Суд Швеции обязал Грету Тунберг выплатить штраф за нарушение правил проведения демонстраций

В Греции призвали «склонить голову» перед Россией ради самолетов Бе-200

Россию необходимо попросить прислать самолеты-амфибии Бе-200, без них потушить пожары в Греции невозможно, заявил бывший министр национальной обороны Греции Панос Камменос в своем Twitter (соцсеть заблокирована в России).

«Без (самолетов) «Бериев» ничего не тушится. Давайте склоним голову и попросим сейчас помощи. Нам дадут…» – цитирует его сообщение ТАСС.

В Греции самолеты-амфибии называют «Бериев» по названию производящего их завода. Самолеты-амфибии для тушения пожаров в Греции использовались уже не один раз. Например, в 2021 году из России в Грецию была направлена авиагруппировка, в состав которой вошли самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8. Кроме того, тогда же Греция для подавления пожара арендовала российский Бе-200ЧС.

Как сообщает РИА «Новости», по указанию президента России в ответ на запрос турецкой стороны два самолета-амфибии ликвидируют природные пожары в Турции. Уточняется, что самолеты Бе-200ЧС сбросили 87 тонн воды за все время работы.

Напомним, природный пожар на Родосе, распространяющийся в настоящее время на юго-востоке острова, тушат шестой день. Сообщалось, что на острове была проведена эвакуация около 19 тыс. человек.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что российские самолеты-амфибии Бе-200 приступают к спасению Турции от лесных пожаров. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил о планах обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным при личной встрече закупку у России самолетов-амфибий для тушения лесных пожаров.

