.
США дали оценку украинской атаке беспилотниками в Москве
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила, что США не поддерживают «атаки внутри России»
США в целом не поддерживают «атаки внутри России», заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя украинскую атаку с помощью беспилотников в Москве.
При этом Жан-Пьер подчеркнула, что США отказываются считать Крым частью России. Она обещала, что США продолжат поддерживать Украину, добавив, что «таковы обязательства» Вашингтона перед Киевом. Кроме того, Жан-Пьер сказала, что поддержка продолжится и со стороны других членов НАТО, передает ТАСС.
Напомним, Минобороны России сообщило, что пресечена попытка Украины устроить террористическую атаку в Москве, используя два беспилотника.
Стало известно о скоплении войск ВСУ в Снигиревке для форсирования Днепра
Глава района Барбашов: Украинские войска накапливают силы в Снигиревке для штурма Днепра
Вооруженные силы Украины накапливают войска в Снигиревке для форсирования реки Днепр, заявил глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.
Он указал, что украинские военные накапливают силы в Снигиревке для штурма Днепра. По словам Барбашова, Снигиревка превращается в пункт накопления, координации и сортировки войск, что говорит о подготовке к форсирование речной преграды.
Он также добавил, что эти сведения уже переданы командованию Российской армии, передает РИА «Новости».
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо счел бесперспективными попытки украинских войск закрепиться у Антоновского моста.
В Закарпатье грузовик с песком обвалил стратегический мост
Мост через реку Тересва обрушился в Закарпатской области Украины, сообщил начальник управления информационной деятельности областной государственной администрации Роман Молдавчук, его слова приводит украинское издание ТСН.ua.
Молдавчук уточнил, что три человека были госпитализированы. Предварительно, мост обвалился из-за того, что грузовик, который вез по нему песок, был перегружен, сам же мост имеет ограничения по весу, передает РИА «Новости».
Как сообщает издание «Страна», мост имеет стратегическое значение, поскольку через него есть выходы к границе с четырьмя странами ЕС. Издание сообщает, что мост был в плохом состоянии с 2021 года. Его должны были отремонтировать по программе «Большая стройка» в течение двух лет.
В конце июня премьер Украины Денис Шмыгаль предупреждал СНБО о плохом состоянии мостов и мостовых переходов в крупнейших городах, в частности, в Киеве.
Медведев сообщил о близости нового логотипа Twitter к символам СВО
Зампред Совбеза Медведев сообщил о близости нового логотипа Twitter – буквы X – к литерам V и Z – символам СВО
Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев с иронией отреагировал на изменение логотипа соцсети Twitter, увидев в букве X намек на литеры V и Z, ставшие символами специальной военной операции (СВО).
«Так теперь это X? Отлично! Там где есть X, там есть и V и Z», – написал Медведев на английском языке в своем аккаунте в соцсети Twitter (заблокирована в РФ), передает ТАСС.
Напомним, в понедельник социальная сеть Twitter изменила свой логотип на белую букву X с черным контуром, убрав изображение птицы.
Медведев призвал выбирать «нестандартные цели» для ответов на атаки Украины
Медведев призвал выбирать «нестандартные цели» для ответов на киевские удары по гражданским объектам
Москве следует выбирать нестандартные цели для ударов возмездия после атак киевского режима по гражданским целям, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Причиной атаки киевского режима по гражданским объектам в России Медведев назвал отсутствие успехов ВСУ в ходе контрнаступления. Такие информационные победы, по словам зампреда Совбеза, вызывают радость в украинском обществе, где растет «градус напряжения», пишет Медведев в Telegram.
В ответ он призвал выбирать нестандартные цели для российских ударов. По его словам, атаковать следует не только хранилища, энергетические узлы и нефтяные базы, но и места, где этого пока не ждут и где эффект будет очень весомым.
Ранее Медведев заявил, что террористы понимают только язык силы, действовать против них нужно «негуманными методами».
Москва предупредила о жестком ответе на атаку украинских дронов
МИД России: Киев использует террористические методы и занимается запугиванием мирного населения
Киевский режим, осуществляя атаки беспилотниками на Москву, использует террористические методы и занимается запугиванием гражданского населения, заявили в МИД.
