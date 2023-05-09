Минобороны: Российские войска за сутки уничтожили 700 украинских военных

Вооруженные силы России на шести направлениях уничтожили за сутки до 700 украинских военных и различное вооружение, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На купянском направлении нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, один танк, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

В это же время на краснолиманском направлении в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Невское Луганской народной республики уничтожено до 75 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, одна боевая машина РСЗО «Град» и две гаубицы Д-30, говорится в сообщении в Telegram-канале Министерства обороны России.

Также на донецком направлении в западной части Артемовска штурмовые отряды в содействии с ВДВ продолжили бои. ВС России нанесла удары по подразделениям противника в районах населенных пунктов Часов Яр и Богдановка ДНР. За сутки на этом направлении уничтожено более 465 украинских военнослужащих и наемников, два танка, шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», две гаубицы Д-20, а также две гаубицы Д-30.

Как сообщили в Минобороны, на южно-донецком и запорожском направлениях в районах населенных пунктов Угледар Донецкой народной республики и Гуляйполе Запорожской области за сутки уничтожено более 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица «Мста-Б». Также уничтожен склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Щербаки Запорожской области.

На херсонском за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, пять автомобилей, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области – склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли высокоточным оружием сосредоточенный удар складам боеприпасов и резервам Вооруженных сил Украины.