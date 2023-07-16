Председатель Австрийской партии свободы призвал провести досрочные выборы из-за утраты властями поддержки населения

Председатель оппозиционной правой Австрийской партии свободы (АПС) Херберт Кикль призвал провести в стране досрочные выборы из-за утраты правительством поддержки населения и необходимости участия австрийцев в принятии таких ключевых решений, как нейтралитет или санкции против России.

Политик выразил уверенность, что правительство Австрии (в составе консервативной Австрийской народной партии (АНП) и «Зеленых») утратило поддержку населения и нужно как можно скорее провести досрочные выборы, чтобы австрийцы могли определить будущее родины, передает ТАСС.

Кикль заявил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), что народ Австрии должен иметь право голоса по таким ключевым вопросам, как нейтралитет или санкции против России. Он подчеркнул, что участие Австрии в санкциях противоречит нейтральному статусу республики.

Напомним, в середине июня экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что всерьез рассматривает возможность переехать в Россию.