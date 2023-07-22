Доступ на Красную площадь временно закроют

|
22 июля, суббота | Последнее обновление — 01:15 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россия выдвинула семь условий возвращения в зерновую сделку
Разделы
Прогрессивная тусовка, тридцать лет безраздельно властвовавшая в области идеологии и культуры, присвоившая себе право решать и вязать, прекратила свое существование. А ее члены по большей своей части переместились в загробный, то есть заграничный мир.
Подробности...
Готов ли Запад пойти на эскалацию, или он придет в чувство и осознает, что своими действиями приближает начало прямой российско-натовской войны? Готова ли Москва исполнить свою угрозу в том случае, если западные сухогрузы все-таки пойдут в одесский порт?
Подробности...
Если противник взрывает Крымский мост, то мы должны взорвать мосты через Днепр. А если нет, то не должны? Нужно исходить не из принципа «око за око», а из конкретных потребностей боевых действий. Если нам эти мосты мешают, то надо их уничтожать без всякого особого повода.
Подробности...
Центробанк 18 июля выпустил в обращение памятную серебряную монету «Творчество Виктора Цоя» номиналом три рубля. Монета имеет полноценную платежную ценность
Подробности...
Украина в ночь на 17 июля атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Повреждена автодорога, погибли двое взрослых жителей Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь. Девочку доставили в реанимацию краснодарской Детской краевой клинической больницы. Она находится в сознании в состоянии средней тяжести
Подробности...
Во Франции в возрасте 76 лет умерла певица и актриса Джейн Биркин. Певицу обнаружила мертвой дома в Париже ее сиделка, причина смерти не разглашается. Всемирную известность Биркин приобрела в 60-х годах, став одним из символов эпохи. Поклонники отмечали яркую внешность, чувство стиля Биркин, общественность будоражили ее романы с известными личностями
Подробности...
12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Доступ на Красную площадь временно закроют
ФСО: Доступ на Красную площадь и к некрополю у Кремлевской стены временно закроют 22 июля
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В связи с проведением мероприятий в субботу, 22 июля, доступ посетителей на Красную площадь Москвы будет закрыт, сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО России.
Также доступ планируется закрыть в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены, передает РИА «Новости».
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков задержан в Москве
Силовики задержали бывшего главу Минобороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) в Москве, сообщила его супруга Мирослава Регинская.
По ее словам, его обвинили в экстремизме, передает ТАСС.
Регинская заявила, что не знает, где находится ее муж, а в момент задержания ее дома не было.
В правоохранительных органах подтвердили информацию о задержании, отмечается, что с ним проводятся следственные действия, допрос проводится по факту заявления на Стрелкова.
Стрелков – гражданин России, бывший сотрудник ФСБ. С мая по август 2014 года он возглавлял Минобороны ДНР, позже сложил полномочия и вернулся в Россию.
Ранее Гаагский суд признал Стрелкова виновным в уничтожении малайзийского MH-17.
Путин напомнил Польше о подарке Сталина
Путин назвал западные территории нынешней Польши «подарком Сталина»
|
|
Польша получила значительную часть своих западных земель благодаря решению Иосифа Сталина, однако Варшава, кажется, подзабыла об этом, заявил президент Владимир Путин, добавив, что Россия готова напомнить об этом.
«Именно благодаря Советскому Союзу, позиции Сталина Польша получила значительные земли на западе, земли Германии. Это так, западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом? Мы напомним», – предупредил он на оперативном совещании с Совбезом, передает ТАСС.
Российский лидер также заявил, что польско-литовско-украинское воинское соединение планируют использовать для оккупации территорий Западной Украины.
«Не могу не прокомментировать то, о чем сейчас было сказано, и появившиеся сообщения в прессе о планах создания некоего так называемого польско-литовско-украинского соединения. То есть речь не о каком-то сборище наемников – их достаточно, и они уничтожаются, – но именно о регулярном, сколоченном, оснащенном воинском соединении, которое планируется использовать для действий на территории Украины», – указал Путин.
«В том числе для якобы обеспечения безопасности современной Западной Украины, а по сути, если называть вещи своими именами, для последующей оккупации этих территорий. Ведь перспектива очевидна – если польские части войдут, например, во Львов или на другие территории Украины, то они там и останутся. Причем останутся навсегда», – добавил российский лидер.
Кроме того, Путин заявил, что результатов украинского контрнаступления нет. Глава государства отметил, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы этим.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Взрывы прогремели в Одессе
Взрывы и воздушная тревога прозвучали ночью в Одессе
В Одесской области Украины объявлена воздушная тревога, в Одессе прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.
