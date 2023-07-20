Ветераны СВО: Россия настраивает единую систему помощи участникам спецоперации и их семьям

В Москве открылся первый форум ветеранов спецоперации на базе фонда «Защитники Отечества»

Основная задача фонда «Защитники Отечества» – создание комплексной системы поддержки участникам СВО. Правительство достигло больших успехов в межведомственной координации, но впереди еще много работы, сказала газете ВЗГЛЯД председатель фонда Анна Цивилева. В четверг в Москве открылся первый форум ветеранов спецоперации.

«В настоящий момент работа фонда сопряжена со многими вызовами, продиктованными спецификой времени. Основная задача – организовать эффективную систему работы, которая могла бы включать качественное межведомственное взаимодействие. Отмечу, что правительство страны уже провело огромную работу по данному направлению», – сказала председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

«Тем не менее, нам предстоит многое сделать. Локализованные очаги оказания помощи нуждаются в объединении в качественную централизованную систему поддержки ветеранам. В связи с этим фонд исполняет и координационную задачу. Недавно, например, поднимался вопрос о создании комплексной услуги реабилитации и протезирования», – отмечает собеседница.

«У нас имеются все необходимые для этого средства. Важно обеспечить единую работу всех предприятий, задействованных в оказании помощи людям, получившим травмы. Цель проста: создать единый механизм, который бы занимался вопросами подбора и адаптации протезов под каждый случай. Работа ведется, и я уверена, что мы достигнем успеха», – резюмирует Цивилева.

Индивидуальный подход

«Я служил в 31-ом парашютно-десантном полку старшим разведчиком-снайпером. В зону СВО мы заходили на киевском направлении. Я получил ранение, когда до города оставалось всего лишь пять километров. Пришлось полгода лежать в госпитале. После выписки был уволен по состоянию здоровья – получил третью группу инвалидности», – рассказал Александр Разумов, социальный координатор костромского отделения фонда «Защитники Отечества».

«Мы в фонде помогаем ребятам, которые попали в ту же ситуацию, что и я сам. Стараемся решить все проблемы ветеранов. К каждому случаю применяем индивидуальный подход», – добавил он.

«Мне бы хотелось, чтобы фонд теснее взаимодействовал с пенсионными и социальными структурами. Руководство нашей организации должно иметь непосредственный контакт с людьми, отвечающими за оказание помощи нашим бойцам. На упрощение системы межведомственного взаимодействия нужно бросить максимум усилий», – говорит собеседник.

«Пока некоторые бюрократические барьеры сохраняются. Многие ребята до сих пор имеют трудности с получением удостоверения ветерана боевых действий. Им приходится решать вопросы напрямую с Минобороны. До сих пор имеются проблемы с уточнением статуса членов ЧВК «Вагнер», – отмечает Разумов.

«Наблюдаются сложности со страховыми выплатами – некоторые участники до сих пор не получили полагающиеся им деньги. Сроки на оказание финансовой поддержки не установлены. Иногда приходится ждать выплат несколько месяцев», – подчеркивает он.

«Однако наш фонд пытается менять ситуацию к лучшему, хотя наша организация не всесильна. Многое еще предстоит сделать, но мы на правильном пути. Уверен, все будет сделано в лучшем виде уже в ближайшее время», – уверен Разумов.

Работа на результат

«Государство впервые в своей истории создало структуру, которая рассчитана на будущее. Главное, чтобы мы работали на результат, а не на бумагу. Фонд уже дает реальные результаты», – рассказал Дмитрий Афанасьев, руководитель калужского отделения «Защитников Отечества».

По его словам, он сам столкнулся с бюрократической проблемой, когда оформлял документы ветерана боевых действий. «Буквально вчера военком вручил мне удостоверение ветерана. Мы предлагаем нашим бойцам самый короткий путь решения проблем при получении справок. Можно ждать по полгода, тратить время, нервы и силы, а можно обратиться к нам в фонд», – добавил собеседник.

