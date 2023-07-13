Елисейский дворец получил письмо с человеческим пальцем

Valeurs Actuelles узнал о полученном Елисейским дворцом письме с человеческим пальцем

Служба корреспонденции Елисейского дворца получила по почте письмо, в котором находился человеческий палец, сообщают СМИ.

Письмо пришло в Елисейский дворец 9–10 июля, палец «поместили в холодильник, где полицейские хранят свою еду», передает РИА «Новости» со ссылкой на Valeurs Actuelles.

Человека, чей палец прислали в Елисейский дворец, удалось найти. Как пишет издание, о нем «позаботятся соответствующие службы». Не сообщается, что с ним произошло, кто прислал письмо и с какой целью это было сделано. Елисейский дворец не стал комментировать ситуацию.

В июне в пригородах Парижа, а позже и других городах Франции вспыхнули беспорядки после убийства правоохранителями 17-летнего подростка во французском Нантере. 14 июля во Франции празднуется главный национальный праздник – День взятия Бастилии. Власти опасаются новой вспышки беспорядков.