Позднее украинские СМИ сообщили о мощных взрывах и в Одесской области, передает ТАСС.
Воздушная тревога в регионе была объявлена в 03.21 мск.
«Военкоры Русской весны» сообщают, что «тревога включилась уже после взрывов».
Воздушная тревога также объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.
Напомним, российские войска в последние дни нанесли серию мощных ударов по портам Одессы и Николаева. Так, в ночь на четверг были нанесены удары по цехам производства и местам хранения беспилотных катеров в Одессе и Ильичевске.
Умер актер Вячеслав Голубков
Актер Вячеслав Голубков умер в Санкт-Петербурге на 74-м году жизни
Российский актер Вячеслав Голубков умер на 74-м году жизни в Петербурге, сообщил Новомосковcкий театр драмы.
Театр выразил соболезнования близким, коллегам и почитателям артиста. Прощание состоится в Санкт-Петербурге, передает РИА «Новости».
Голубков родился в 1949 году, еще в школе посещал драмкружок. В девятом классе прошел отбор на роль Японца в картине режиссера Геннадия Полоки «Республика ШКИД».
С 1977 по 2018 год актер служил в Новомосковском драмтеатре, им сыграно более ста ролей в пьесах современной и классической драматургии.
С 2018 года проживал в Петербурге.
Военкоры показали неудачную эвакуацию ВСУ с поля боя с «Призраками»
Военкоры опубликовали видео попытки украинских боевиков эвакуироваться с позиций под Артемовском, где им противостояли бойцы батальона «Призрак».
Видео публикует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».
Ранее военкоры опубликовали видеозапись, на которой показано, как украинских военных уничтожают в Пятихатках «дедовскими» Т-54.
Politico: На Украине из-за недовольства солдат ВСУ может вспыхнуть бунт
Politico: Недовольство в рядах ВСУ может спровоцировать общественные конфликты на Украине
Украинские медики предупредили о возможных общественных конфликтах из-за зреющего недовольства в рядах украинских вооруженных сил, сообщила газета Politico.
Издание со ссылкой на украинского военного медика пишет, что солдаты ВСУ недовольны, почему одни украинцы воюют, а другие избежали мобилизации, передает RT со ссылкой на Politico.
Медик предупредил, что украинские власти должны внести изменения в порядок участия каждого жителя Украины в конфликте, иначе в стране возникнут беспорядки.
Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ложные надежды о вступлении Украины в НАТО, которые преследовал Владимир Зеленский, обернулись серьезным расколом внутри страны.
Нанесен удар высокоточным оружием по украинским объектам, где готовились теракты против России
Российские Вооруженные силы в ночь на пятницу нанесли очередной удар по объектам, где готовились террористические акты против России, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Конашенков, слова которого приводятся в Telegram-канале Минобороны, уточнил, что удар нанесен высокоточным оружием большой дальности морского базирования. Теракты в отношении России, по его словам, планировалось осуществить с применением ударных беспилотников.
Генерал отчитался, что цель удара была достигнута, поражены все назначенные объекты.
Ранее на этой неделе Конашенков сообщал, что российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по украинским объектам военной промышленности и топливной инфраструктуре под Одессой.
МИД: Россия будет досматривать суда в Черном море
Замглавы МИД Вершинин: Заявление Минобороны о судоходстве в Черном море касаются запросов на осмотр судов
Россия будет досматривать суда в Черном море, чтобы убедиться, какой груз они перевозят, так прокомментировал замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявление российского Минобороны о судоходстве в Черном море.
Вершинин во время брифинга указал, что Россия должна убедиться, что судно не с чем-то плохим идет, это означает запрос, осмотр при необходимости, чтобы убедиться, так это или не так, передает РИА «Новости».
Ранее российское военное ведомство на фоне решения об отказе от продления зерновой сделки с 20 июля объявило все идущие на Украину суда перевозчиками военных грузов.
В Магадане наградили турецкого строителя за спасение сброшенной с моста беременной женщины
Власти Магаданской области наградили гражданина Турции за спасение сброшенной с моста подростками беременной женщины
Губернатор Магаданской области Сергей Носов вручил благодарность гражданину Турции Имаму Аталаю за спасение беременной женщины, которую сбросили с моста подростки.
Парень и девушка скинули знакомую беременную 18-летнюю девушку с моста не реке Ола, чтобы завладеть квартирой. При этом они попытались инсценировать самоубийство: подруге отправили сообщение, что девушка пытается покончить с собой, передает РИА «Новости».
Случайным свидетелем стал турецкий строитель, который приехал на строительство аэропорта в Соколе. Он рыбачил рядом, тут же бросился в воду, спас беременную.
