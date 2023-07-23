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В Греции призвали попросить у России самолеты для тушения пожаров
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Россию необходимо попросить прислать самолеты-амфибии Бе-200, без них потушить пожары в Греции невозможно, заявил бывший министр национальной обороны Греции Панос Камменос в связи с сильным природным пожаром на острове Родос.
Российские самолеты Бе-200, которые в Греции называют «Бериев» по названию производящего их Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г.М. Бериева, неоднократно помогали в тушении сильных лесных пожаров в этой стране. В 2021 году в была направлена авиагруппировка, в которую входили российские самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8. В это время подавлением огня занимался и российский Бе-200ЧС, арендованный Грецией, передает ТАСС.
Напомним, природный пожар на Родосе, распространяющийся в настоящее время на юго-востоке острова, тушат шестой день. Сообщалось, что на острове была проведена эвакуация около 19 тыс. человек.
В Финляндии ощутили последствия санкций против России
Ilta-Sanomat: Финская аутлет-деревня Zsar обанкротилась без туристов из России
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Финская аутлет-деревня Zsar, расположенная недалеко от пограничного пропуска Ваалимаа, из-за отсутствия российских туристов превратилась в «призрак», пишут местные СМИ.
В материале издания Ilta-Sanomat говорится, что там совсем нет посетителей. Отмечается, что торговый комплекс обанкротился еще осенью, передает РИА «Новости».
При этом в 2018 году планы открытия Zsar Outlet Village были грандиозными. Ожидалось, что международные бренды привлекут российских покупателей. Инвестиции оценивали в 40 млн евро.
Успешному развитию бизнеса сначала помешала вспышка коронавирусной инфекции, а вскоре – ситуация на Украине. Финские власти, напоминает издание, окончательно закрыли границу для российских туристов осенью 2022 года, а в октябре владельцы стали банкротами.
Сотрудники комплекса рассказали, что в Виролахти мало рабочих мест, многие лишились заработка, не сумев найти новое место работы. Отсутствие русских клиентов бывшие сотрудники называют «смертельным ударом» для торгового комплекса. Теперь на его парковке снимают автомобильную рекламу.
Ранее СМИ писали, какие проблемы возникли у финнов после закрытия границ с Россией.
В США сказали, что ждет ВСУ под Харьковом
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Россия летом уничтожит последние резервы ВСУ под Харьковом
Последние резервы украинских военнослужащих вскоре будут уничтожены под Харьковом, заявил бывший советник шефа Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в своем блоге на YouTube признался, что его не удивит, что уже в августе российские силы окружат Харьков. По его словам, сразу после этого ВС России укрепятся под городом и будут дожидаться атаки последних резервов ВСУ, которые «будут перемолоты русскими точно так же, как и на южном направлении фронта», передает РИА «Новости».
Украинский конфликт, по его словам, завершится, как только НАТО покинет республику и перестанет оказывать дестабилизирующее влияние у российских рубежей. Украина в таком случае, уверен эксперт, должна стать нейтральным дружественным России государством, которое не примыкает к какому-либо военному блоку.
В середине июля бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил о своей уверенности в том, что ВС России смогут освободить Днепропетровск, Одессу и Харьков.
Экс-аналитик ЦРУ заявил о планах Польши напасть на Белоруссию
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Польша планирует напасть на Белоруссию
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Польша на фоне неминуемого поражения Украины, вероятно, планирует начать операцию против Белоруссии, чтобы втянуть в конфликт Североатлантический альянс, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works высказал мнение, что в Польше «прямо сейчас» приходит осознание поражения Украины. Делать вид, что киевский режим «побеждает», больше невозможно, сказал он, добавив, ситуация обратная: Россия «сокрушает» украинских националистов, передает РИА «Новости».
В порыве отчаянья Польша пытается добиться вовлечения НАТО, объяснил Джонсон.
Комментируя недавние заявления российского лидера Владимира Путина, эксперт отметил, что Москва обладает исчерпывающей разведывательной информацией о планах, которые вынашивает Варшава.
