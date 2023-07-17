Бельгия исключила Грузию из списка безопасных стран, заявила бывший посол Грузии в этой стране, ныне оппозиционный депутат Саломе Самадашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Это решение подтверждает, что власти Грузии служат России, а не свой стране. Решение Бельгии, очевидно, обусловлено тем, что в Грузии не соблюдается верховенство закона и не защищаются права человека», – заявила Самадашвили.

По ее словам, есть серьезная опасность того, что этому примеру последуют другие страны, а затем какая-либо из них поставит вопрос о приостановке безвизового режима.

В свою очередь первый вице-спикер парламента Грузии от правящей «Грузинской мечты» Георгий Вольский заявил, что «Грузия является безопасной страной как для туристов, так и для проведения различных международных форумов».

Он выразил «сожаление» решением Бельгии, но подчеркнул, что это никак не связано с «безвизом», который действует с 2017 года.

Первый вице-спикер предположил, что решение Бельгии может быть связано с недавними столкновениями в Грузии, к примеру, сторонников и противников ЛГБТ, как это было 8 июля.

«Решение Бельгии может нравиться только внутренним врагам нашей страны», – сказал Георгий Вольский.

Ранее председатель грузинской правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе одернул американского посла Келли Дегнан, потребовавшую задержать всех противников сорванного в столице страны массового мероприятия представителей и сторонников секс-меньшинств.