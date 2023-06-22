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Москва предостерегла Вашингтон от размещения войск НАТО на Украине
МИД назвал исторической ошибкой США возможное размещение войск НАТО на Украине
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США совершат историческую ошибку, если разместят войска НАТО на Украине, так как это будет иметь опасные последствия, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Москва настоятельно предостерегает США не совершать эту ошибку.
«Вне зависимости от того, кто говорит от имени этих стран – бывший или нынешние чиновники – все решается в Вашингтоне», – подчеркнул Рябков в эфире RT International.
Он отметил, что на Украине не должно быть никаких войск НАТО.
Напомним, экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что некоторые страны Североатлантического альянса могут захотеть направить войска на Украину, если на саммите в Вильнюсе Киев не получит реальных гарантий.
Посол России в США объяснил, кто должен платить за восстановление Украины
Посол в Вашингтоне Антонов заявил, что разжигающие конфликт на Украине США должны заплатить за ее восстановление
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Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил, что России якобы придется заплатить за восстановление Украины.
Антонов, слова которого приводятся в Telegram посольства, указал, что украинский конфликт произошел из-за многолетних усилий США по превращению Украины в «анти-Россию». Сейчас США разжигают конфликт, «накачивают» Украину «вооружениями и рубят на корню любые мирные инициативы».
Как подчеркнул Антонов, именно США «в полной мере несут ответственность за происходящее на Украине», так что «и восстанавливать страну должны именно» они. «Только если за разрушенные с помощью американского оружия дома еще можно заплатить, то каким образом Вашингтон оценит жизни ни в чем не повинных людей? Как США собираются рассчитываться с украинцами, которых они гонят в безрассудные лобовые штурмы в ходе сегодняшнего так называемого контрнаступления?» – заявил Антонов.
Он отметил поразительную «легкость, с которой американцы транжирят деньги на украинских подопечных», Пентагон «может позволить себе ошибиться в расчетах на несколько миллиардов долларов». При этом игнорируются проблемы беднейших стран Африки, Латинской Америки, Азии – хотя на Земле некоторые «люди гибнут от голода», США предпочитают «провоцировать третью мировую войну».
Антонов также прокомментировал выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генеральной ассамблее ОАГ в Вашингтоне 21 июня. По словам Антонова, США «выпячивают несвойственную функционалу» ОАГ «тему кризиса евробезопасности» и, «словно наперсточник, отвлекают внимание от насущных проблем Западного полушария». В частности, посол указал на проблему контрабанды из США оружия и на необходимость повышения эффективности противодействия транснациональному наркокриминалу.
Антонов отметил, что ряды ОАГ «редеют» на фоне использования организации Вашингтоном как «проштамповщика» нужных США решений. Так, США «фабрикуют домыслы о якобы коллективном осуждении России в этой части света», пытаясь препятствовать «взаимодействию Латинской Америки с нашей страной». Как заверил Антонов, подобные «деструктивные устремления обречены на провал».
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин открыт к диалогу по ситуации на Украине, но позиция Киева не дает стабильной почвы для переговоров. Как рассказал помощник президента России Владимир Мединский, Украина была близка к тому, чтобы заключить Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности в 2022 году, но Запад сорвал переговорный процесс.
Франция изменила позицию по вступлению Украины в НАТО
Le Monde: Франция решила поддержать вступление Украины в НАТО
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Позиция Парижа по вопросу присоединения Украины к Североатлантическому альянсу изменилась, теперь Франция рассматривает такую возможность, пишут французские СМИ.
Источник во французском правительстве газеты Le Monde сообщил, что возможность одобрения вступления Украины в НАТО обсуждалась на заседании Совета обороны в Елисейском дворце.
В статье говорится, что «намек» на такую перспективу позволил бы убедить украинского президента Владимира Зеленского вступить в мирные переговоры, когда «он сочтет нужным» и в зависимости от итогов контрнаступательной операции ВСУ, передает РИА «Новости».
Авторы публикации также пишут, что для Франции и речи быть не может о том, чтобы позволить Украине стать членом НАТО в разгар конфликта.
Между тем американские СМИ писали, что Украину не пригласят вступить в НАТО на ежегодном саммите альянса в Вильнюсе. Президент США Джо Байден со своей стороны говорил, что американская сторона не намерена облегчать путь киевского режима в Североатлантический альянс.
В Кремле подчеркивали, что Россия имеет дело с агрессивным блоком НАТО, который посягает на ее безопасность, что еще раз подтверждает правильность решения главы российского государства начать спецоперацию.
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Маск поддержал статью о провале наступления ВСУ
Маск поддержал мнение инвестора Сакса о провале наступления ВСУ и роли Запада на Украине
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Американский предприниматель Илон Маск поддержал мнение бизнесмена и инвестора Дэвида Сакса, который высказался о провале украинского контрнаступления.
В статье Сакса, размещенной в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), констатируется, что украинское контрнаступление «не достигает ни одной из первоначально заявленных целей», передает РИА «Новости».
Сакс отметил также, что на переговорах в Стамбуле между Россией и Украиной могли быть достигнуты договоренности, украинский конфликт мог завершиться, однако этого не произошло.
Автор публикации сравнил происходящее на Украине с Афганистаном, когда американцев «в течение двух десятилетий уверяли», что США одерживают там победу. Похоже, Вашингтон приближается к аналогичному финалу и на Украине, резюмировал Сакс, задавшись вопросом, как долго президент Джо Байден будет в состоянии поддерживать свою «прокси-войну», которую легко можно было бы избежать.
В комментарии под публикацией Сакса Илон Маск написал: «Хорошо сказано».
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что ключ к решению украинского конфликта находится у Запада, который должен прекратить поставки вооружений и техники Киеву.
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Ветеран ЦРУ посоветовал Западу не ждать, пока российские войска «дойдут до Польши»
Ветеран ЦРУ Макговерн посоветовал начать переговоры и не ждать, пока российские войска «дойдут до Польши»
Администрация американского президента Джо Байдена зря не позволяет Киеву приступить к мирным переговорам с Россией, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.
Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что сейчас власти США не хотят переговоров, однако их мнение может измениться «через две-три недели», когда «русские будут на том берегу Днепра», передает РИА «Новости».
Тогда, съязвил ветеран американской спецслужбы, «[президент России Владимир] Путин спросит: «Как вам эффект? А сейчас момент для переговоров лучше? Или нам до Польши дойти?».
Как отмечал ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, ассигнования на вооружения для Киева свидетельствуют, что США не собираются искать пути к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.
МИД Китая выразил протест из-за заявления Байдена о Си Цзиньпине
МИД Китая выразил протест из-за слов Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине
Китай выражает протест из-за недавних высказываний президента Соединенных Штатов Джо Байдена о председателе Китая Си Цзиньпине, заявила спикер МИД КНР Мао Нин.
Согласно ее заявлению, высказывания американского президента являются безответственными и идут вразрез с дипломатическим этикетом, представляя собой открытую провокацию, передает ТАСС.
Напомним, Байден на встрече по сбору средств для своей предвыборной кампании в Калифорнии назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором.
Американский радиоведущий назвал контрнаступление ВСУ «атакой камикадзе»
Американский радиоведущий Гарланд Никсон назвал контрнаступление ВСУ «атакой камикадзе»
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Американский радиоведущий Гарланд Никсон выразил недоумение тем, как Киев организовал контрнаступление, и сравнил украинских военнослужащих с камикадзе.
Никсон на своем YouTube-канале отметил, что понятие «контрнаступление» оказалось лишь пропагандистским термином, который использовал киевский режим и который оказался на руку России. Он отметил, что «идиоты» в Киеве последние полгода «рассказывали русским», что собираются начать атаку. Украинская сторона, по его словам, «делала смутные намеки», готовила к тому, что атаковать будет «и здесь, и там, и на окраинах Бахмута». В итоге, уверен американский радиоведущий, Киев сам себя подтолкнул к катастрофе, передает РИА «Новости».
Российские силы из-за такого подхода нарастили оборону, и теперь украинское командование бросает на нее плохо подготовленные войска, отметил журналист. По его словам, «кучу несчастных придурков» – украинских военных – посадили «в разные танки» и без прикрытия с воздуха отправили вперед, предупредив при этом «одну из самых могущественных армий мира», когда будет наступление.
«Это не наступление, это атака камикадзе!» – высказался Никсон.
На Украине ранее заявили, что ВСУ при контрнаступлении столкнулись со сложностями и «бешенным сопротивлением».
Президент Владимир Путин подчеркивал, что у ВСУ нет шансов в ходе контрнаступления.
Венгрия заявила о нежелании покупать у США ракетные системы HIMARS
Правительство Венгрии опровергло заявление сенатора-республиканца Джима Риша, который заявил о том, что Венгрии заблокировали покупку у США реактивных систем залпового огня HIMARS.
По словам главы канцелярии премьер-министра Венгрии Гергея Гуйяша, договоренностей о покупке между странами не было, передает ТАСС.
«Не было никакого письма о намерениях или контракта», – заявил он.
Ранее в Венгрии СМИ сообщали, что Вашингтон и Будапешт в 2022 году только в предварительном порядке обсуждали эту тему. США на просьбу предоставить информацию о РСЗО HIMARS не ответили, поэтому в Венгрии посчитали тему закрытой.
Пентагон: США принимали в расчет гибель украинцев при контрнаступлении
Пентагон: США знали и принимали в расчет гибель украинцев при контрнаступлении
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Гибель украинцев в ходе контрнаступления является «характерной частью» конфликта, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, отметив, что американское военное ведомство знало об этом и брало это в расчет.
«Мы брали в расчет потери и знали, что на поле боя будут потери», – приводит ее слова РИА «Новости».
Сингх назвала потери среди украинцев «печальной частью» украинского конфликта.
По ее словам, американская сторона изначально давала «довольно четкие оценки», понимая, что «битва» будет тяжелой.
Заместитель спикера американского военного ведомства добавила, что киевскому режиму нужно время. При этом она выразила уверенность, что у украинской стороны есть все необходимые мощности для проведения контрнаступления.
Подобное заявление от американских властей звучит не впервые. Так, ранее представитель Белого дома Джон Кирби назвал потери ВСУ в ходе наступления «ожидаемыми».
Между тем в России неоднократно подчеркивали, что Соединенные Штаты готовы воевать с Москвой до последнего украинца. В частности, об этом говорил президент Владимир Путин. А официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что нынешние события хорошо укладываются в западную теорию о «золотом миллиарде».
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Американист объяснил, почему Байден назвал Си Цзиньпина диктатором
Американист Дробницкий: Байден назвал Си Цзиньпина диктатором в надежде, что тот об этом не узнает
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Байден должен был что-то заявить по итогам поездки Блинкена в Пекин. Его речь призвана выполнить две функции – поддержать американцев и не разозлить китайцев. В итоге получилось несуразное выступление, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее МИД Китая выразил протест из-за заявления Байдена о Си Цзиньпине как диктаторе.
«Байдену необходимо было подобное заявление, чтобы США не казались слабыми по отношению к Китаю. Но сделать это надо было максимально незаметно. Поэтому и была выбрана непубличная речь Байдена. Тем не менее выступление стало предметом для широкого обсуждения», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.
«Сама встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Китая Си Цзиньпина прошла достаточно спокойно, хотя прошлые визиты обычно заканчивались скандалом. Пекин в этот раз четко дал понять, что любое неосторожное высказывание американца приведет к окончанию переговоров», – отмечает эксперт.
«На фоне этого Байдену надо было как-то прокомментировать поездку. С одной стороны, он должен был поддерживать образ США как гегемона, а с другой – ему нужно заискивать перед Китаем. Необходимость сочетания двух этих элементов и привела к такой неловкой речи», – подчеркивает собеседник.
«Америка сегодня вынуждена играть роль мирового гегемона, что приводит ее к неизбежной конфронтации с Пекином. Даже во время визита Блинкена в КНР вводились санкции против китайских компаний. Более того, США, несмотря на официальную риторику, активно поддерживают Тайвань. По этой причине отдельные высказывания Байдена не играют большой роли и укладываются в общую повестку дня с точки зрения отношений с Пекином», – резюмировал Дробницкий.
Ранее Китай выразил протест из-за речи Байдена о Си Цзиньпине. Согласно заявлению спикера МИД КНР Мао Нин, высказывания американского президента являются безответственными и идут вразрез с дипломатическим этикетом, представляя собой открытую провокацию.
В Москве слова Байдена о Си Цзиньпине назвали проявлением непредсказуемости политики США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он отметил, что продолжение подобных менторских проявлений уже стало неприемлемым для значительного количества государств, чье число постоянно растет.
Напомним, что Джо Байден на встрече по сбору средств для своей предвыборной кампании в Калифорнии назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. Также американский лидер сказал, что глава Китая не мог не знать о местонахождении китайского аэростата, который был сбит 4 февраля в воздушном пространстве США, и о том, что аппарат отклонился от курса.
Напомним, что в понедельник состоялась встреча между госсекретарем США Энтони Блинкеном и председателем КНР Си Цзиньпином. Нынешний визит в Китай стал первым за пять лет и проходил на фоне ухудшающихся отношений между странами.
По результатам прошедшей встречи председатель КНР Си Цзиньпин сделал заявление. В нем он выразил надежду, что визит госсекретаря США Энтони Блинкена внесет положительный вклад в стабилизацию отношений двух стран. Китайский лидер подчеркнул, что взаимодействие между Пекином и Вашингтоном всегда должно основываться на взаимном уважении и искренности.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в целях Блинкена при поездке в Поднебесную.
Сын Байдена признался в налоговых нарушениях
Сын президента США Хантер Байден признал вину по двум эпизодам налоговых правонарушений, об этом Минюст сообщил суду штата Делавэр.
Хантера Байдена подозревают в двух эпизодах, касающихся налоговой информации, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ. Речь идет о двух эпизодах «умышленной неуплаты налогов».
Кроме того, Байден признался, что в середине октября, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом Colt, что является нарушением закона. По этому эпизоду Байден-младший пошел на сделку со следствием, и его теперь могут обязать пройти курс реабилитации от наркозависимости.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп обвинял Джо Байдена и его сына в коррупции. Он считает, что Байден-младший «торговал» доступом к отцу, заработав на этом миллионы долларов.
Лавров: Если НАТО против заморозки конфликта на Украине, то пусть воюют
Лавров предположил, что позиция НАТО против заморозки конфликта на Украине означает желание альянса воевать
Если в Североатлантическом альянсе выступают против заморозки конфликта на Украине, то «пусть воюют», заявил глава МИД Сергей Лавров.
Министр напомнил, что генсек НАТО Йенс Столтенбег в очередной раз заявил, что альянс выступает против заморозки конфликта на Украине. «Значит, они хотят воевать. Ну пусть воюют. Мы к этому готовы» – сказал Лавров, передает РИА «Новости».
Глава российского внешнеполитического ведомства также сообщил, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не пытается присваивать себе главную роль в Евразии, тогда как Североатлантический альянс ведет себя именно таким образом, передает ТАСС.
Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что российские силы сдерживают контрнаступление не вооруженных сил Украины, а группировки Североатлантического альянса, который использует украинских военных в качестве живой силы.
Экс-разведчик рассказал о панике в Белом доме после слов Путина о потерях ВСУ
Бывший разведчик Риттер рассказал о панике в Вашингтоне после слов Путина о потерях ВСУ
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Американский президент Джо Байден и другие официальные лица США начали паниковать после слов президента России Владимира Путина об уничтоженной в ходе контрнаступления технике ВСУ, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер.
«Посмотрите на командующего Центральным командованием США Дэвида Петреуса после слов Путина о потерях ВСУ. Взгляните на советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, госсекретаря Энтони Блинкена и президента Джо Байдена. Они в панике», – заявил Риттер в эфире Youtube-канала Judging Freedom.
Риттер выразил мнение, что Путин полностью контролирует ход конфликта на Украине, передает Ura.ru.
Напомним, Путин на встрече с выпускниками военных вузов сообщил, что только в ночь на 21 июня ВС России уничтожили значительное количество бронетехники ВСУ. Президент добавил, что на поле боя уничтожается и иностранная военная техника «горит за милую душу».
Также секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев сообщил, что ВСУ с начала контрнаступления в июне потеряли более 13 тыс. личного состава. Также было уничтожено два ЗРК, четыре вертолета, 264 беспилотника и 424 единицы автомобильной техники.
Блинкен: России придется заплатить за восстановление Украины
Блинкен выразил мнение, что Россия в конечном итоге «оплатит» расходы на восстановление Украины
России в конечном итоге придется заплатить за восстановление Украины, а до этого момента Запад будет помогать построить украинскую армию, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен перед участниками проходящей в Лондоне конференции по восстановлению Украины.
«Россия в конечном итоге оплатит расходы на восстановление Украины», – сказал американский госсекретарь, пообещав до этого времени поддерживать Киев, передает ТАСС.
Блинкен также указал, что все усилия в сфере восстановления Украины зависят от способностей Киева «защищаться от будущих атак со стороны России». В связи с этим, заявил американский госсекретарь, Запад должен построить украинскую армию, которая будет достаточно сильной для защиты своего суверенитета.
Ранее министр иностранных дел Германии Анналены Бербок заявила о планах провести «кампанию по восстановлению» Украины и намерении Берлина выделить «масштабную гуманитарную помощь» для помощи семьям, наиболее пострадавшим от разрушений и необходимости покинуть свои дома.
Вторая конференция по восстановлению Украины открылась в среду в британской столице. В мероприятии должны принять участие более 1 тыс. иностранных гостей из 61 страны, а также представители неправительственных организаций и бизнеса.
Эксперты: СВО позволила избежать повторения 22 июня 1941 года
Депутат Матвейчев: В России ведется целенаправленная работа по сохранению исторической памяти
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Вероломное нападение Германии научило Россию своевременно реагировать на угрозы у границ. Сегодня на полях СВО сражаются наследники советских героев, которые чтят память о предках. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали депутат Олег Матвейчев и политолог Сергей Журавлев.
«22 июня 1941 года стало огромной трагедией для всех народов, которые жили в Советском Союзе. Немецкому командованию удалось обмануть нашу разведку и путем всевозможных манипуляций сделать так, чтобы мы вступили в эту войну недостаточно подготовленными», – сказал Олег Матвейчев, зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
«Можно с уверенность говорить, что анализ тех событий проводился не только в послевоенные годы, но и в наше время. И президент России Владимир Путин принял решение о начале СВО именно для того, чтобы не допустить повторения 22 июня 1941 года. Совершенно очевидно, что украинские власти, поддерживаемые западными странами, готовились к вторжению в Донбасс», – отметил он.
«Сейчас они называют эти планы фейками, выдуманными в России, но мы понимаем, что это ложь. Если бы эти намерения воплотились в жизнь, то РФ все равно потребовалось бы вмешаться для защиты людей. Но тогда бы нам было гораздо труднее, и, самое главное, жертв было бы в разы больше», – полагает собеседник.
«Масштаб мероприятий, приуроченных ко Дню памяти и скорби в России и за рубежом соразмерен тому горю, которое испытывал весь советский народ. Война затронула каждую семью. Это особенно чувствуется во время акции «Бессмертный полк», когда люди выходят на улицы с портретами своих героев», – добавил парламентарий.
«Мы не имеем права забывать подвиг наших предков. При президенте Путине в нашей стране огромное внимание уделяется сохранению исторической памяти. Государственная политика сегодня направлена на то, чтобы молодое поколение помнило историю собственной страны. Таким образом, мы ставим надежный заслон фальсификаторам прошлого», – акцентирует Матвейчев.
«Одной из причин неудач Советского Союза в начале войны была внезапность нападения Германии и неготовность наших вооруженных сил к нему. Трагический день 22 июня и первые месяцы сражений очень глубоко запали в память последующих поколений россиян», – сказал Сергей Журавлев, заместитель директора Института российской истории РАН по научной работе.
«Насыщение Украины оружием и инструкторами НАТО, а также вероятность размещения на территории страны военных баз альянса беспокоила наше руководство. Вне всяких сомнений, память о 22 июня повлияла на решение не дожидаться осложнения ситуации, а постараться предотвратить худший исход событий. Для нас эта дата стала историческим уроком», – отмечает эксперт.
«Великая Отечественная война крепко вошла в память каждой российской семьи. Наша страна потеряла около 27 миллионов человек убитыми, причем большая их часть была мирными жителями. Кроме того, многие из советских граждан пострадали от насилия, находясь в оккупации или в концлагерях. Ни одна другая страна не претерпела ничего подобного», – подчеркивает собеседник.
«Поддержка исторической памяти с помощью различных акций сегодня очень важна. Особенно в этом плане примечателен «Бессмертный полк», когда люди разных поколений идут бок о бок, что демонстрирует невероятное единение. Сейчас часть мероприятий переносится и в интернет, но я считаю, что очное участие ничего не заменит», – акцентирует он.
«Память о пережитой беде помогает поддерживать единство нашего народа. Именно благодаря этому объединению людей и власти мы смогли одолеть врага. И то, что наше руководство пытается еще больше сплотить людей на этой почве – абсолютно правильное решение», – резюмирует Журавлев.
На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. К этому времени Третьим рейхом были порабощены многие европейские страны, и советский народ принял на себя самый мощный удар. Тяжелая кровопролитная война, длившаяся 1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом стран фашистского блока. Общие человеческие потери СССР в ходе войны составили 27 млн человек.
В понедельник председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко сообщила, что в ночь на 22 июня в 89 субъектах и более чем 50 странах мира, в том числе в Тунисе, Ливане, Панаме, Киргизии, Азербайджане и Узбекистане пройдут акции «Свеча памяти» и «Огненные картины войны».
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин 22 июня в День памяти и скорби возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
В Швецию прибыли стратегические бомбардировщики США
На учения в Швецию прибыли бомбардировщики США В-1
Два американских стратегических бомбардировщика В-1 прибыли на авиабазу Норрботтена на севере Швеции, чтобы принять участие в учениях с местными военными.
Сообщается, что самолеты подобного класса из США в Швецию прибывают впервые, передает ТАСС со ссылкой на агентство ТТ.
«То, чему мы сегодня стали свидетелями, является историческим событием», – заявил заместитель командующего ВВС Томми Петерссон.
Весной в Швеции в воздухе, на земле и в море прошли крупнейшие за последние 25 лет международные военные учения «Аврора-23».
В мае российские истребители Су-35С и Су-27П сопроводили два бомбардировщика В-1В ВВС США над Балтийским морем.