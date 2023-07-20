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Аргентина отказалась принять танкер с СПГ из-за санкций против России
Министр экономики Аргентины Масса сообщил об отказе компании Enarsa принять танкер с СПГ из-за санкций против России
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Аргентинская государственная нефтегазовая компания Enarsa и власти Аргентины отказали в заходе судну с СПГ, предположительно, российского происхождения, сообщил министр экономики страны Серхио Масса.
Масса сообщил, что танкер «с СПГ российского происхождения» отказались принять «в связи с международными санкциями» в отношении «определенных российских компаний». Как заявил министр, аргентинская компания заблокировала поставку, поскольку та якобы «была нарушением контракта» из-за санкций. Он не указал, о санкциях в отношении какой именно компании идет речь. Масса сказал, что решение принято для «соблюдения международных механизмов», передает ТАСС со ссылкой на C5N.
Напомним, Россия намерена выйти к 2030 году на производство не менее 100 млн тонн СПГ в год, несмотря на западные санкции. Однако пока ожидать резкого роста экспорта за счет СПГ не приходится, так как Россия умеет строить СПГ-заводы только небольшой мощности.
Вассерман отреагировал на заявление Исинбаевой о воинском звании
Депутат Вассерман: Попытки Исинбаевой добиться благосклонности МОК будут безуспешными
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Слова Исинбаевой – не что иное, как попытка откреститься от своей Родины. Но тогда не понятно, кого она будет представлять в МОК без России. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли сенатор Сергей Цеков и депутаты Госдумы Анатолий Вассерман и Елена Драпеко. Ранее спортсменка Елена Исинбаева заявила, что ее воинское звание носит «номинальный характер».
«Исинбаева отчасти права в том, что ее членство в ЦСКА было номинальным, но даже так ей вряд ли дадут вернуться в Международный олимпийский комитет. Сейчас там требуют гораздо более резких заявлений против России. Исинбаева же, по-видимому, надеялась отделаться малой кровью, но это ей не удастся», – сказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
«Дальше все зависит от того, до какой степени отрицания Родины она дойдет. Пока она не сказала ничего такого, за что ее можно было бы привлечь к ответственности. Но лично я убежден, что любой человек, критикующий СВО, должен быть признан пособником терроризма. Надеюсь, что спортсменка не дойдет до таких заявлений», – подчеркнул депутат.
«У государства в таких случаях позиция должна быть единой, вне зависимости от того, кто делает такие заявления – спортсмен, актер или вообще не медийный человек. И если эти действия нарушают законы, то применяются соответствующие правовые меры», – добавила Елена Драпеко, первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре.
«Исинбаева отказалась от своей Родины ради МОК. А я напомню, что членом олимпийского комитета она стала благодаря тому, что тренировалась в России. На нее страна потратила деньги, время, обеспечивало тренеров и врачей для того, чтобы она стала великой спортсменкой. За это Исинбаева отплатила предательством», – отметила собеседница.
«В свое время она очень гордилась знакомством с министром обороны Сергеем Шойгу и военной формой. В интернете полно фотографий, подтверждающих это. А теперь она решила откреститься от всего связанного с армией. Получится ли – большой вопрос», – указала депутат.
«Почетные и воинские звания, государственные награды могут забрать только те, кто их дал. В этой части у депутатского корпуса нет полномочий. Но если в соответствующих структурах будут приняты такие решения, то мы, безусловно, возражать не будем», – добавила парламентарий.
«Людей, которые отрекаются от своей Родины, преуменьшают ее вклад в свое становление, нужно публично порицать. Исинбаева представляла в МОК Россию. А если она сейчас отказалась от страны, то кого она будет там представлять? В чем тогда будет заключаться ее работа?» – задается вопросом Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам.
«Что касается воинских званий спортсменки, то принимать решение здесь может только Министерство обороны. Я же считаю, что такие заявления, как сделала Исинбаева – это предательство Родины», – заключил сенатор.
Ранее двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева заявила, что ее воинские звания, полученные в период выступлений за ЦСКА, носят «номинальный характер», так как она никогда не состояла на службе в Вооруженных силах России, не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии.
Она сообщила, что в сентябре 2023 года ее международная деятельность в МОК, которому «потребовалось время во всем разобраться», будет возобновлена. Спортсменка, назвав себя «человеком мира», выразила уверенность, что не попадает ни под какие санкции.
