Американист: США показали Зеленскому желтую карточку

Американист Дудаков: США дали понять Зеленскому, что критика в сторону союзников чревата последствиями

Вашингтон ударил по рукам Зеленского, который решил дерзить в вопросах, невыгодных для администрации Джо Байдена. Вполне возможно, что за этим предупреждением последует «красная карточка». Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Малек Дудаков. Ранее стало известно, что США хотели наказать Владимира Зеленского за «агрессивный твит» в преддверии саммита НАТО.

«Информационная кампания, развернувшаяся в американских СМИ – это своего рода «желтая карточка», полученная Зеленским за неподобающее поведение. Другими словами, украинское руководство ударили по рукам за излишнее рвение в тех вопросах, которые невыгодны западным странам и администрации Джо Байдена», – сказал американист-политолог Малек Дудаков.

«Однако это не значит, что Штаты в ближайшее время начнут менять отношение к Украине. Зато «спусковым крючком» может стать провал контрнаступления. Так или иначе, предупреждение уже получено. И не исключаю, что за «желтой карточкой» может последовать «красная», – резюмировал Дудаков.

Ранее стало известно, что США хотели наказать Владимира Зеленского за «агрессивный твит» в преддверии саммита НАТО. Об этом сообщает издание Washington Post. Отмечается, что официальные лица США рассматривали возможность убрать слово «приглашение» в отношении Украины в итоговом коммюнике встречи глав государств альянса.

В статье указано, что публичный упрек со стороны Зеленского в адрес организации «привел делегацию в ярость». Американская сторона намеревалась изменить формулировки саммита НАТО, чтобы сделать его «менее благоприятным» для присоединения Украины к альянсу.

По словам европейских источников газеты, Соединенные Штаты предлагали пересмотреть или вовсе исключить фразу о том, что члены организации смогут «направить приглашение Украине присоединиться», когда альянс будет согласен на это и в случае, если руководство страны выполнит все необходимые условия.

Однако изначальный контекст был сохранен. Источники издания объясняют это тем, что изменение формулировок документа привело бы к задержке его публикации. Газета подчеркивает, что инцидент свидетельствует о недовольстве в НАТО действиями украинской стороны.

Издание Politico отмечает, что ряд официальных лиц из ближайших партнеров Украины дали понять Зеленскому, что подобное поведение неприемлемо. Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир подчеркнула, что итоговое коммюнике стало «большим шагом» для воюющего государства, а министр обороны Бен Уоллес попросил руководство страны быть более признательными своим партнерам.

Поведение Зеленского прокомментировал и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он подчеркнул, что просьбы о помощи со стороны Украины осуществляются без учета норм порядочности, однако с применением «морального шантажа», передает РИА «Новости».

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о реакции западных СМИ на хамское поведение Зеленского на саммите НАТО в Вильнюсе.