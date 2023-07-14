Денисенко предъявили обвинение в убийстве Ржицкого

Эксперт: Дипломатический конфликт Варшавы и Москвы перейдет в экономическую плоскость

Полонист Стремидловский: Враждебные действия Варшавы плохо скажутся на польских предпринимателях в России

В России сохраняется крупная польская община, интересы которой могут пострадать из-за необдуманных действий Польши. В скором времени дипломатический конфликт Москвы и Варшавы, скорее всего, перейдет в экономическое русло. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал полонист Станислав Стремидловский. Ранее в России подписали распоряжение о закрытии консульского агентства Польши в Смоленске.

«Варшава, скорее всего, попытается ликвидировать консульство и представительство Россотрудничества в Гданьске. При этом очередной виток дипломатической эскалации в большей степени навредит именно Польше. В РФ до сих пор сохраняется достаточно крупная польская община, численностью в несколько сотен тысяч человек», – сказал политолог-полонист Станислав Стремидловский.

«Многие из них являются предпринимателями, защищать интересы которых способно исключительно посольство. В Польше осознают, что излишняя агрессивность в сторону России может отрицательно сказаться на их собственных гражданах. Поэтому хоть премьер-министр Матеуш Моравецкий и говорит, что сердцем они давно выступают за разрыв отношений, но в реальности используется иной подход», – подчеркивает собеседник.

«Перед Россией подобные проблемы не стоят, поскольку в Польше русских немного. Так, в приграничных регионах с Калининградской областью от силы наберется лишь несколько сотен граждан РФ. Важно вспомнить и недавний арест хоккеиста Максима Сергеева. Инцидент показывает, что россияне в этой стране незащищены, и даже консульства, к сожалению, не могут повлиять на сложившуюся ситуацию», – отмечает эксперт.

«Уверен, что конфликт Москвы и Варшавы будет нарастать и вскоре окончательно перейдет в экономическую плоскость. Ярким тому подтверждением является незаконное лишение акций компании Grupa Azoty Вячеслава Кантора», – считает собеседник.

«России, скорее всего, придется прибегнуть к давлению на польских предпринимателей, находящихся на территории нашей страны. Кроме того, полный разрыв дипломатических отношений тоже не стоит исключать. Закрытие консульства в Смоленске – серьезный шаг именно к такому развитию сценария», – резюмирует Стремидловский.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии консульского агентства Польши в Смоленске. Полный текст документа опубликован на официальном портале правовой информации. В нем российскому МИД приказано уведомить Варшаву об отзыве согласия на открытие представительства.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что руководство страны примет симметричные меры в ответ на действия Москвы. Он также отметил, что Варшава находится в «постоянном контакте с дипломатами, работающими в России», сообщает ТАСС.

Позже в МИД РФ был вызван посол Польши Кшиштоф Краевский, которому вручили ноту с уведомлением о закрытии консульского агентства в Смоленске. Об этом сообщается на сайте дипломатического ведомства. Подобное решение в России объяснили тем, что Варшава последние годы проводит враждебную политику в отношении Москвы.

Кроме того, руководство Польши проводит кампанию по ликвидации в стране советского военно-мемориального наследия. В МИД подчеркнули, что «царящая в государстве атмосфера разнузданной русофобии исключает демонстрацию каких-либо «жестов доброй воли». В ведомстве также отметили, что агрессия Варшавы вышла за все цивилизованные рамки. В МИД заявили, что «ни один враждебный шаг польских властей, направленный против России, не останется без ответа».