Атаки дронов, как говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, не имели никакого военного смысла.
Москва решительно осудила это очередное преступление киевского режима и призвала мир дать ему оценку.
За наглыми действиями украинских неонацистов, продолжает МИД России, стоит нацеленность Запада на дальнейшее обострение ситуации.
Внешнеполитическое ведомство предупредило также, что российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры.
Напомним, Минобороны в понедельник сообщило о пресечении попытки киевского режима устроить террористическую атаку в Москве с применением двух дронов. Беспилотники были нейтрализованы. Москва назвала действия украинских властей международным терроризмом.
В Кремле отреагировали на новую атаку БПЛА на Москву
Кремль: Все атаки БПЛА на Москву нейтрализованы системой ПВО
Меры противовоздушной защиты Москвы принимаются, о чем свидетельствует нейтрализация всех беспилотников, которые в понедельник утром пытались атаковать российскую столицу, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля добавил, что вопросы развития системы защиты и обеспечения ее более интенсивной работы следует адресовать Министерству обороны, передает ТАСС.
Специальная военная операция, по словам Пескова, будет продолжена до тех пор, пока ее цели не будут достигнуты.
Напомним, Минобороны в понедельник сообщило о пресечении попытки киевского режима устроить террористическую атаку в Москве с применением двух дронов. Москва назвала действия украинских властей международным терроризмом.
Бундесвер раскритиковал вооруженные силы Украины
Bild и бундесвер обвинили украинских офицеров в отсутствии успехов у солдат ВСУ после обучения на Западе
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Вооруженные силы Украины плохо реализуют в бою полученные в ходе обучения на Западе навыки, говорится в докладе представителей бундесвера с пометкой «только для служебного пользования».
В докладе говорится, что ряд подразделений ВСУ делят «на слишком маленькие составные части», которые выполняют «какие-то действия» без «единого ведения боя». В результате возникает угроза попадания по своим, передает ТАСС со ссылкой на Bild.
Также бундесвер упрекнул ВСУ за отсутствие элементов ведения боя, позволяющих добиться огневого превосходства в решающий момент. По мнению немецких военных, если так действовать, то не помогут ни обучение на Западе, ни техническое или численное превосходство.
Проблема, по мнению авторов документа, заключается не в ошибках конкретных людей, а в «украинской боевой доктрине». Подчеркивается, что чем больше опыта военный получил в ВСУ, чем выше его звание, тем меньше он усваивает принципы пройденного на Западе обучения.
По версии немецких военных, молодые украинские солдаты, которые усваивают материал, возвращаясь на Украину, исполняют приказы офицеров, которые не в состоянии действовать по западному образцу.
Bild, ссылаясь на доклад, пишет, что «украинские офицеры перечеркивают успехи», достигнутые солдатами при обучении на Западе. Издание указывает, что бундесвер в докладе крайне критически оценивает ВСУ. Как пишет Bild, в результате контрнаступление украинской армии «до сих пор идет скорее медленно».
Напомним, СМИ сообщали, что на Западе знали, что у Киева недостаточно оружия для успешного контрнаступления, и надеялись, что «мужество и находчивость» украинцев компенсируют этот дефицит, однако эти надежды не оправдались.
Эксперт: Польша в Сувалкском коридоре провоцирует расширение украинского конфликта
Военный эксперт Артамонов: Польша пытается отвлечь внимание России и ввести войска на Украину
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Минирование Сувалскского коридора – не что иное как провокация со стороны поляков. Варшава и Прибалтика намеренно хотят расширить локальный украинский конфликт до генерализированного, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Артамонов. Ранее Польша объявила о создании в Сувалкском коридоре саперного батальона.
«Сувалкский коридор в настоящий момент контролируют части литовско-польско-украинской бригады LITPOLUKRBRIG. Но украинский контингент сейчас задействован под Артемовском, а польский и литовский, как заявляют в этих странах, защищает территорию от возможной атаки со стороны России и Белоруссии в направлении Калининграда», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, специалист по армиям НАТО.
