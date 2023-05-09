Российские артиллеристы максимально точно поразили штаб подразделений ВСУ у донецкого Нью-Йорка

Российские артиллеристы после двух пристрелочных выстрелов поразили третьим снарядом штаб подразделений вооруженных сил Украины вблизи поселка Новгородское (украинское название – Нью-Йорк) на занятой украинскими националистами части Донецкой народной республики, сообщил российский офицер с позывным «Тесла».

Тесла рассказал ТАСС, что в Нью-Йорке был обнаружен штаб. Разведка этой точки велась на протяжении нескольких дней. Спустя два дня после облета и по итогам проведенного анализа российские военные приняли решение об уничтожении данного пункта.

Российские гаубицы отработали, пристрелка была минимальная – с третьего раза попали, сообщил военный. Он добавил, что после этого российские «Грады» добили эту точку.

По советским нормативам, пояснил военнослужащий, пристрелка по цели составляет минимум семь снарядов.

В Минобороны ранее сообщили, что Вооруженные силы России на шести направлениях за последние сутки уничтожили до 700 военных и различное вооружение.