Путин пожелал, чтобы Москва дальше развивалась под руководством Собянина и его команды

Президент России Владимир Путин на первом Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира и пожелал, чтобы столица развивалась и дальше в том же ключе под руководством мэра Сергея Собянина и его команды.

«Разумеется, всегда есть за что критиковать действующую власть, в том числе и на региональном уровне. Всегда есть, потому что в таком огромном хозяйстве не может не быть упущений. Но в целом движение Москвы в направлении достижений максимальных результатов для жителей Москвы и для тех, кто приезжает сюда работать на постоянной основе, для гостей нашей столицы, ну конечно, ну очевидным является, просто очевидным. В том числе это достигается, еще раз хочу подчеркнуть, с помощью использования современных технологий. Можно только порадоваться и пожелать того, чтобы вот в таком же ключе дальше Москва и развивалась под руководством мэра Москвы и его команды», – цитирует его ТАСС.

Президент поддержал замечание ведущего, что Москва стала одним из лучших мегаполисов мира. Он обратил внимание на то, как в Москве внедряют современные технологии для решения транспортных проблем.

«Вы вспомните, совсем недавно, ну еще 10 лет назад, считалось, что решить транспортные проблемы Москвы не сложно, а невозможно. А они решаются. Я не говорю, что все решено, но они решаются и весьма эффективно, в том числе и с применением современных технологий в транспорте, в дорожном строительстве и так далее», – сказал Путин.

Ранее Путин наградил мэра Москвы Сергея Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.