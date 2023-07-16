Минпромторг: Россия впервые вошла в топ-3 торговых партнеров Индии

Россия впервые вошла в тройку крупнейших торговых партнеров Индии: товарооборот стран за пять месяцев текущего года достиг 27,1 млрд долларов, следует из расчетов на основе данных министерства торговли и промышленности Индии.

Согласно данным министерства, по итогам января-мая объем двусторонней торговли вырос в 3,8 раза – до рекордных 27,1 млрд долларов, передает РИА «Новости».

Это произошло на фоне роста закупок Индией российских товаров в 3,9 раза – до 26,5 млрд долларов, что позволило России остаться вторым по значимости импортером товаров в страну, также резко увеличился и экспорт индийской продукции в Россию – в 2,6 раза, до 639 млн долларов.

Крупнейшим торговым партнером Индии по-прежнему является Китай с общим товарооборотом в 41,1 млрд долларов, вторыми остаются США, чей объем торговли с Индией за год уменьшился до 30,4 млрд долларов.

Напомним, товарооборот между Россией и Индией в 2022 году превысил 35 млрд долларов.