Глава региона Носов, вручая благодарность, отметил, что это поступок настоящего мужчины.
Ранее российский боец смешанного стиля (ММА) Джахар Мажидов спас жизнь человеку с приступом эпилепсии.
Полянский: Украина под прикрытием зерновой сделки накопила запасы вооружения в морских портах
Дипломат Полянский: Россия считает порты Украины местом дислокации и пополнения западными вооружениями ВСУ
|
|
Россия рассматривает портовую инфраструктуру Украины как место дислокации и пополнения ВСУ западными вооружениями, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета безопасности всемирной организации.
Дипломат констатировал, что за год действия зерновой сделки киевский режим накопил под ее прикрытием значительные военно-промышленные, топливные, складские мощности в районах своих черноморских портов. Он подчеркнул, что там же размещались существенные людские ресурсы ВСУ и иностранных наемников, передает РИА «Новости».
По его словам, с прекращением сделки у России появилась возможность исправить эту ситуацию. Полянский подчеркнул, что Россия рассматривает всю черноморскую портовую инфраструктуру Украины в качестве места дислокации и пополнения мощностей ВСУ западным вооружением, которое Киев использует против России.
Ранее замглавы МИД Сергей Вершинин прокомментировал заявление российского Минобороны о судоходстве в Черном море, пояснив, что Россия будет досматривать суда в Черном море, чтобы убедиться, какой груз они перевозят.
Напомним, российское министерство обороны на фоне решения об отказе от продления зерновой сделки объявило все идущие на Украину суда перевозчиками военных грузов.
Эксперт: ВС России готовы к наступлению на Купянском направлении
Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ перебрасывают к Купянску подразделения из-под Харькова
|
|
Российские войска постепенно продвигаются на Харьковском направлении. В районе Купянска бойцы ВС РФ уже готовы перейти в наступление. Для ВСУ складывается патовая ситуация. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее у Масютовки и станции Синьковка российские войска отбили у Украины пять опорных пунктов и четыре наблюдательных поста.
«В Харьковской области ведутся бои северо-восточнее Купянска. Российские войска постепенно продвигаются вперед. В частности, наблюдаются серьезные успехи в районе Синьковки, Лимана Первого и Масютовки. В районе Двуречного ведутся тяжелые бои. Однако наши бойцы стойко выдерживают натиск противника», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Нам удается не подпускать ВСУ к плацдарму на правом берегу реки Оскол. В целом в рядах противника наблюдается снижение морального духа: армейское руководство обещало рядовым легкий штурм в рамках контрнаступления, однако до сих пор на Харьковском направлении большого успеха Украина не возымела», – отмечает собеседник.
«Здесь они потеряли около двух бригад. Люди гибнут, но ВСУ продолжают стоять на месте. При этом ситуация на Купянском участке фронта для них усугубляется. Российские войска постепенно окружают город. Его уже видно с некоторых опорных пунктов. Фактически российские военные в этом районе уже готовы перейти в наступление», – подчеркивает эксперт.
«ВСУ понимают сложность сложившейся ситуации. На Купянское направление перебрасывают подразделения из-под Харькова. Противнику удается нас сдерживать, но лишь потому, что в нашем Генштабе хотят по максимуму «перемолоть» украинские силы перед тем, как двигаться вперед», – считает Онуфриенко.
«На Запорожском участке фронта ситуация стабилизировалась. Здесь ВСУ исчерпали наступательный потенциал, из-за чего вынуждены перегруппировываться. Из-за нехватки сил они не могут продолжать удерживать Пятихатки. На Ореховском направлении они увязли в районе Работино», – акцентирует собеседник.
«Российские военные не подпускают противника к занятым позициям. Регулярно ведется артиллерийский обстрел украинских подразделений, рискнувших пойти в атаку. Таким образом, Генштаб ВСУ медленно приходит к выводу, что самым большим успехом в рамках контрнаступления останется продвижение на Времевском выступе. Но пока они не признаются в этом, отправляя в мясорубки все большее количество техники и солдат», – резюмирует Онуфриенко.
Ранее у Масютовки и станции Синьковка российские войска отбили у ВСУ пять опорных пунктов и четыре наблюдательных поста. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский.
Отмечается, что противник потерял более взвода солдат, а также польскую САУ Krab и американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. У Тищенковки уничтожена САУ 2С1 «Гвоздика» украинских войск. У Кудьковки сбит вертолет Ми-8 ВСУ, в районе Лимана Первого – беспилотник «Лелека-100», у населенного пункта Великий Выселок – БПЛА «Фурия».
