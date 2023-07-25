Путин призвал расследовать действия неонацистов против жителей новых регионов

Путин указал на необходимость расследовать преступления неонацистов и карателей против жителей новых регионов России

Нужно продолжать системную работу по расследованию преступлений карателей, иностранных наемников и неонацистов, террористических актов в новых регионах России, заявил президент страны Владимир Путин в обращении по случаю Дня сотрудника органов следствия.

Путин поблагодарил бывших и действующих сотрудников следственных органов за службу и поздравил их с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что для их работы требуются «профессиональная хватка, сильный характер, внутренний нравственный стержень, глубокие, разносторонние знания, готовность выдерживать высокие психологические нагрузки».

Как заявил Путин, сотрудник следственных органов всегда должен «действовать ответственно и принципиально, порой и с риском для жизни», сообщается на сайте Кремля.

Глава российского государства отметил, что так сейчас и действуют следственные органы в новых регионах России, помогая интеграции Новороссии и Донбасса в «единое правовое пространство» страны. Путин выразил уверенность, что сотрудники следственных органов осознают «всю важность» стоящих перед ними задач.

«Хочу сказать вам спасибо за честность и самоотдачу и, конечно, за верность лучшим традициям профессии, которые складывались веками, а сейчас получают свое продолжение, достойную историческую преемственность благодаря именно вашей работе. Желаю вам здоровья и успеха. Счастья вашим родным и близким», – сказал он.

Напомним, СК ведет расследования преступлений, совершенных вооруженными силами Украины против мирного населения и российских военнослужащих на территории России и Украины. По ряду дел уже вынесены приговоры.