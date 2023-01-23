Алексей Комиссаров назначен руководителем РАНХиГС

Алексея Комиссарова назначили на пост исполняющего обязанности ректора Президентской Академии с сохранением должности гендиректора президентской платформы «Россия – страна возможностей», соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Отмечается, что новое назначение позволит Комиссарову синхронизировать экосистему президентской платформы с программами Президентской Академии, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По словам Комисарова, РАНХиГС для него является родным вузом. На новой должности он планирует взвешенно подойти ко всем переменам, обсуждая их с попечительским советом академии и профессорско-преподавательским составом.

«Хочу подчеркнуть, что главным человеком в вузе всегда будет студент. Поэтому любые наши действия будут направлены на повышение уровня условий обучения и заинтересованности в учебных программах», – отметил Комиссаров.

Алексей Комиссаров имеет опыт работы в государственной структуре – с 2011 по 2015 год он занимал должность министра правительства Москвы, был советником мэра, руководил департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства, возглавлял департамент поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Москвы.

В 2015 году был назначен директором создаваемого Фонда развития промышленности. Под его руководством ФРП стал одним из ведущих институтов развития в России.

С 2017 года занимает должность проректора – директора Высшей школы государственного управления РАНХиГС, а с 2018 возглавляет президентскую платформу «Россия – страна возможностей».

С 2018 года Алексей Комиссаров также возглавляет АНО «Россия – страна возможностей», созданную указом российского лидера Владимира Путина для выстраивания системы развития системы социальных лифтов в нашей стране.

В академию народного хозяйства при правительстве РФ Комиссаров пришел в 2009 году в качестве преподавателя курса предпринимательства в рамках программы МВА, основал бизнес-инкубатор академии, а в 2017 году занял должность проректора РАНХиГС.

В связи с новым назначением Комисарова Владимир Мау, занимавший пост ректора РАНХиГС, был освобожден от должности по собственному желанию. Такое решение Мау принял из-за состояния здоровья.

В июне прошлого года Мау отправили под домашний арест на два месяца по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой, которую арестовали в октябре 2021 года. Ей и другим фигурантам вменяли хищение средств, выделенных в рамках реализации проекта «Учитель года» по нацпроекту «Образование», Мау обвиняли в хищении средств возглавляемого им вуза. Источники сообщали, что ущерб от его деятельности превышает 40 млн рублей.

В начале августа 2022 года следователь МВД заменил Мау домашний арест на подписку о невыезде, после чего он вернулся к исполнению обязанностей ректора РАНХиГС.

Позднее силовики прекратили уголовное преследование ректора РАНХиГС Владимира Мау.