В Дании решили запретить многоженство в мусульманских религиозных общинах

TV2: Власти Дании намерены принять меры против многоженства в мусульманских религиозных общинах

Власти Дании намерены внести правки в законодательство страны для того, чтобы исключить возможность иметь несколько жен членам мусульманских религиозных общин, сообщили местные СМИ.

Как пишет TV2 со ссылкой на спикера датской Социал-демократической партии по вопросам иммиграции и интеграции Каспер Санд Кьер, социал-демократы «закроют лазейку в законодательстве», позволяющую многоженство в религиозных общинах, передает РИА «Новости».

Кьер отметил, что социал-демократы не одобряют существование параллельного общества, в котором религиозные законы стоят выше законов страны. По его словам, сейчас самое главное озвучить о существовании проблемы.

Отмечается, что в Дании по закону разрешено вступать в брак только с одним человеком, однако в рамках исламских браков мужчине разрешается иметь нескольких жен. При этом исламские браки, сообщил телеканал, «не признаны юридически» в Дании.

По данным датской газеты Politiken, социал-демократы «свяжут исламские браки с датским законодательством» таким образом, чтобы мужчинам религиозных общин было незаконно иметь нескольких жен.