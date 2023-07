Цены на нефть снизились после выхода данных по экономике Китая

Французская актриса и певица Джейн Биркин умерла в возрасте 76 лет

BFM TV: Певица и актриса Джейн Биркин умерла на 77-м году жизни

Французская актриса и певица Джейн Биркин ушла из жизни в возрасте 76 лет, сообщил телеканал BFM TV.

Биркин получила известность благодаря альбомам Di Doo Dah (1973) и Lolita Go Home (1975). Она также снялась в фильмах «Фотоувеличение» (Blow-Up, 1966), «Смерть на Ниле» (Death on the Nile, 1978), «Очаровательная проказница» (La Belle Noiseuse, 1991) и ряде других, передает ТАСС.