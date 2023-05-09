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9 мая, вторник | Последнее обновление — 15:26 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские войска ударили по складам и резервам ВСУ
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Российские войска за сутки уничтожили 700 украинских военных
Минобороны: Российские войска за сутки уничтожили 700 украинских военных
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Вооруженные силы России на шести направлениях уничтожили за сутки до 700 украинских военных и различное вооружение, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
На купянском направлении нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, один танк, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».
В это же время на краснолиманском направлении в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Невское Луганской народной республики уничтожено до 75 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, одна боевая машина РСЗО «Град» и две гаубицы Д-30, говорится в сообщении в Telegram-канале Министерства обороны России.
Также на донецком направлении в западной части Артемовска штурмовые отряды в содействии с ВДВ продолжили бои. ВС России нанесла удары по подразделениям противника в районах населенных пунктов Часов Яр и Богдановка ДНР. За сутки на этом направлении уничтожено более 465 украинских военнослужащих и наемников, два танка, шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», две гаубицы Д-20, а также две гаубицы Д-30.
Как сообщили в Минобороны, на южно-донецком и запорожском направлениях в районах населенных пунктов Угледар Донецкой народной республики и Гуляйполе Запорожской области за сутки уничтожено более 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица «Мста-Б». Также уничтожен склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Щербаки Запорожской области.
На херсонском за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, пять автомобилей, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области – склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли высокоточным оружием сосредоточенный удар складам боеприпасов и резервам Вооруженных сил Украины.
В Сети описали новую схему борьбы ВС России с HIMARS
Военкор Стешин: ВС России вскрыли слабые места HIMARS с помощью радиогигиены и средств РЭБ
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Военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин отметил, что в последние месяцы установки HIMARS, которые на Западе представляли как «супероружие», перестали наносить оглушительные удары, как это было прежде.
Так, в своем Telegram-канале-канале он пишет, что российские силы «выбили часть установок и складов с боепитанием», а лишних HIMARS у ВСУ нет. Кроме того, по словам Стешина, российские военные стали «соблюдать радиогигиену и перестали ставить машины возле штабов и располаг», а также научились активнее рассредоточиваться на местности.
Также российские силы с помощью средств радиоэлектронной борьбы глушат системы наведения HIMARS на основе GPS. В реальности это выглядит так: если ехать по навигатору где-то в Донбассе, то «курсор на карте перестает двигаться, а сверху на экранчике появляется надпись «Поиск спутников…», и так все 30 километров между Алчевском и Первомайским, например, или под Волновахой».
Он также добавил, что «инерциальная система навигации у HIMARS является скорее дублирующе-вспомогательной и такую точность, как GPS выдать не может; а без точности HIMARS это... «Смерч».
Напомним, как ранее сообщал телеканал CNN, ВС России препятствуют работе американской реактивной системы залпового огня HIMARS при помощи средств радиоэлектронной борьбы и мешает контрнаступлению ВСУ.
В то же время глава минобороны Украины Алексей Резников признавал, что российские войска смогли приспособиться к появлению у ВСУ систем HIMARS, изменив логистику. «Они хорошо учатся», – добавил он.
Взрывы прогремели в Киеве
В Киеве прогремело не менее трех серий взрывов
Воздушная тревога была объявлена во вторник утром на всей территории Украины, в Киеве прогремело не менее трех серий взрывов, сообщают украинские СМИ.
Воздушная тревога была объявлена с 03.33 мск сперва на юге и востоке Украины, затем – в Киеве, центральных и северных регионах, а после них – и на западе страны. Режим тревоги продолжался почти 1,5 часа, передает ТАСС.
По данным украинских СМИ, в городе прогремело три серии взрывов. О взрывах сообщает и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. По его словам, взрыв был «очень сильный».
Очевидцы рассказали о сильных взрывах в Оболонском и Голосеевском районах. «Ближе к центру виднеются столбы дыма», – заявил один из них.
Напомним, в понедельник вечером сообщалось о взрывах в Харькове и в окрестностях Днепра (Днепропетровска), в Сумской области Украины, а также в контролируемом украинскими войсками Запорожье.