Кроме того, российская артиллерия нанесла удар по ВСУ в районе населенных пунктов Розовка, Стельмаховка, Песчаное, Котляровка. Была сорвана попытка украинских сил устроить ротацию на передовых позициях у Новоселовского. Осуществлен авиаудар по украинским позициям в районе Колодезного. Общие потери противника на Купянском направлении составили до взвода живой силы, БТР M113 и пункт боепитания, уточнил начальник пресс-центра.
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил ТАСС, что ВС РФ отразили семь атак ВСУ на Лисичанском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Авиацией были уничтожены БМП ВСУ у Курдюмовки и Клещеевки. Кроме того, РСЗО «Торнадо-С» нанесен удар по складу противника с горюче-смазочными материалами у Дружковки.
У населенных пунктов Выемка и Северск ВСУ потеряли САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30, у деревни Красное – бронетранспортер, в Константиновке – САУ Krab и Paladin, у Первомайского – 120-миллиметровый миномет, у Дальнего – два 152-миллиметровых орудия 2А65. На Лисичанском и Соледаро-Артемовском направлениях российские ЗРК уничтожили четыре украинских беспилотника, а ТОС «Солнцепек» накрыла огнем позиции ВСУ у Малоильиновки.
Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на Донецком направлении в результате слаженных и активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации успешно отражены 16 атак ВСУ.
Египет остановил поставки СПГ в Европу
Bloomberg: Египет почти перестал поставлять СПГ в Европу из-за жары
Египетские терминалы почти целиком прекратили загрузку сжиженного природного газа (СПГ), так как стране не хватает топлива из-за сильной жары, утверждает Bloomberg.
Терминалы СПГ Idku и Damietta прекратили загрузку топлива, в июне отгрузка вообще не проводилась, в июле из Египта вышел лишь один танкер с СПГ, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Bloomberg.
В Египте сейчас стоит жара, топливо начали перенаправлять на внутреннее потребление. Египетский министр нефти Тарек аль-Мулла указал, что поставки СПГ в европейские страны продолжатся ближе к октябрю.
Сейчас в стране работают два терминала СПГ мощностью в 12 млн тонн (16,5 млрд кубометров) в год.
Ракетным ударом по Николаеву уничтожены места дислокации солдат ВСУ и наемников
Российские силы уничтожили в Николаеве места дислокации солдат ВСУ и наемников
|
|
В результате недавнего российского удара ликвидировано место дислокации украинских военных и иностранных наемников в гостинице у судостроительного завода в Николаеве, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, в Николаеве ликвидировали несколько целей. В том числе удар пришелся по гостинице «Ингул», где базировались украинские военные вместе со своими иностранными инструкторами, передает РИА «Новости».
Гостиница «Ингул» расположена на Адмиралтейской улице рядом с крупнейшим военным Николаевским судостроительным заводом, где в советское время строились ракетные крейсеры, эсминцы, большие противолодочные и сторожевые корабли, подводные лодки.
Лебедев также сообщил, что были поражены цели на судоремонтном заводе «Нибулон». Кроме того, по словам местных жителей, большой удар пришелся по порту Ника-Тера.
Напомним, российские войска в последние дни нанесли серию мощных ударов по портам Одессы и Николаева. Так, в ночь на четверг были нанесены удары по цехам производства и местам хранения беспилотных катеров в Одессе и Ильичевске.
Путин предупредил об ответе в случае агрессии против Белоруссии
Путин: Агрессия против Белоруссии будет означать агрессию против России
Президент Владимир Путин предупредил, что Россия ответит всеми имеющимися средствами в случае агрессии с Запада против Белоруссии.
«Что касается Белоруссии, это часть Союзного государства, и развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации. На это будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее министерство обороны Польши приняло решение передислоцировать войска из западной части страны в восточную, ближе к границе с Белоруссией, из-за планируемых там учений с участием ЧВК «Вагнер».
До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что агрессивность Польши и враждебное отношение к России и Белоруссии являются поводом для повышенного внимания к обеспечению безопасности Союзного государства.
Миллиардера Игоря Кудрякова обнаружили мертвым в Москве
Создатель доставки «Служба 77» Игорь Кудряков найден мертвым в Москве
Тело миллиардера Игоря Кудрякова, создателя доставки «Служба 77», без признаков насильственной смерти нашли в его московской квартире.
Источник Shot сообщил, что по результатам обследования признаков насилия не обнаружено. По предварительной версии, бизнесмен умер из-за онкологического заболевания, передает Life.
Игорь Кудряков возглавил совет директоров ЗАО «Службы Семьдесят Семь» в начале нулевых годов, организация занималась доставкой по Москве. Предприниматель получил назначение на должность первого заместителя начальника управления «Государственной жилищной инспекции Московской области».
|
|