НАТО, несмотря на польские усилия, не обладает достаточными силами, чтобы изменить ситуацию на поле боя, уверен Джонсон.
В пятницу президент Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза России рассказал, что власти Польши рассчитывают под «зонтиком» Североатлантического альянса сформировать коалицию, чтобы вмешаться в конфликт на Украине и «оторвать кусок пожирнее», вернуть себе якобы исторические территории. Глава государства предупредил, что Россия ответит всеми имеющимися средствами в случае агрессии с Запада против Белоруссии.
Кроме того, Путин отметил, что Польша благодаря решению Иосифа Сталина получила значительную часть своих западных земель, земли Германии. Он назвал это «подарком Сталина полякам» и заверил, что если в Польше забыли об этом, Россия напомнит.
В Турции объяснили цель убийства военкора Журавлева
Профсоюз турецких журналистов назвал убийство военкора Журавлева попыткой скрыть истину о конфликте
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Убийство российского военного корреспондента Ростислава Журавлева, работавшего в зоне спецоперации, является примером попытки заставить СМИ замолчать и скрыть факты об украинском конфликте, заявил глава профсоюза турецких журналистов Гекхан Дурмуш.
Дурмуш заявил РИА «Новости», что военные корреспонденты в любой зоне конфликта работают, чтобы передавать истину. По его словам, их работу необходимо облегчать, однако зачастую, когда передают истинные факты, они становятся целями.
Он подчеркнул важность обеспечения безопасных условий работы военкоров и передал соболезнования от имени турецких журналистов семье Журавлева.
Напомним, четверо российских журналистов получили ранения при ударе украинских националистов с использованием кассетных боеприпасов по Запорожской области. Журавлев погиб во время эвакуации.
Москва подчеркивала, что эта атака произошла не случайно. Военкоры показали, как украинские националисты охотились на российских журналистов.
Эксперт назвал оружие поражения Спасо-Преображенского собора в Одессе
Эксперт Рожин: Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе повредила С-300
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В Одессе поврежден Спасо-Преображенский кафедральный собор, сообщают очевидцы с места событий.
Ночью в городе дважды объявлялась воздушная тревога. Власти сообщали о работе ПВО.
Украинские Telegram-каналы публикуют фотографии, на которых видна и крыша собора, через которую зашла зенитная ракета и разлет поражающих элементов зенитной ракеты внутри. Военный эксперт Борис Рожин полагает, что речь может идти о С-300.
По данным украинского телеканала ТСН, серия взрывов в ночь на воскресенье, 23 июля, прозвучала в Одессе, в нескольких районах Одессы вспыхнул пожар.
Это далеко не первый случай, когда украинские зенитно-ракетные комплексы, расположенные в жилых кварталах, поражают здания по соседству. В частности, до этого сообщалось, что в Запорожье ракета ПВО Украины попала в многоэтажку, погибли несколько человек. В центре Харькова ракета комплекса ПВО С-300 попала в жилой дом. В результате падения ракеты на девятиэтажку в Днепропетровске погибли по меньшей мере 20 человек, пострадали 73 жильца дома.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович тогда заявил, что произошедшее было вызвано некорректной работой систем ПВО.
Напомним, представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что ВСУ не располагают достаточным количеством систем противовоздушной обороны (ПВО), поэтому для прикрытия важных объектов не распределяют их в позиционных районах, а концентрируют в городах.
Лукашенко: «Вагнеровцы» хотят идти на Варшаву
Лукашенко заявил, что его начал «напрягать» ЧВК «Вагнер»
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Минск «начали напрягать вагнеровцы», поскольку они хотят идти на Варшаву, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Лукашенко рассказал, что его стали «напрягать вагнеровцы», потому что они попросили разрешения «сходить на Запад», «на экскурсию в Варшаву, в Жешув», передает ТАСС.
Он заверил, что ЧВК продолжает находиться на территории Белоруссии, а Минск не одобряет перемещение их на Запад, поскольку «настроения у них плохие», и помимо этого, они знают, что происходит вокруг Союзного государства.
