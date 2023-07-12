Сбер предупредил о схеме мошенников по «проверке сотрудников Банка России»

Мошенники начали создавать фейковые сайты, на которых якобы можно проверить, действительно ли звонящий клиенту человек является сотрудником банка или полиции, сообщили в Сбере.

Аферисты звонят жертве и представляются сотрудниками СК России и сообщают, что деньги на счету клиента находятся в опасности, чтобы их сохранить, нужно действовать по инструкции «специалиста Банка России», передает ТАСС со ссылкой на Сбер.

После этого жертву переводят на второго мошенника, который предлагает удостовериться в достоверности сообщаемой информации. Для этого нужно зайти на сайт «Единого государственного реестра», где можно проверить «личный идентификатор сотрудника».

После ввода номера клиент видит должность, данные о квалификации и другие характеристики «работника банка России». После этого предлагается ввести «идентификатор для проверки клиента». Там жертве демонстрируют поддельные данные о попытках мошенничества с его денежными средствами.

После этого клиента убеждают брать кредиты в разных банках, чтобы «отменить займы», которые «пытаются взять от его имени злоумышленники», и перевести кредитные средства на «безопасный счет». Этот счет принадлежит преступникам.

«Единый государственный реестр» – один из сайтов, используемых аферистами, он якобы принадлежит Банку России. Злоумышленники убеждают жертв, что это официальная база данных.

На ней содержатся фото реальных работников банковской сферы, ссылки на официальные сайты известных банков и портал Госуслуг.