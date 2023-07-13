Эксперт назвала нелогичным признание многодетными семей с двумя детьми

Эксперт заявила о нелогичности признания многодетными семей с двумя детьми

В России статус многодетной семьи всегда получали семейства с тремя и более детьми, не нужно менять основополагающие понятия, заявил член Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере Наталья Починок, говоря о предложении по признанию многодетными семей с двумя детьми.

Предложение признать семьи с двумя детьми «выглядит не совсем логично», заявила Починок РИА «Новости».

Она пояснила, что в России многодетная семья рассматривалась как семья с тремя и более детьми, поэтому «здесь точно менять основополагающие понятия не стоит».

Эксперт добавила, что мотивация родителей к рождению третьего и следующих детей зависит от наличия комфортного жилья и трудовых гарантий.

Напомним, вице-спикер Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков предложил признавать многодетными семьи с двумя несовершеннолетними детьми.