В США предупредили о последствиях желания ввести войска НАТО на Украину

Экс-конгрессвумен Габбард раскритиковала Байдена за приближение ядерной войны с Россией

Политика, которую проводит действующий президент США Джо Байден и его администрация, приблизила мир к ядерной войне, заявила бывшая конгрессвумен Тулси Габбард.

Габбард в видеообращении в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) отметила, что опосредованное противостояние США с Россией, которое, по ее словам, ведется за счет украинского народа, продолжает обостряться, передает РИА «Новости».

Она обратила внимание за заявления о том, что НАТО хочет ввести на Украину свои войска, что, по оценке американского политика, только увеличит вероятность прямой конфронтации между странами альянса и Россией. При этом она указала, что Россия обладает «самым большим в мире» ядерным потенциалом.

Отметим, по данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), лидером по числу развернутых ядерных боеголовок являются США. У Вашингтона, по данным на начало 2023 года, их 1770 единиц, а у Москвы развернуто 1674 единиц. При этом, как отмечал SIPRI, ядерные державы модернизируют и наращивают число ядерных боеголовок на фоне конфликта на Украине.

Габбард добавила, что Байден и его соратники говорят в своих выступлениях о ядерной войне так, будто это очередной локальный конфликт. «Мы делаем то-то, они – то-то, бла-бла-бла... а затем мы побеждаем», – спародировала она. Вместе с тем, считает американский политик, мнение чиновников далеко от реальности.

Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что Байден подводит свою страну на грань Третьей мировой войны.

Москва подчеркивала, что США совершат историческую ошибку, если разместят войска НАТО на Украине, так как это будет иметь опасные последствия.