«Под прикрытием таких аргументов поляки действительно проводят минирование коридора. Вместе с тем с военной точки зрения это малоэффективно, поскольку на сегодняшний день у российской армии есть способы оперативного разминирования. Кроме того, даже если бы Россия решила начать военные действия на этих территориях, то сделать это можно было бы без введения войск», – отметил он.
«Поэтому Варшава, как говорится, кричит «держи вора», хотя «вором» является она сама. Поляки всячески пытаются доказать наличие опасности со стороны России. При этом они же создали совместно с Литвой и Украиной крупную структуру под названием LITPOLUKRBRIG. Теперь это соединение готовится к отправке на Западную Украину, чтобы накачивать ее войсками», – рассуждает собеседник.
«Фактически локальный конфликт на Украине на наших глазах перерастает в генерализированный, с армиями НАТО – литовским и польским контингентом. Хотя нас пытаются убедить, что это не сам альянс, а отдельные страны. Так что минирование Сувалкского коридора я бы рассматривал как намеренную провокацию», – заключил Артамонов.
Ранее польские власти приняли решение о создании саперного батальона, который будет размещен на северо-востоке страны в городе Августов в Сувалкском коридоре. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак. По его словам, военная часть будет построена с нуля. При этом он пообещал, что в будущем Польша продолжит такую практику. Блащак также заявил, что считает польских солдат – лучшей гарантией безопасности страны.
В воскресенье президент Белоруссии Александр Лукашенко привез на встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным карту по переброске вооруженных сил Польши к границам Союзного государства. Как указал Лукашенко, наемников уже подключено достаточное количество, в том числе основные стратегические резервы Польши. Лукашенко отметил, что одна из бригад Польши теперь расположилась в 40 километрах от Бреста, а другая – примерно в 100 километрах от Гродно.
О планах Польши начать операцию против Белоруссии, чтобы втянуть в конфликт на Украине Североатлантический альянс, заявил в воскресенье и бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. В Польше «прямо сейчас» приходит осознание поражения Украины. Делать вид, что киевский режим «побеждает», больше невозможно, сказал он, добавив, ситуация обратная: Россия «сокрушает» украинских националистов. В порыве отчаяния Польша пытается добиться вовлечения НАТО, объяснил Джонсон.
Посол России в Белоруссии Борис Грызлов отметил, что действия польского руководства невозможно определить иначе как подготовку к масштабным агрессивным действиям. Он добавил, что Варшава и Запад в целом должны осознавать, что Россия и Белоруссия готовы отразить любую угрозу вне зависимости от ее характера и масштаба.
В пятницу на совещании с постоянными членами Совета безопасности под председательством президента РФ Владимира Путина директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что Польша хочет взять под контроль западные области Украины. Для этого Варшава существенно увеличит численность общевойсковой литовско-польско-украинской бригады LITPOLUKRBRIG и разместит ее на западе Украины.
Со своей стороны Путин отметил, что соединение планируется использовать для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути – для оккупации. «Если польские части войдут, например, во Львов или на другие территории Украины, то они там и останутся навсегда», – сказал глава государства.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как и при каких условиях Польша может решиться на вторжение на Украину и что в таком случае делать России. По мнению опрошенных экспертов, именно бригада LITPOLUKRBRIG может быть использована для оккупации Польшей Западной Украины. Кроме того, ряд факторов указывают на вероятность прямого столкновения российских сил с армией НАТО, поскольку в глобальном смысле действия Польши – это попытка воссоздания Речи Посполитой, в которую входила вся Левобережная Украина.
Полковник Макгрегор заявил о разъяренном Зеленском из-за больших потерь ВСУ
Полковник Макгрегор: Зеленский разъярен и обескуражен из-за больших потерь ВСУ
Украинский президент Владимир Зеленский зол и обескуражен из-за низкого боевого духа в вооруженных силах Украины и больших потерь на фронте, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, украинское военное руководство в отчаянии, а сами ВСУ – на грани распада. Макгрегор также уверен, что боевой дух среди украинских военных «слаб как никогда», передает RT.
В этой связи, добавил полковник, Зеленский разъярен и обескуражен.
Ранее Макгрегор заявил, что Зеленский «находится на грани», поскольку его лидерство ставится под сомнение, а дезертирство в ВСУ стало массовым.