Известные спортсмены раскритиковали такие заявления. Так, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил РИА «Новости», что воинское звание никак не может носить номинальный характер. Он рассказал, что является подполковником Советской армии в отставке и гордится этим, никакого стыда не испытывает. Не согласившись с мнением Исинбаевой, Тихонов подчеркнул, что звание майора нужно носить с гордостью.
Тихонов вспомнил, как после прыжка Исинбаевой в Лужниках, когда она установила мировой рекорд, он сравнил ее достижение с полетом Юрия Гагарина и назвал лучшей. «Но где бы она не жила, она должна прежде всего себя чувствовать россиянкой. И помнить о том, что у нее есть Родина», – подчеркнул он.
В свою очередь двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев призвал обойтись в ситуации с Исинбаевой «без резких движений». «Она девушка, могла просто не понять всю серьезность того, что она является офицером Российской армии», – приводит его слова РИА «Новости».
Васильев в беседе с РИА «Новости» также отметил, что многие спортсмены, в армии не служившие, не до конца понимают значения погонов на плечах. «Что же, их теперь казнить? Я против этого», – сказал он, отметив, что Исинбаева «неудачно высказалась». При этом Васильев уверен, что ничего плохого она не имела в виду, и призвал не заниматься травлей, а «поговорить спокойно», объяснить, что «офицер Российской армии принимал присягу и должен нести такую же ответственность, как и остальные военнослужащие».
Он предположил, что Исинбаева имела в виду, что не несла реальной службы. Однако она принимала присягу и наравне с теми, кто стоит в строю, считается военнослужащим, подчеркнул Васильев. «Если ей прикажут пойти на какие-либо военные действия, обязана будет пойти», – добавил он.
Во вторник в пресс-службе МОК пояснили, что комиссия комитета по итогам проверки пришла к выводу, что «госпожа Исинбаева не имела контрактных связей с Российской армией или силовыми структурами и не поддерживала» специальную военную операцию на Украине.
Минобороны объявило все идущие на Украину суда перевозчиками военных грузов
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Идущие в украинские порты суда будут считаться потенциальными перевозчиками грузов военного назначения с 20 июля, сообщило министерство обороны России в среду.
Такое ограничение вводится в связи с прекращением черноморской инициативы и сворачиванием морского гуманитарного коридора, оно начнет действовать с 00.00 мск 20 июля, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, предупредило министерство. Несколько морских районов северо-западной и юго-восточной частей международных вод Черного моря объявляются опасными для судоходства.
«Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке», – заключили в ведомстве.
Россия решила не продлевать зерновую сделку и отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре для следующих с Украины судов.
Газета ВЗГЛЯД писала, как отмена зерновой сделки облегчит жизнь российским экспортерам.
Мэр Одессы рассказал об одной из самых ужасных ночей с начала спецоперации
Мэр Одессы Труханов назвал российские удары возмездия мощнейшей атакой на город с начала спецоперации
Градоначальник Одессы Геннадий Труханов, комментируя нанесенные российскими силами «удары возмездия», назвал их самой масштабной атакой на город с начала спецоперации.
«Одна из самых ужасных ночей... Такого масштаба атаки мы не помним», – написал он в Facebook (соцсеть запрещена в России), передает РИА «Новости».
По его словам, город атаковали ракеты и ударные беспилотники.
Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием по объектам, готовившим теракты против России с применением безэкипажных катеров. Кроме того, в ночь на среду российские ракеты «Оникс» и Х-22 повредили инфраструктуру в одном из портов Одесской области.
Трасса «Таврида» перекрыта из-за пожара на полигоне
Аксенов: Трасса «Таврида» перекрыта из-за пожара на полигоне на востоке Крыма
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На полигоне в Кировском районе на востоке Крыма возник пожар, в этой связи трасса «Таврида» перекрыта, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Планируется эвакуация около 2 тыс. человек.
Аксенов в своем Telegram-канале сообщил, что схему движения автотранспорта опубликуют в ближайшее время.
По его словам, из прилегающей к полигону в Кировском районе зоны планируется эвакуировать жителей четырех населенных пунктов. В общей сложности это свыше 2 тыс. человек, отметил он.
На месте происшествия работают профильные службы, развернут оперативный штаб, добавил Аксенов.