Он отметил, что согласно закону, некоторые документы официально могут оформляться в течение месяца, но фонд может сократить эти сроки до трех дней. «Мы устанавливаем прямые контакты с нашими партнерами, органами госвласти, некоммерческими организациями. Просим людей отвечать сразу, а не соблюдать формальности», – рассказал Афанасьев.

Он сообщил, что наиболее тяжелые вопросы, с которыми люди обращаются в фонд «Защитники Отечества», касаются поиска тел погибших и возвращения пленных. «Какие-то тела даже невозможно забрать, потому что они лежат на поле боя. Но важно записать все данные от бойцов, чтобы потом установить все обстоятельства», – пояснил Афанасьев.

Ранее Афанасьев преподавал в Республиканском центре беспилотных систем им. Героя России Владимира Жоги (командира донбасского батальона «Спарта», погибшего при освобождении Волновахи) в ДНР. Одним из его слушателей был командир полковых разведчиков и наводчиков.

«Наши военные используют дроны для корректировки ударов, однако столкнулись с проблемой, когда беспилотник не долетал до позиций противника, потому что его сбивали свои же бойцы. У таких дронов нет системы опознавания «свой-чужой». Я связался с инженерами, и мы вместе создали систему управлениям дронами», – рассказал он.

«Мы для безопасности сделали вынос для дрона на 30 - 50 метров от оператора, который может сидеть в блиндаже. Таким образом, человек не находится там, где расположен источник сигнала. Также мы начали использовать усиливающийся сигнал, переключающийся между разными частотами. При подавлении системами РЭБ глушится та или иная частота», – пояснил эксперт.

«В итоге благодаря этим новшествам российские гаубицы поразили ротный пункт ВСУ около донецкого поселка Нью-Йорк. Это удалось сделать по итогам двух дней облета и после проведенного анализа. Это было в мае этого года. Мы сообщили об успехе инженерам. А теперь такая практика помощи фронту и обратной связи инженеров, инструкторов и бойцов стала одним из принципов работы фонда», – добавил собеседник.

В четверг в столичном Музее Победы открылся первый форум ветеранов спецоперации. Мероприятие, организованное фондом «Защитники Отечества», продлится до пятницы. На форум приглашены 150 участников СВО со всех уголков страны.

Во время церемонии открытия начальник управления президента по общественным проектам, член наблюдательного совета фонда Сергей Новиков зачитал приветствие Владимира Путина. Глава государства отметил важность того, что бойцы и командиры включаются в активную общественную деятельность, в реализацию значимых социальных, благотворительных, волонтерских инициатив. Путин выразил уверенность, что решения форума воплотятся в реальные дела и начинания.

Сам Новиков подчеркнул значимость патриотического воспитания молодого поколения и роль ветеранов СВО в этом процессе. Он отметил важность личного примера для подростков страны.

В своем докладе о деятельности «Защитников Отечества» Цивилева рассказала об основных результатах работы с момента открытия региональных филиалов. Так, за два месяца поступило более 90 тыс. обращений, касающихся получения удостоверения ветерана или инвалида боевых действий, предоставления мер социальной поддержки, юридической, медицинской и психологической помощи, обучения и трудоустройства. Более чем по 65 тыс. обращений подопечным фонда уже оказана помощь.

В ходе работы форума участникам расскажут о проектах общественных организаций и патриотической работе. Также будут затронуты вопросы сохранения памяти о погибших участниках спецоперации. Отдельной темой обсуждения заявлена адаптация к мирной жизни участников боевых действий. Также на форуме была презентована Ассоциация ветеранов СВО.

Позже член Общественной палаты РФ Никита Анисимов отметил, что герои фронта хотят быть востребованными в тылу, приносить пользу и продолжать служить Родине. И решение здесь – привлекать ветеранов СВО к активной общественной деятельности и реализации социальных инициатив. Их опыт как никогда востребован на идеологическом и информационном фронте, особенно в работе со школьниками и молодежью. «На площадке нашей комиссии ОП РФ договорились о постоянном взаимодействии с главой фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой. Также планируем развивать патриотические проекты в регионах вместе с Ассоциацией ветеранов боевых действий специальной военной операции», – добавил он.