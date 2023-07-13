Вице-премьер Чернышенко: Россия не согласится с требованиями к спортсменам по осуждению СВО

Россия не согласится выступать на международных соревнованиях, если спортсменов страны будут принуждать к публичному осуждению специальной военной операции (СВО), заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Он подчеркнул, что Россия всегда надеется получить приглашение, ни от чего сама не отказывается и очень рада, если спортсменам дают возможность выступать. Но если взамен нужно отказаться от Родины и предать ее, то, конечно, Москву такое не устраивает, передает ТАСС.

Чернышенко отметил, что не видит смысла оспаривать в судах правомерность введения санкций в отношении российского спорта в текущий момент.

Напомним, Олимпийский комитет России и Национальный олимпийский комитет Белоруссии не получат приглашений на Олимпийские игры 2024 года в Париже, заявили в Международном олимпийском комитете (МОК).

Ранее МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях исключительно в качестве нейтральных атлетов. МОК также осудил решение киевского режима не пускать своих атлетов на турниры, в которых участвуют представители России.