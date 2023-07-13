Мишустин назначил Комиссарова ректором Российской академии госслужбы

Глава правительства Мишустин назначил гендиректора платформы «Россия – страна возможностей» Комиссарова ректором РАНХиГС

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил гендиректора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте Российской Федерации, сообщает пресс-служба правительства.

Как сообщила пресс-служба правительства на сайте кабмина, Алексей Комиссаров родился в 1969 году в Москве. Окончил Московский автомобильно-дорожный институт по специальности «Инженер по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей». Позже, в 2003 году, получил степень МВА в РАНХиГС.

Был предпринимателем – создал производственную компанию. В 2011 году перешел на работу в правительство Москвы, где до 2015 года работал руководителем департамента, министром. В 2015 году возглавил создаваемый Фонд развития промышленности.

В РАНХиГС Комиссаров пришел в 2017 году. Занимал пост проректора – директора Высшей школы государственного управления академии, создавал программу подготовки высшего управленческого резерва (известна как «Школа губернаторов») и до сих пор руководит ей.

В январе 2023 года Комиссаров был назначен исполняющим обязанности ректора РАНХиГС с сохранением должности гендиректора президентской платформы «Россия – страна возможностей».