Советник главы Крыма Олег Крючков написал в Telegram, что водителям в районе Первомайского, Старого Крыма следует уходить с «Тавриды» на старую дорогу. «На «Тавриду» возвращаемся за Феодосией», – уточнил он, заверив, что дорогая там хорошая.
Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в свою очередь сообщил, что в объезд перекрытого участка «Тавриды» через Феодосию запустили автобусы межрегионального сообщения.
Лукашенко добавил, что ж/д транспорт работает в штатном режиме, как и паромная переправа.
Минобороны отчиталось об ударе по объектам военной промышленности под Одессой
Минобороны сообщило о групповом ударе по объектам военной промышленности в районе Одессы
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Российские военные в ночь на среду нанесли групповой удар высокоточным оружием по украинским объектам военной промышленности и топливной инфраструктуре под Одессой, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В Минобороны указали, что в ночь на среду российские силы нанесли групповой удар по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе Одессы. Кроме того, удар был нанесен по авиабазе Канатово украинских Воздушных сил в Кировоградской области, сообщает оборонное ведомство в Telegram.
Все назначенные объекты были поражены, добавили в Минобороны.
Напомним, воздушная тревога была объявлена в ночь на среду на большей части Украины. Взрывы прогремели в Одессе, Киеве, Харькове и других городах.
Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о самой масштабной атаке на город с начала спецоперации.
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На Украине придумали альтернативный маршрут вывоза зерна
Посол Боднар: Украина хочет организовать поставки зерна через воды Болгарии и Румынии
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Киев на фоне прекращения действия зерновой сделки предлагает наладить поставки украинского продовольствия через территориальные воды Румынии и Болгарии, сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар.
Боднар в эфире телеканала «Рада» сообщил, что украинская сторона создала «фонд гарантирования рисков» и может со своей стороны привлекать компании, готовые предоставить корабли для перевозки зерна. По его словам, реализовать это можно без использования маршрута, который ранее утвердили Россия, Турция и ООН, передает ТАСС.
Украинская сторона, сообщил дипломат, предлагает маршрут через территориальные воды Румынии и Болгарии. Он полагает, что это позволит «минимизировать риски».
При этом Боднар считает, что при реализации этого предложения «должна быть ответственность международного сообщества».
МИД России ранее сообщал, что, согласно подписанному меморандуму, секретариат ООН может в течение 90 дней продолжать работу по нормализации российского сельскохозяйственного экспорта. Уточняется, что это срок до прекращения действия документа.
Напомним, Россия не стала продлевать зерновую сделку и отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре для следующих с Украины судов.
Газета ВЗГЛЯД писала, как отмена зерновой сделки облегчит жизнь российским экспортерам.
Daily Telegraph: Западу и Украине придется пойти на территориальные уступки России
Daily Telegraph: Запад и Киев призвали готовиться к территориальным уступкам России в случае провала контрнаступления
Если украинское контрнаступления все-таки провалится, Киев и Запад будут вынуждены пойти на «территориальные уступки» России, что выльется для них в сокрушительное поражение, считает эксперт Лондонского аналитического центра Civitas Роберт Кларк.
Если ВСУ до начала зимы так и не смогут перерезать сухопутный коридор между Крымом и Россией и вернуть утерянные территории, то Запад начнет призывать Киев к территориальным уступкам Москве. Как пишет Daily Telegraph, к этому времени скажется усталость от конфликта, иссякнут международные запасы техники и боеприпасов, а западные политики в преддверии выборов обеспокоятся бюджетами на внутренние программы.
По словам Кларка, долго готовившееся украинское контрнаступление далось Киеву очень тяжело. К тому же ВСУ так и не получили часть обещанной Западом техники, сообщает телеканал «360».
Уже сейчас, отмечает эксперт, время действует против Украины, а будущая зима снизит активность украинской армии, что позволит России укрепить оборону.
Ранее председатель Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США генерал Марк Милли признал, что за попытки наступления на российские позиции ВСУ платят «огромную цену».
WSJ: На Западе не ожидали, что Киев так быстро потеряет танки и боемашины
WSJ: Запад и Украина не ожидали такой быстрой потери танков и боемашин при контрнаступлении
Страны Запада и Киев не ожидали, что украинские военные в ходе контрнаступления настолько быстро потеряют переданные союзниками танки и боевые машины, пишет The Wall Street Journal.
