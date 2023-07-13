Украинский пленный рассказал, что большинство бойцов в его подразделении старше 50 лет

Сложивший оружие военнослужащий вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Дмитриев рассказал о том, что около 80% военнослужащих в его подразделении старше 50 лет.

По его словам, в их подразделении группа 50+ составляла 80-85% коллектива, заставляли бегать в 58 лет и носить бронежилеты, которые весят 16 килограммов, передает ТАСС. Дмитриев рассказал, что у одного военнослужащего было 210 давление, он постоянно красный, и если он выйдет, у него из носа кровь пойдет и он упадет сразу же.

Он уточнил, что его с сослуживцами бросили на передовую сразу после окончания подготовки в Германии, где с ними проводили тактические занятия.

Другой пленный, Сергей Ваковский, также отметил, что в его подразделении было много пожилых людей.

«Нас отправили в Германию на месяц на обучение. Когда мы приехали из Германии на Украину, нам сказали: то, чему вас учили в Германии, забудьте, оно вам не надо», – рассказал он и отметил, что после возвращения военнослужащим «специальностей не давали», они проходили выгрузку из боевой машины пехоты Bradley и ходьбу «клином».

Ранее пленный боевик из «Кракена» Андрей Приходько назвал свое подразделение «элитным мясом» начальника главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова.