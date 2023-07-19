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19 июля, среда | Последнее обновление — 14:45 | vz.ru
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Песков: Запад готов закрывать глаза на любые преступления Киева
Песков: Страны Запада готовы закрывать глаза на любые преступления киевского режима
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Российские власти осознают, что Запад продолжает закрывать глаза на любые преступления киевского режима, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя реакцию западных стран на теракт на Крымском мосту.
«Запад готов закрывать глаза на любые теракты, которые киевский режим устраивает в нашей стране», – заявил Песков, передает ТАСС.
По его словам, такое поведение коллективного Запада продолжается уже давно. «Так будет и дальше, мы это прекрасно понимаем», – добавил представитель Кремля.
Ранее первый заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский заявил, что дипломаты ряда государств в кулуарах ООН выразили возмущение организацией киевским режимом теракта на Крымском мосту.
В ночь на понедельник украинская сторона произвела террористическую атаку на Крымский мост с помощью надводных дронов. Уголовное дело завели по статье о теракте.
Движение по Крымскому мосту остановлено из-за ЧП
Аксенов сообщил о приостановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП
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В районе 145-ой опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края произошло чрезвычайное происшествие, движение по мосту остановлено, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Аксенов сообщил в Telegram, что на месте находятся «правоохранительные органы и все ответственные службы». Глава Крыма обсудил ситуацию с министром транспорта России Виталием Савельевым.
Как заверил Аксенов, принимаются все необходимые меры. На место выехал зампредседателя крымского совмина Игорь Михайличенко. «Поддерживаем связь с коллегами из Краснодарского края», – сообщил Аксенов.
Он попросил «воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы».
Аксенов не раскрыл подробностей ЧП.
Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил в Telegram, что «в связи с ЧП на Крымском мосту туристам будет оказана вся необходимаям помощь и поддержка». Крючков сообщил, что в министерстве курортов Крыма разворачивается координационный штаб. Он заверил, что регион обеспечен ГСМ, продовольственными и промышленными товарами.
Оперативный штаб также создан в Краснодарском крае, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в Telegram.
Напомним, в июле вооруженные силы Украины предприняли попытку нанести удар по Крымскому мосту, но российская система ПВО перехватила ракету к северу от Тамани.
Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильного моста, погибли четыре человека. Движение по неповрежденной части Крымского моста было открыто в тот же день – 8 октября. После восстановления мост был полностью открыт для автомобильного движения по всем полосам. В марте 2023 года на Крымском мосту завершили монтаж первого пролета железнодорожной части.
Девочка пострадала при ЧП на Крымском мосту, ее родители погибли
Гладков сообщил о гибели семейной пары и пострадавшем ребенке из Белгородской области в ЧП на Крымском мосту
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В результате чрезвычайного происшествия на Крымском мосту пострадала девочка, ее родители погибли, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Оперштаб Кубани со ссылкой на министерство здравоохранения Краснодарского края сообщил, что ребенок получил черепно-мозговую травму и находится в состоянии средней степени тяжести. Готовится санитарная авиация, «ребенка доставят в краевое лечебное учреждение». Минздрав Краснодарского края подтвердил, что в результате ЧП погибли два человека и пострадала несовершеннолетняя девочка, передает РИА «Новости».
Гладков сообщил в Telegram, что в автомобиле с белгородскими номерами «пострадала девочка», ее родители погибли. Как только позволят врачи, ребенка доставят в Белгородскую область, сообщил Гладков.
Он отметил, что в последние дни детей из Белгородской области отправляют в крымские лагеря. В связи с этим Гладков заверил, что все они уже прибыли на место, «в пути не находится никто», «их жизни ничего не угрожает».
В пресс-службе ГСУ СК по Крыму и Севастополю сообщили, что руководство и следователи по особо важным делам направлены к месту ЧП, передает ТАСС.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту будет возобновлено до 9.00. О причинах происшествия дополнительно сообщат правоохранительные органы, на месте работают все необходимые службы, добавил Аксенов.
В понедельник в районе 145-ой опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края произошло чрезвычайное происшествие, движение по мосту остановлено. На пролетах Крымского моста со стороны Крыма повреждено дорожное полотно, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах.
НАК: Киев атаковал Крымский мост двумя надводными дронами
НАК сообщил о террористической атаке Киева на Крымский мост
Киевский режим в ночь на понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, погибли двое взрослых, пострадал ребенок, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).
В НАК уточнили, что атака произошла в 3.05 в ночь на понедельник. Мост атаковали два украинских надводных беспилотника. В результате было повреждено автодорожное полотно моста, погибли два человека, пострадал ребенок, передает РИА «Новости».
В комитете добавили, что Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».
В ночь на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было повреждено дорожное полотно, при этом опоры моста остались целы. Автомобильное движение по мосту остановлено, а движение поездов было возобновлено утром в понедельник.
В Совфеде призвали к максимально жесткому ответу на теракт на Крымском мосту
Сенатор Цеков: Запад обязательно похвалит украинские власти за очередной теракт на Крымском мосту
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Украинские власти тратят массу сил и ресурсов для того, чтобы разрушить связь Крыма с Россией. Но у них ничего не выйдет, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков. Ранее стало известно о повреждении дорожного полотна Крымского моста в результате теракта.
«Украинские власти в попытках противостоять России глумятся над своим прошлым, над предками. Эти люди уже даже не скрывают того, что Украина превратилась в террористическое государство, а теракты против мирных граждан стали обычным делом», – сказал Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым.
«Нет сомнений в том, что за этот теракт Украина получит очередную порцию похвалы от США и стран НАТО. Вот только там будто не понимают, что эти методы совершенно точно не принесут ничего хорошего украинским гражданам», – отметил он.
«Крымский мост – бельмо на глазу для властей Украины. Это символ единства Крыма с большой Россией, поэтому изначально в Киеве говорили, что построить его якобы невозможно, что он не выстоит в силу природных условий. Сейчас же они тратят массу сил и ресурсов для того, чтобы его разрушить», – рассуждает парламентарий.
Резюмируя, Цеков отметил, что является сторонником максимально жесткого ответа со стороны России на этот теракт и ему подобные.
Ранее в ночь на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было повреждено дорожное полотно, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах.
В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что за террористической атакой стоит Украина, удар был нанесен двумя надводными беспилотниками. Там добавили, что Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».
Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале заверил, что предпринимаются все необходимые меры. Он попросил отдыхающих «воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы».
Известно, что в результате теракта пострадала девочка, ее родители погибли. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что семья проживала в возглавляемом им регионе. Он отметил, что как только позволят врачи, ребенка доставят в Белгородскую область.
Вскоре движение по железнодорожной части моста было возобновлено. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. Он также опубликовал сообщение издания «Крым 24» о возобновлении движения поездов на мосту. В частности сообщается, что поезд «Симферополь – Москва» после пятичасовой стоянки отправился в сторону Краснодарского края.
В своем Telegram-канале Крючков также рассказал о том, как добраться в Крым на автомобилях и автобусах. «Автобусное движение до станции «Южная». Оттуда электропоездами в Темрюк. Пересадка снова в автобусы и до пункта назначения», – написал он. Легковые автомобили могут добраться на полуостров на пароме, либо по альтернативному маршруту через новые территории. Грузовой транспорт – только по альтернативному маршруту.
Путин пообещал ответ на теракт на Крымском мосту
Путин пообещал Украине ответ на теракт на Крымском мосту
Россия ответит на теракт на Крымском мосту, министерство обороны готовит необходимые предложения, заявил президент России Владимир Путин.
«Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения», – заявил Путин в завершение совещания по ситуации с Крымским мостом, передает ТАСС.
Изменил ли теракт на Крымском мосту ваши планы отдыха на полуострове?
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Киев несет ответственность за атаку морских беспилотников на Крымский мост.
Также Путин потребовал детально разобраться в случившемся на Крымском мосту.
Крым ночью пытались атаковать 28 дронами
Аксенов: Ночью на востоке Крыма силы ПВО сбили девять беспилотников, пострадавших нет
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Российская система ПВО в ночь на вторник, 18 июля, сбила на востоке Крыма девять беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что еще 19 БПЛА удалось подавить средствами РЭБ.
В результате попыток атаковать полуостров никто из жителей не пострадал, уточнил глава региона.
Аксенов выразил российским военным благодарность за службу. «Отработали четко и слаженно», – отметил он, призвав местных жителей сохранять спокойствие и доверять проверенным источникам информации.
По уточненным данным Минобороны, опубликованным в Telegram-канале военного ведомства, уничтожены 17 беспилотников, которые пытались атаковать Крым. Еще 11 подавлены средствами РЭБ, говорится в сообщении. Там добавили, что в результате атаки украинских беспилотников жертв и разрушений на земле нет.
Накануне в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО в последние сутки уничтожили 19 беспилотных летательных аппаратов.
Песков: Москва знает, кто стоит за терактом в Крыму
Песков: Россия отдает отчет в коварстве киевского режима
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Москва знает о том, что за терактом на Крымском мосту и гибелью молодой семьи стоит Украина, российские власти знают о коварности киевского режима, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Сегодня киевский режим убил молодую семью, родителей девочки, девочка ранена. И об этом надо говорить, чтоб все это слышали. Это все дело рук киевского режима», – заявил Песков, передает РИА «Новости».
Он также заявил, что Кремль не испытывает никаких иллюзий по поводу возможной причастности Запада к теракту на Крымском мосту. «Мы прекрасно знаем, насколько глубока координация киевского режима и Вашингтона и ряда европейских столиц, а также Североатлантического альянса. Мы прекрасно знаем, какой объем информации поступает из Североатлантического альянса, из Вашингтона в Киев на постоянной основе», – сказал Песков.
Говоря о ситуации с туризмом в Крыму, Песков отметил, что следует сохранять бдительность и собранность. «Все соответствующие службы, ведомства работают. Мы отдаем себе отчет в коварности киевского режима. ... Мы все будем работать и сохранять бдительность и собранность с тем, чтобы воспрепятствовать повторению подобных трагедий», – заявил Песков.
Он также заявил, что специальная военная операция будет продолжена, достижение всех ее целей в конечной перспективе станет ответом, в том числе на подрыв Крымского моста.
В ночь на понедельник украинские спецслужбы совершили террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными дронами. Повреждено дорожное полотно, опоры моста остались целы. Возбуждено дело о теракте. В результате ЧП пострадала девочка, ее родители погибли.
Названа стоимость восстановления Крымского моста
Вице-премьер Хуснуллин назвал затраты на восстановление Крымского моста
Объем финансирования на восстановление Крымского моста оценивается в настоящее время на уровне 1-1,3 млрд рублей, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
По его словам, на восстановление Крымского моста после атаки ВСУ понадобится до 1,3 млрд рублей, передает ТАСС.
В ночь на понедельник киевский режим произвел террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Опоры моста уцелели. К полуночи на Крымском мосту запустили движение автомобилей по одной полосе.
Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием по объектам, готовившим теракты против России с применением безэкипажных катеров.
Трасса «Таврида» перекрыта из-за пожара на полигоне
Аксенов: Трасса «Таврида» перекрыта из-за пожара на полигоне на востоке Крыма
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На полигоне в Кировском районе на востоке Крыма возник пожар, в этой связи трасса «Таврида» перекрыта, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Планируется эвакуация около 2 тыс. человек.
Аксенов в своем Telegram-канале сообщил, что схему движения автотранспорта опубликуют в ближайшее время.
По его словам, из прилегающей к полигону в Кировском районе зоны планируется эвакуировать жителей четырех населенных пунктов. В общей сложности это свыше 2 тыс. человек, отметил он.
На месте происшествия работают профильные службы, развернут оперативный штаб, добавил Аксенов.
Советник главы Крыма Олег Крючков написал в Telegram, что водителям в районе Первомайского, Старого Крыма следует уходить с «Тавриды» на старую дорогу. «На «Тавриду» возвращаемся за Феодосией», – уточнил он, заверив, что дорогая там хорошая.
Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в свою очередь сообщил, что в объезд перекрытого участка «Тавриды» через Феодосию запустили автобусы межрегионального сообщения.
Лукашенко добавил, что ж/д транспорт работает в штатном режиме, как и паромная переправа.
Минтранс не подтвердил информацию о повреждении опор Крымского моста
Минтранс сообщил о повреждении дорожного полотна на пролетах Крымского моста
На пролетах Крымского моста со стороны Крыма повреждено дорожное полотно, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах, сообщил Минтранс России.
В ведомстве не подтвердили заявления СМИ о повреждении опор. Обследование моста продолжается, передает ТАСС.
Власти региона попросили туристов по возможности оставаться в гостиницах, санаториях и пансионатах.
В справочной Южной пригородной пассажирской компании сообщили, что движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту временно остановлено. Власти Темрюкского района Краснодарского края напомнили, что работа паромной переправы между Крымом и Кубанью остановлена.
В понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе 145-ой опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края произошло чрезвычайное происшествие, движение по мосту остановлено.
СК показал видео с места теракта на Крымском мосту
СК опубликовал видео с места атаки на Крымский мост
Следственный комитет России опубликовал видео последствий украинской ночной атаки на Крымский мост.
В ролике показана работа следователей. Видно, что пострадавшее в результате атаки дорожное полотно сильно наклонено, на проезжей части стоит помятый автомобиль.
В ночь на понедельник украинские спецслужбы совершили террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными дронами. Повреждено дорожное полотно, опоры моста остались целы. Возбуждено дело о теракте. В результате ЧП пострадала девочка, ее родители погибли.
В Крыму возложили на Киев ответственность за атаку на Крымский мост
В Крыму заявили, что атака на Крымский мост совершена террористическим режимом Киева
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Крымский мост был поврежден в результате атаки со стороны Украины, заявил председатель госсовета республики Владимир Константинов.
«Сегодня ночью террористический режим Киева совершил новое преступление – атаковал Крымский мост», несмотря на то, что автомобильная часть перехода – исключительно гражданский объект, написал Константинов в Telegram.
Он подчеркнул, что будущие удары по Крыму предотвратит лишь установление Россией контроля на всем Черноморском побережье. «И никаких с ними сделок. Они любую сделку обязательно используют, чтобы по нам ударить. У них нет успехов на поле боя, поэтому будут умалять террористическую деятельность», – написал Константинов.
Он добавил, что железнодорожное полотно от нанесенного удара не пострадало, а другие последствия террористической атаки будут оперативно ликвидированы.
Ранее движение поездов было возобновлено по Крымскому мосту после ЧП.
В ночь на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было повреждено дорожное полотно, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. В результате ЧП пострадала девочка, ее родители погибли.
СМИ: Пострадавшей при теракте на Крымском мосту девочке рассказали о гибели родителей
МК: Родственники пострадавшей при теракте на Крымском мосту девочки решили ее удочерить
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Тетя пострадавшей после атаки на Крымском мосту девочки готовит документы на оформление удочерения, школьнице рассказали, что ее родители погибли.
По словам сестры погибшей при теракте на Крымском мосту Натальи Кулик Алены Шестаковой, она готовит документы на удочерение 14-летней племянницы, которая по-прежнему находится в тяжелом состоянии в реанимации, куда никого не пускают, пишет «Московский комсомолец».
Женщина рассказала, что в момент взрыва они с мужем ехали на машине по мосту, но впереди автомобиля сестры. По ее словам, ее дочь тоже пережила сильный стресс, ей понадобилась психологическая помощь.
Ранее сообщалось, что девочка, чьи родители погибли в результате теракта на Крымском мосту, может быть переведена из краснодарской больницы в клинику в Москве.
Президент Владимир Путин на совещании по ситуации с Крымским мостом распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшей при теракте девочке.
Стали известны личности погибших при атаке на Крымский мост
При атаке на Крымский мост погибли жители Белгородской области Алексей и Наталья Кулик, их дочь госпитализирована
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Погибшими в результате атаки киевского режима на Крымский мост оказались Алексей и Наталья Кулик, их 14-летняя дочь госпитализирована.
Гибель женщины подтвердили в управлении образования Новооскольского городского округа Белгородской области, где работала Наталья Кулик. Ее охарактеризовали как доброго и светлого человека.
«Очень тяжело сейчас говорить об этом. Мы работали вместе. Еще не можем понять и принять это», – рассказала RT коллега погибшей Дарья Бычкова.
В свою очередь соседка погибших Валентина Чернова сообщила, что семья была хорошей. Алексей работал водителем на КамАЗе.
В ночь на понедельник киевский режим совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Повреждено дорожное полотно, при этом опоры моста остались целы. Возбуждено дело о теракте.
В результате ЧП пострадала девочка, она доставлена в реанимацию Темрюкской центральной больницы. Ее родители погибли. Автомобильное движение по мосту остановлено, а движение поездов было возобновлено утром в понедельник.
Украинские СМИ сообщили о причастности СБУ и ВМС к атаке на Крымский мост
«РБК-Украина» и «Обозреватель» сообщили о причастности СБУ и ВМС к атаке на Крымский мост
К атаке на Крымский мост могут быть причастны Служба безопасности Украины (СБУ) и Военно-морские силы страны, сообщают «РБК-Украина» и издание «Обозреватель» со ссылкой на источники.
По словам источников в спецслужбах, СБУ и ВМС Украины атаковали мост с помощью надводных беспилотников, передает ТАСС.
Ранее Главное управление разведки Украины отказалось комментировать ЧП на Крымском мосту.
В ночь на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было повреждено дорожное полотно. В результате ЧП пострадала девочка, ее родители погибли.
Утром в понедельник движение поездов по Крымскому мосту было возобновлено.
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