По данным издания, Украина и ее западные союзники были потрясены тем, насколько быстро Киев потерял переданную ему технику. При этом, пишет Wall Street Journal, Украина так и не добилась решительного прорыва.
Кроме того, отмечает издание, киевский режим был крайне недоволен тем, что ВСУ приходится атаковать российские позиции без надлежащей противовоздушной обороны, оставляя войска и технику уязвимыми.
Ранее издание сообщало, что украинские военные жалуются на переданную Западом помощь, сравнивая ее с велосипедом без педалей.
Верховный суд вступился за купившего товары в 846 раз дешевле в ЦУМе волгоградца
Верховный суд вступился за волгоградца, купившего из-за сбоя на сайте ЦУМа товары по цене в 846 раз дешевле
Верховный суд выступил на стороне жителя Волгограда, заказавшего из-за технического сбоя на сайте ЦУМа вещи по ценам от 19 до 129 рублей, но не получившего товаров.
Волгоградец в приложении магазина увидел необычно низкие цены на товары, он закупил 19 предметов одежды, каждый из которых стоил 19, 26, 39 рублей, самая дорогая вещь обошлась в 129 рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на определение судебной коллегии ВС по гражданским делам.
Деньги с его счета списались, на почту поступили сообщения от магазина. Но позже ему поступило уведомление о невозможности доставки товара, и деньги были возвращены. Мужчина подал в суд, ссылаясь на закон о защите прав потребителей.
Представитель ЦУМа возражал против иска, он указал, что на сайте был технический сбой, цены на товар отразились некорректно, из-за этого истец заказал вещи в 846 раз ниже фактической цены. Магазин предложил передать вещи при условии доплаты до полной стоимости.
Суды трех инстанций встали на сторону ЦУМа, но Верховный суд России отменил все решения.
Суд указал, что фиксация цены происходит в момент заключения договора между покупателем и магазином, это определяется в момент оформления заказа с присвоением ему номера, который позволяет потребителю получить информацию о заключенном договоре розничной купли-продажи и его условиях.
Изменить цену, объявленную в момент оформления заказа, продавец в одностороннем порядке не в праве. Предложение о продаже одежды – публичная оферта, после оплаты магазин обязан передать товар.
ВСУ признали повреждение инфраструктуры в порту под Одессой
Украинское командование заявило о повреждении критической инфраструктуры в одном из портов под Одессой
Российские ракеты «Оникс» и Х-22 в ходе атаки в ночь на среду, 19 июля, повредили инфраструктуру в одном из портов Одесской области, сообщает командование Вооруженных сил Украины.
Командование ВСУ признало, что в ходе авиаударов были повреждены зерновой и масляный терминалы. Кроме того, удар пришелся по резервуарам и оборудованию для загрузки, что привело к возгоранию. Одновременно ракетами были повреждены промышленный объект и два склада в Одессоком районе, передает РИА «Новости».
Напомним, воздушная тревога была объявлена на большей части Украины. Взрывы прогремели в Одессе, Киеве, Харькове и других городах Украины. Градоначальник Одессы Геннадий Труханов сообщил о самой масштабной атаке на город с начала спецоперации.
Российские зенитчики стали применять тактику «огневой колесницы»
Российский боец: Зенитные расчеты ЮВО применяют тактику «огневой колесницы» под Авдеевкой
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Зенитные расчеты Южной группировки войск в ходе спецоперации применяют тактику «огневой колесницы», рассказал российский военнослужащий.
Военный заявил РИА «Новости», что в зоне СВО применяется опыт, полученный во время чеченской кампании. Так, отметил зенитчик, работа ведется по принципу «огневой колесницы»: когда одна машина отработала, вторая прикрывает ее отход с другой точки, ведя огонь по той же цели, но с другой позиции.
По словам командира зенитного расчета, выезды часто происходят по ночам, «обработка» ведется «по площади», чтобы противник «не расслаблялся».
На опубликованном видео показаны кадры ночной работы ЗУ 23-2 по позициям ВСУ на Авдеевском направлении.
Военнослужащий рассказал, что недостатка в снарядах сослуживцы не испытывают. Орудие, по его словам, очень скорострельное и эффективное. За минуту по позициям ВСУ выпускается около 400 снарядов только с одной машины, а если залп ведется с двух машин – то по 800, рассказал он.
Ранее сообщалось, что группировка войск «Юг» активно применяла в боевых действиях на Украине новейшие российские танки Т-14 «Армата».
