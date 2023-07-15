МИД назвал мотив покушения на Симоньян и Собчак

Киевский режим пытался организовать террористическое нападение на российских граждан, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя покушение на главреда RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак.

Террористическая атака предпринималась под «тщательной опекой» западных кураторов, поводом для покушения стала профессиональная деятельность Симоньян и Собчак, указала Захарова. Ее комментарий опубликован в Telegram-канале МИД.

Дипломат указала, что главред RT регулярно получает угрозы, и покушение украинских спецслужб на нее предотвращается не в первый раз.

Покушение в очередной раз демонстрирует «террористическую сущность» режима президента Украины Владимира Зеленского, ответственного за серию терактов.

Захарова напомнила, что в 2022 году диверсанты украинских спецслужб убили российскую журналистку Дарью Дугину, в марте 2023 года покушались на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева, в апреле погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), в мае тяжелые ранения получил писатель Захар Прилепин.

«Вряд ли дождемся реакции от профильных международных организаций. Патологическое лицемерие давно стало политической традицией западного либерализма и его безусловным рефлексом», – заключила дипломат.

В субботу ФСБ сообщила о предотвращении убийства Симоньян и Собчак. По данным ведомства, покушение готовили члены неонацистской группировки «Параграф-88» по заданию СБУ. Один из подозреваемых раскрыл детали подготовки покушения.