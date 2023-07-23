В Греции призвали попросить у России самолеты для тушения пожаров

Россию необходимо попросить прислать самолеты-амфибии Бе-200, без них потушить пожары в Греции невозможно, заявил бывший министр национальной обороны Греции Панос Камменос в связи с сильным природным пожаром на острове Родос.

Российские самолеты Бе-200, которые в Греции называют «Бериев» по названию производящего их Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г.М. Бериева, неоднократно помогали в тушении сильных лесных пожаров в этой стране. В 2021 году в была направлена авиагруппировка, в которую входили российские самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8. В это время подавлением огня занимался и российский Бе-200ЧС, арендованный Грецией, передает ТАСС.

Напомним, природный пожар на Родосе, распространяющийся в настоящее время на юго-востоке острова, тушат шестой день. Сообщалось, что на острове была проведена эвакуация около 19 тыс. человек.