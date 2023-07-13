В Тбилиси заявили о «пророссийских» ярлыках как о части гибридной войны

Упоминание деятельности грузинского правительства как якобы «пророссийского» является частью гибридной войны против Грузии, заявило лояльное властям парламентское движение «Слуга народа». Об этом сообщил корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В заявлении, распространенном в четверг, отмечается, что «все, что делается властями, грузинские либералы и их патроны безапелляционно называют «русским» или «пророссийским».

«Манипулировать «русским фактором» легко в условиях оккупации Россией 20% территории Грузии», – сказано в заявлении.

«Слуга народа» отмечает, что «русским» называют все, что отвечает интересам Грузии», в том числе обеспечение мира в Грузии, благотворительность бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили, Грузинской православной церкви и лично патриарха Ильи Второго, получение статуса страны-кандидата в Евросоюз в том случае, если этого добьется правящая «Грузинская мечта» и так далее.

По таким правилам «нерусское» и «прозападное» продвигает только иностранная агентура в Грузии, которая хочет открытия «второго фронта» и желает «устроить хаос в стране», отмечает движение «Слуга народа», которое состоит в основном из бывших членов правящей партии.

«Называть все «русским» является частью манипуляций гибридной войны», – сказано в заявлении. Авторы заявления называют «самым возмутительным» то, что такие кампании «зачастую финансируются Западом».