СМИ: В Польше раскрыта планирующая подрывы поездов с оружием «российская сеть»
Gazeta Polska: В Польше раскрыта планирующая подрывы поездов с оружием для Украины «российская сеть»
В Польше якобы раскрыли «российскую шпионскую сеть», планировавшую взрывы поездов с оружием для киевского режима, утверждает Gazeta Polska.
«Сеть российской разведки» ликвидировали генпрокуратура и Агентство внутренней безопасности страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на Gazeta Polska.
Эта сеть якобы планировала устроить взрывы поездов с оружием и гумпомощью для Украины, отмечает издание. Проведенная операция – «самый большой успех» польского Агентства внутренней безопасности.
По данным газеты, с марта по июль было задержано 15 человек, им предъявили обвинения в «шпионаже в пользу российской разведки ГРУ». Подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы. В числе задержанных – граждане Белоруссии, России и Украины.
Задачи якобы поступали «удаленно прямо из Москвы», после их выполнения оплата поступала в криптовалютах.
В офисе Зеленского назвали причины неудачного контрнаступления Украины
Советник Зеленского Подоляк: Контрнаступление будет долгим и сложным
В Киеве ожидают, что украинское контрнаступление будет долгим и сложным, оно движется медленнее, чем хотелось бы, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк агентству France Presse.
По его словам, ситуация сложная из-за заминированной территории и проблем с логистикой, в том числе поставками вооружений. Он отметил, что для ускорения наступления ВСУ необходимо 200–300 единиц бронированной техники и 60–80 истребителей F-16, передает РИА «Новости».
Ранее генерал США Марк Милли призвал ждать «сложной» и «кровавой» части контрнаступления ВСУ.
До этого бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что на Украине почти не осталось бойцов, готовых идти в атаку против России.
Министр спорта назвал недопустимым отношение Исинбаевой к воинскому званию
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Отношение двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой к воинскому званию является недопустимым, заявил министр спорта Олег Матыцин.
Он также подчеркнул, что недопустимо так относиться к гражданской позиции и событиям, которые происходят в родной стране. По мнению Матыцина, любящий свою страну человек отрицательно относится к таким заявлениям, передает ТАСС.
В понедельник Исинбаева в своих социальных сетях сообщила, что в сентябре 2023 года возобновит работу в комиссии спортсменов МОК, поскольку организация не нашла оснований для отстранения ее от выполнения своих обязанностей. В своем блоге Исинбаева написала о том, что все ее воинские звания, полученные во время выступлений за ЦСКА, являются номинальными.
В разговоре с газетой ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков и депутаты Госдумы Анатолий Вассерман и Елена Драпеко пришли к выводу, что слова Исинбаевой – не что иное, как попытка откреститься от своей Родины. Но тогда не понятно, кого она будет представлять в МОК без России.
Напомним, известные спортсмены сочли ошибкой заявление Исинбаевой. Так, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что воинское звание никак не может носить номинальный характер. В свою очередь двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев призвал обойтись в ситуации с Исинбаевой «без резких движений».
Офис президента ЮАР сообщил о решении Путина не присутствовать на саммите БРИКС
Офис президента ЮАР сообщил, что Путин не приедет на саммит БРИКС по взаимной договоренности
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Канцелярия президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы сообщила, что президент России Владимир Путин по взаимной договоренности якобы не станет принимать участие в саммите БРИКС в ЮАР, вместо него Россию представит министр иностранных дел Сергей Лавров.
«По взаимной договоренности президент Владимир Путин не приедет на саммит. Российскую Федерацию будет представлять глава МИД Сергей Лавров», – сообщили в канцелярии, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию, что Россия якобы дала понять президенту ЮАР Сирилу Рамафосе, что арест российского лидера Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) на саммите БРИКС будет равносилен объявлению войны.
«Нет, этого не звучало … В этом мире абсолютно всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства. Поэтому ничего здесь никому объяснять не нужно», – сказал Песков.
Ранее глава Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что гипотетический арест президента России Владимира Путина в ЮАР по ордеру Международного уголовного суда (МУС) был бы равносилен объявлению войны России.
Напомним, МУС в марте выдавал «ордер на арест» Путина. В Москве в этой связи выразили надежду, что партнеры по БРИКС не станут ориентироваться на незаконные решения МУС.