Кроме того, Путин выразил желание обсудить с президентом Белоруссии вопросы безопасности в регионе, и отметил хорошее состояние экономики и России, и Белоруссии. По его словам, все планы двух стран реализуются, причем лучшими темпами, чем ожидалось, рост экономики Белоруссии по прогнозам составит 3,75%. «У нас чуть понижено, могу сказать, но для нас это тоже хороший показатель. Мы рассчитываем на более чем 2% роста», – уточнил российский лидер.
Путин также подчеркнул, что все основные показатели дают основание полагать, что «этот год, во всяком случае, Россия и Белоруссия пройдут спокойно и уверенно», а также продемонстрируют хорошие показатели роста.
В воскресенье в Константиновском дворце, расположенном в Стрельне под Петербургом, начались переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Ранее Минобороны Белоруссии заявило, что военнослужащие сил спецопераций ВС Белоруссии совместно с бойцами ЧВК «Вагнер» отработают учебно-боевые задачи на полигоне Брестский, расположенном около белорусско-польской границы.
Раскрыто тайное послание Зеленскому от западных лидеров
FT: Зеленскому тайно сообщили на форуме по безопасности, что Запад не верит в победу Киева
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Лидеры западных государств, вопреки публичным заявлениям, в частных беседах на форуме по безопасности в Аспене (штат Колорадо, США) многие признавались, что не верят в победу вооруженных сил Украины на поле боя, пишут британские СМИ.
Как пишет Financial Times, президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на мероприятии не физически, а общался с лидерами союзных стран по видеосвязи и заверял партнеров, что украинское контрнаступление «вот-вот наберет обороты», передает РИА «Новости».
При этом американский экс-дипломат Филипп Зеликов заявил, что зимой Киев ждут «плохие новости», поскольку в лагере западных государств начнутся серьезные разногласия по вопросу помощи Украине. Он указал на экономические последствия конфликта и на то, что США несут слишком большие убытки для поддержания киевского режима на плаву.
Ранее бывший сотрудник Пентагона Дуглас Маккиннон заявил, что американская сторона все больше обеспокоена непрозрачностью в вопросе оказания помощи Киеву, а также неблагодарностью Зеленского, который ведет себя «как избалованный ребенок».
ВС России уничтожили базы морских дронов ВСУ в Одессе
МО: ВС России уничтожили базы морских дронов ВСУ в Одессе
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ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, сообщили в Минобороны России.
В Минобороны сообщили, что ночью ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам, где готовились теракты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления в районе Одессы, на пораженных объектах находились иностранные наемники.
Там уточнили, что все цели были уничтожены.
По сообщению Минобороны, истребительной авиацией ВКС России в районе Веролюбовки ДНР сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, также средства ПВО перехватили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и крылатую ракету Storm Shadow, передает РИА «Новости».
Кроме того, были уничтожены 28 беспилотников противника в различных районах Харьковской области, ЛНР, ДНР и Запорожской области.
В ведомстве добавили, что общие потери противника за сутки на Запорожском и Южно-Донецком направлениях составили свыше 160 украинских военнослужащих, семь танков Leopard, 15 боевых бронированных машин, из которых 10 боевых машин пехоты Bradley, пять автомобилей, артиллерийская система М777, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.
В военном ведомстве рассказали также, что на Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» отражена атака противника в районе населенного пункта Новомихайловка, также поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области. В районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области уничтожен склад горючего 33-й механизированной бригады ВСУ.
В МО отметили, что также поражены три пункта управления 47-й, 66-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Нововодяное (ЛНР) и Серебрянка (ДНР).
Кроме того, группировка ВС РФ «Центр» за сутки отразила шесть атак ВСУ районах населенных пунктов Нововодяное и Кармазиновка на Краснолиманском направлении, уничтожила более 130 украинских военных и 18 единиц техники.