Госдеп прокомментировал планы ГУР МО Украины убивать россиян по всему миру
Госдеп США: Вашингтон не одобряет удары по гражданским ни в России, ни на Украине
США не одобряют нанесение ударов по гражданским лицам, будь то в России или на Украине, заявил заместитель пресс-секретаря госдепартамента Ведант Патель.
Патель заявил, что у США позиция неизменна: Вашингтон не одобряет удары по гражданским лицам в любой части света, будь то в России или на Украине, передает РИА «Новости».
Ранее в Кремле сочли чудовищным заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности «убивать россиян по всему миру».
Напомним, Буданов заявил, что Киев будет уничтожать русских по всему миру «до полной победы Украины».
Военкоры сообщили о российских ударах «Искандерами» по ВСУ
Военкоры сообщили о российских ударах «Искандерами» по скоплениям украинских войск
Россия в последние дни использовала оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» для поражения объектов вооруженных сил Украины, сообщили военкоры.
Накануне ракеты били по целям под Харьковом, где были выявлены скопление сил ВСУ, готовых начать наступление, пишет «Российская газета» со ссылкой на сообщения военкоров в соцсетях.
«Для остановки наступления ВСУ Россия бросила в бой «Искандеры», – заявили «Военкоры Русской Весны».
Напомним, в понедельник вечером взрывы прогремели в Харькове и в окрестностях Днепра (Днепропетровска), в Сумской области Украины, а также в контролируемом украинскими войсками Запорожье.
Россия взяла под контроль подходы к островам в устье Днепра в Херсонской области
Российские войска взяли под контроль подходы ко всем островам в устье Днепра в Херсонской области
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Подходы ко всем островам в устье Днепра вблизи Херсона и на выходе в Днепровский залив взяты под полный контроль российскими войсками, сообщил источник.
В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых зафиксированы удары планирующими боеприпасами по украинским позициям на островах Черкесский и Большой. Источник РИА «Новости» заявил, что теперь украинских военных «там нет, а все подходы контролируются», у вооруженных сил Украины нет шансов вновь закрепиться на островах. Кроме того, источник сообщил, что украинские диверсанты на семи скоростных катерах пытались «высадиться на левом берегу Днепра, севернее города Алешки». Подразделения российских войск пресекли высадку.
В свою очередь, начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении бомбардировочная авиация нанесла удары по понтонной переправе и опорный пунктам ВСУ. Российской ПВО перехвачены реактивный снаряд РСЗО HIMARS и украинский беспилотник. На червонопоповском участке и в районе Серебрянского лесничества разведка выявила перемещение украинских военных, по которым после этого нанесли удары авиация и артиллерия.
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что на Купянском направлении уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, сорваны попытки смены подразделений ВСУ на передовых позициях у населенных пунктов Двуречное, Тимковка, Табаевка. Российские вертолеты Ка-52 и Ми-28 нанесли удары по районам сосредоточения бригад украинской территориальной обороны у Красного Хутора, Веселовки, Охримовки. Также у Волчанска уничтожено артиллерийское орудие Д-30 ВСУ, а в районе Доброго Поля сбит украинский разведывательный беспилотник, передает ТАСС.
Напомним, накануне официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска за сутки уничтожили 625 украинских военных и наемников.
Российские военные начали штурм последней цитадели ВСУ в Артемовске
Российские военные в Артемовске (украинское название – Бахмут) подтянули резервы и начали штурмовать последнюю цитадель Вооруженных сил Украины, идут тяжелые бои, сообщили военкоры.
Как сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» со ссылкой на украинских аналитиков и военных, продолжаются бои вдоль участка улицы Медведева на севере «серой» зоны города, а в районе Ивановского ВСУ пытаются контратаковать и отодвинуть российских бойцов. Между тем ЧВК «Вагнер» подтянула резервы и с новой силой пошла на штурм последней цитадели ВСУ в Артемовске.
Ранее Пригожин сообщил, что ЧВК «Вагнер» останется на позициях в Артемовске еще несколько дней несмотря на то, что бойцы пока получили только 10% от запрашиваемых снарядов.
До этого Пригожин сообщал, что освобождено порядка 95% территории Артемовска.
