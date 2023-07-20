Российские войска на Донецком направлении за сутки отразили 16 атак ВСУ

За последние сутки ВСУ предприняли попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На Донецком направлении в результате слаженных и активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации успешно отражены 16 атак противника около Белогоровки, Первомайского, Веселого, Красногоровки, Марьинки и севернее Клещеевки Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены живая сила и техника ВСУ рядом с Богдановкой, Часовым Яром и Дылеевкой ДНР.

В ходе боев ликвидированы 210 украинских военнослужащих, бронемашина, американская артсистема М777, самоходные артустановки «Акация» и «Гвоздика», две гаубицы Д-30, орудия Д-20 и «Мста-Б», отчитались в Минобороны.

Кроме того, недалеко от Серебрянки и Авдеевки ДНР уничтожены два склада боеприпасов 81-й аэромобильной и 110-й механизированной бригад ВСУ.

На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией Западной группировки войск уничтожена живая сила и техника ВСУ под Молчаново, Кисловкой Харьковской области и Стельмаховкой Луганской народной республики (ЛНР).

У Ивановки Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).

Потери противника составили до 110 военнослужащих, машина пехоты, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20, перечислили в Минобороны.

На Краснолиманском направлении группировкой войск «Центр» за прошедшие сутки отражены две атаки противника северо-западнее Червоной Дибровы ЛНР.

Поблизости от Кременной ЛНР уничтожена ДРГ противника.

Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 21-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ рядом с Ямполовкой, Торским ДНР и Серебрянским лесничеством, сообщил Конашенков.

За минувшие сутки уничтожены до 60 военнослужащих, машина пехоты, две бронемашины, самоходная артустановка «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении слаженными действиями группировки «Восток» отражены две атаки возле Старомайорского и Урожайного ДНР.

В районах Макаровки ДНР и Левадного Запорожской области поражены скопления живой силы и техники ВСУ.

На Запорожском направлении нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ под Новоданиловкой и Лобковым Запорожской области.

У пунктов Чаривное и Мирное Запорожской области пресечены действия двух ДРГ.

Потери противника на этих направлениях составили до 170 военнослужащих, шесть танков, три бронемашины, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены до 45 военнослужащих, бронемашина и гаубица Д-30, отчитались в Минобороны.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России за сутки нанесено поражение 94-м артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 103 районах.

В районах Авдеевки и Торского ДНР поражены узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ и пункт управления 63-й механизированной бригады ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.