Кроме того, поражена живая сила и техника ВСУ в районах Ямполовки в ДНР, Площанки, Червоной Дибровы и Невского в ЛНР. Также в районе Невского пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы, а в районе Серебрянки в ДНР уничтожен склад боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
Потери противника на данном направлении составили более 130 украинских военнослужащих, десять боевых бронированных машин, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также две гаубицы Д-30 и одна Д-20.
Американский адмирал призвал открывать огонь по кораблям ВМФ России
Отставной адмирал Ставридис: НАТО должно открыть огонь при атаке России на грузы с зерном
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Соединенные Штаты и НАТО могли бы сопровождать в Черном море корабли, которые вывозят украинское зерно, и в случае угрозы открывать огонь по ВМФ России, считает бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис.
Ставридис, слова которого приводит журнал Foreign Policy, отметил, что США и НАТО обладают достаточными возможностями, чтобы сделать это, объединившись с тремя крупными странами НАТО в Черном море – Болгарией, Румынией и Турцией, передает РИА «Новости».
Адмирал предложил повторить в Черном море операцию «Твердые намерения» по конвоированию нефтяных танкеров в Персидском заливе во время ирано-иракской войны, в которой он принимал участие.
Ставридис призвал НАТО выступить с «предупреждением» в адрес Черноморского флота России, а в случае атаки на корабли с зерном «открывать ответный огонь».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обратился к генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу с предложением незамедлительно созвать Совет Украина – НАТО по вопросу прекращения действия зерновой сделки.
Напомним, Минобороны России на фоне решения об отказе от продления зерновой сделки объявило все идущие на Украину суда перевозчиками военных грузов. Россия намерена досматривать суда в Черном море.
В Киевской области устроили драку из-за песни на русском языке
«Страна.ua»: В Киевской области произошла драка из-за песни на русском языке
В Белой Церкви в Киевской области произошла драка из-за прослушивания песни на русском языке, сообщают украинские СМИ.
Конфликт произошел из-за того, что компания людей слушала песню «На теплоходе музыка играет», передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Страна.ua».
Некоторые участники драки, по информации издания «Клименко тайм», получили телесные повреждения средней тяжести, передает ТАСС.
В середине июля киевский горсовет запретил публичную демонстрацию и исполнение русскоязычной музыки и книг, а также проведение концертов на русском языке.
Лукашенко привез Путину карту переброски польских войск к Союзному государству
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко привез на встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным карту по переброске вооруженных сил Польши к границам Союзного государства.
Как указал Лукашенко, наемников уже подключено достаточное количество, в том числе основные стратегические резервы, а это значит, что эта «бездумная политика бросать неподготовленных людей и наемников в пекло ни к чему не приведет». Белорусский лидер заявил, что они активно подключают наемников, добавив, что специально для этого привез Путину карту по переброске ВС Польши к границам Союзного государства, передает ТАСС.
Как пишет БелТА, Лукашенко отметил, что одна из бригад Польши теперь расположилась в 40 километрах от Бреста, а другая –примерно в 100 километрах от Гродно.
Кроме того, Лукашенко назвал неприемлемыми планы по расчленению Украины и отрыву от нее западной части, которые вынашиваются в том числе в Варшаве, сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул первого».
Он также заявил, что за разговорами о вступлении Украины в НАТО «по частям» стоят планы отрыва ее западных территорий. По его словам, это плата за активное участие поляков в конфликте Украины. Он уточнил, что «американцами это поддерживается».
Белорусский лидер предложил Путину обсудить вопрос возможного оказания поддержки населению Западной Украины. Как указал Лукашенко, если будет необходимо, Белоруссия будет оказывать поддержку и помощь западному населению Украины. «Я прошу, чтобы вы обсудили и продумали этот вопрос», – сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Польша рассчитывает под «зонтиком» Североатлантического альянса сформировать коалицию, чтобы вмешаться в конфликт на Украине и «оторвать кусок пожирнее», вернуть себе якобы исторические территории.
Военкоры рассказали, как ВСУ охотились на российских журналистов
Украинские военные смогли выследить российских журналистов, снимавших репортажи про применение кассетных боеприпасов, с помощью беспилотников, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».