Российские войска ударили по складам и резервам ВСУ
ВС России нанесли удар высокоточным оружием по складам и резервам ВСУ
Российские военные нанесли высокоточным оружием сосредоточенный удар складам боеприпасов и резервам Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале Минобороны, удар нанесли высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам временной дислокации резервов противника, а также по складам боеприпасов ВСУ.
В итоге все цели были достигнуты, а объекты поражены.
Напомним, в понедельник вечером сообщалось о взрывах в Харькове и в окрестностях Днепра (Днепропетровска), в Сумской области Украины, а также в контролируемом украинскими войсками Запорожье.
Запорожская область прекратила выдворять жителей за антироссийскую деятельность
Балицкий сообщил о прекращении практики выдворения жителей за антироссийскую деятельность в Запорожской области
С мая в Запорожской области отменили практику выдворения жителей на подконтрольную украинским войскам территорию за антироссийскую деятельность, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
Балицкий указал, что Совбез России принял соответствующее решение. Указ подписан в начале мая, передает ТАСС со ссылкой на канал «Крым 24».
Напомним, практика выдворения действовала в регионе с лета. Так, в октябре на подконтрольную Украине территорию выдворили гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова, который признался в связях с СБУ.
New York Times получила Пулитцеровскую премию за «расследование» событий в Буче
NYT получила Пулитцеровскую премию в категории «Международная журналистика» за «расследование» событий в Буче
Пулитцеровскую премию в категории «Международная журналистика» получили журналисты New York Times за «восьмимесячное визуальное расследование» событий в киевском предместье Буча.
New York Times утверждает, что якобы смогла выявить российскую воинскую часть, которая причастна к событиям в Буче, передает ТАСС.
Кроме того, сотрудники Associated Press получили Пулитцеровскую премию в номинациях «За служение обществу» и «Фотография к срочным новостям» за освещение конфликта на Украине, в частности, в Мариуполе, передает РИА «Новости».
Напомним, в апреле 2022 года в СМИ и соцсетях опубликовали фото и видео с телами погибших в городе Буча в Киевской области. По версии Украины и ее союзников, ответственность за убийства якобы лежит на российских войсках. Однако пока российские войска находились в городе, никакой информации о массовых расправах не поступало. Более того, об этом не заявлялось, даже когда российские войска уже вышли из Бучи. 31 марта мэр Бучи Анатолий Федорук в видеообращении сообщал, что в городе не осталось российских военных, но не говорил ни о каких трупах на улицах.
В Минобороны России подчеркивали, что пока город находился под контролем российских военных, от их действий не пострадал ни один житель. В Минобороны подчеркивали, что войска России полностью покинули Бучу 30 марта, а «свидетельства преступлений» появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ.
Взрывы прогремели в Харькове и в окрестностях Днепра
В Харьковской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога и прогремели взрывы
Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, в Харькове и в окрестностях Днепра (Днепропетровска) произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.
По данным украинских СМИ, в Харькове прогремели три взрыва, передает РИА «Новости».
Также воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях Украины. Кроме того, сирены звучат в удерживаемых украинскими войсками районах ДНР и Запорожской области, передает ТАСС.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в Telegram, что взрывы прогремели «в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также в областных центрах». По его словам, российские удары «наносятся по скоплению живой силы и технике нацистов».
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что минувшей ночью Киев подвергся самой массированной атаке с начала российской военной спецоперации.
Российские войска за сутки уничтожили 625 украинских военных и наемников
Минобороны: Российские войска за сутки уничтожили 625 украинских военных и наемников
Вооруженные силы России на шести направлениях уничтожили до 625 украинских военных, в том числе наемников, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В Telegram-канале Минобороны приводятся данные, что на донецком направлении штурмовые отряды при поддержке ВДВ продолжали вести наступление в западной части Артемовска. Здесь ударами артиллерии и авиации были поражены подразделения ВСУ в Красном, Богдановке, Ступочках и Часовом Яре ДНР. За сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих и наемников, один танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Акация», две гаубицы Д-20, а также одна Д-30.
Кроме того, были уничтожены два склада боеприпасов 54-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в Верхнекаменском и Краматорске.
