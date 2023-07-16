В США назвали решенным вопрос о будущем Украины в НАТО

Помощник Байдена по нацбезопасности Салливан назвал решенным вопрос о будущем Украины в НАТО

Вопрос о будущем Украины в НАТО решен и не подлежит обсуждению, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«В конце концов, мы заявили в НАТО очень просто – будущее Украины в НАТО. Это не подлежит обсуждению. Это то, о чем договорились», – указал Салливан в интервью CBS, передает РИА «Новости».

По его словам, Украина будет продолжать получать от Запада необходимую поддержку.

Ранее замглавы МИД Александр Грушко заявил, что вступление Украины в НАТО обернется катастрофическими последствиями для самого альянса, и страны – члены блока понимают это.