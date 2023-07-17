Цены на нефть снизились после выхода данных по экономике Китая

Мировые цены на нефть снизились примерно на 1% после выхода данных по экономике Китая

Мировые цены на нефть в понедельник снизились чуть менее чем на 1% после публикации Китаем макроэкономических данных.

Цена сентябрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.09 снижается на 0,9%, достигая 79,15 доллара за баррель, а сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,92%, до 74,63 доллара, передает РИА «Новости» .

Рынок отреагировал на выход данных по китайской экономике. Так, согласно информации государственного статбюро, ВВП страны во втором квартале года в годовом выражении вырос на 6,3% – после роста на 4,5% в первом квартале. Эксперты ждали роста до 7,3%. Состояние китайской экономики – существенный фактор для инвесторов, так как КНР является одним из крупнейших импортеров нефти.

Также вышла статистика по промпроизводству и розничным продажам. По итогам июня объемы производства крупных предприятий в Китае выросли в годовом выражении на 4,4%, ожидался рост на 2,7%. А розничные продажи увеличились на 3,1% год при прогнозе в 3,2%.