В то же время на купянском направлении были поражены подразделения ВСУ в Новоселовском, Стельмаховке ЛНР и Синьковке Харьковской области, и пресечены действия двух украинских ДРГ. За сутки на этом направлении противник потерял 55 украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, а также гаубицу Д-30.
В Минобороны сообщили, что на краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям противника в Червоной Диброве ЛНР, Тернах, Торском и Серебрянке ДНР. Уничтожено до 70 украинских военнослужащих и техника.
Также на южно-донецком и запорожском направлениях ВС России нанесли поражение подразделениям ВСУ в Угледаре, Шевченко, Времевке Донецкой народной республики, Малиновке, Марфополе, Белогорье и Новоданиловке Запорожской области, где было уничтожено до 70 украинских военных.
Также были подорваны два склада боеприпасов 72-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в Водяном ДНР и Кирове Запорожской области.
На херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, семь автомобилей, а также гаубица «Мста-Б».
Всего за сутки поражены 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 107 районах. В районе Балаклеи Харьковской области уничтожен склад с вооружением и военной техникой группировки войск ВСУ.
ПВО уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска сорвали разведку боем ВСУ под Авдеевкой.
При обстреле ВСУ Шебекино в Белгородской области пострадали пять человек
Губернатор Гладков: Число пострадавших при обстреле ВСУ города Шебекино выросло до пяти человек
Количество пострадавших при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) города Шебекино в Белгородской области увеличилось до пяти человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Губернатор сообщил в своем Telegram-канале, что Шебекино подверглось массированному обстрелу ВСУ, в результате пострадали пять мирных жителей. У всех раненых, по словам Гладкова, легкие колотые ранения. Всем пострадавшим была оказана помощь, после чего они были отправлены на амбулаторное лечение.
Вместе с тем, обстрелами повреждены шесть многоквартирных домов: посечены фасады, кровля, балконы, выбиты окна.
Ранее при подрыве автомобиля в Белгородской области погибли два человека.
Работу блоков на ЗАЭС приостановили из-за непредсказуемых действий Киева
Работа блоков на Запорожской атомной станции (АЭС) приостановлена из-за непредсказуемых действий со стороны Киева, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
В интервью телеканалу «Крым 24» Балицкий объяснил, что атомные реакторы приостановлены из-за «манипуляций» с уровнем воды в Каховском водохранилище: Киев начал «сбрасывать воду с плотин». По его словам, пятый реактор находится в горячем резерве, работа блоков будет приостановлена.
«Неизвестно, что эта обезьяна с гранатой может исполнить», – приводит РИА «Новости» слова врио главы Запорожской области.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина создает «вторую Фукусиму» посреди Днепра.
Украина обстреляла Белгородскую область
Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об украинском обстреле Валуйского городского округа
Валуйский городской округ находится под обстрелом вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в областном центре решено отменить праздничные мероприятия ко Дню Победы в целях безопасности.
Гладков сообщил в Telegram, что в селе Казначеевка снаряд «попал на территорию школы, взрывной волной выбиты стекла», но пострадавших нет. В селе Бирюч «повреждены одно частное домовладение и линия электропередачи». Кроме того, «над городом Валуйки системой ПВО была сбита ракета»
Демидов отметил, что с учетом событий в «приграничных районах» принял решение о «переносе праздничных мероприятий». «Уверен, вы со мной согласитесь – рисковать не стоит», – заявил он в соцсети «ВКонтакте», сообщив, что проведут только возложение цветов к памятникам Великой Отечественной войны, поздравлением ветеранов.
Напомним, Шебекино в Белгородской области подверглось массированному обстрелу ВСУ, в результате пострадали пять мирных жителей. В апреле Гладков сообщил, что в городе не будут проводить парад – власти решили избегать скопления техники и военнослужащих.
Взрывы прозвучали в Сумской области Украины
После воздушной тревоги взрывы прогремели в Сумской области Украины
В Сумской области Украины, где была объявлена воздушная тревога, прозвучали взрывы, сообщают украинские СМИ.
Позднее воздушную тревогу, объявленную в ряде областей Украины, а также на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области, отменили, передает ТАСС.
Напомним, взрывы произошли также в Харькове и в окрестностях Днепра (Днепропетровска). Кроме того, сообщалось о взрывах в контролируемом украинскими войсками Запорожье.
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