Украинский дрон выследил российских журналистов, по местонахождению группы и сопровождавших бойцов на стыке Пологовского и Васильевского районов Запорожской области был нанесен удар, сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры русской весны».
По предварительным данным, удар нанесли из РСЗО типа HIMARS. По прибытию эвакуационной группы «все были накрыты кассетными боеприпасами».
Напомним, украинские военные в субботу обстреляли кассетными боеприпасами российских журналистов, погиб корреспондент Ростислав Журавлев. Ранения также получили журналист РИА «Новости» Константин Михальчевский, военкор и оператор «Известий» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
Посольство России в США указывало, что заявления Вашингтона в применении киевским режимом кассетных боеприпасов «избирательно и ответственно» ничтожны.
Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что атака на российских журналистов произошла не случайно.
Российский сапер рассказал о новых минах ВСУ
Российский сапер: ВСУ применяют новые термобарические мины, устанавливая их с дронов
Украинские националисты применяют новые мины на основе термобарического боеприпаса, они устанавливаются с помощью беспилотников и реагируют на движения, рассказал сапер с позывным «Рахматулла» из отряда «Хопер» сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса.
Рахматулла рассказал РИА «Новости», что украинские боевики дорабатывают штатные боеприпасы. Так, на тыльной части боеприпаса устанавливают чувствительное к движению – человека или техники – оборудование.
Для изготовления устройства ВСУ, по его словам, используют термобарический боеприпас от советского гранатомета РПГ-7. Российские саперы с ним уже знакомы и научились работать, сказал боец.
Ранее начальник инженерной службы полка группировки российских войск «Юг» с позывным «Кирпич» рассказал, что украинские мобилизованные иногда не до конца активируют мины и оставляют дружественные послания.
В офисе генсека ООН отреагировали на гибель военкора Журавлева
В офисе генсека ООН выразили сожаления в связи с гибелью военкора Журавлева
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ООН выражает сожаления в связи с гибелью в ходе украинского конфликта еще одного журналиста, заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик по поводу гибели российского военного корреспондента Ростислава Журавлева.
Дюжаррик сообщил, что офис генсека ООН выражает глубочайшие соболезнования семье, друзьям и коллегам погибшего, передает ТАСС.
Между тем журналиста Константина Михаильчевского, который получил ранение во время украинского обстрела, доставили в больницу Симферополя.
Ранее Дюжаррик выражал беспокойство применением ВСУ кассетных боеприпасов и говорил, что такой тип вооружений должен остаться в прошлом.
Напомним, четверо российских журналистов были ранены при ударе украинских националистов с использованием кассетных боеприпасов по Запорожской области. Журавлев погиб во время эвакуации.
Москва при этом подчеркивала, что эта атака произошла не случайно. Военкоры показали, как украинские националисты охотились на российских журналистов.
Стало известно об охоте ВСУ на российских военврачей
Военврач: ВСУ целенаправленно пытаются убивать российских военных медиков в зоне СВО
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Боевики ВСУ в нарушение норм международного права, в том числе Женевской конвенции 1949 года, целенаправленно пытаются уничтожать российский медицинский персонал на линии боевого соприкосновения, заявила начальник медицинской службы сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным Дуга.
По ее словам, ни в одни времена медиков ни одна армия, пока работает медик, не трогала, у ВСУ первый, кто на мушке у снайперов, – это медики, передает РИА «Новости». Дуга добавила, что в ВСУ объявлены награды за убийства медиков, потому что если медик погибает – погибает вся рота, весь взвод, так как некому оказать профессиональную помощь бойцам.
В качестве примера она рассказала о случае, который произошел с одним из санитарных экипажей: «Ребята везли «трехсотого», машина обстреливалась, сопровождалась дронами, сбрасывались «воги» (боеприпас ВОГ-17), машина приехала полностью изрешеченная.
Ранее ВСУ обстреляли машину скорой помощи в Алешках Херсонской области.