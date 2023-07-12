Премьер-министр Мишустин: Российские самолеты должны отвечать требованиям пассажиров к комфорту

На этапе производства авиаотрасль обязана учитывать пожелания пассажиров, принимая во внимание их требования к сервису и комфорту, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, важно выстроить структуру обратной связи, о которой говорит президент Владимир Путин. Отзыв пассажиров – и есть самая главная обратная связь, их мнение о комфорте и качестве сервиса. Качество услуг, которые «Аэрофлот» традиционно предоставляет, должно учитываться при производстве наших отечественных, российских самолетов, передает ТАСС.

Как отметил на встрече с премьер-министром гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский, «Аэрофлот» по итогам 2023 года планирует увеличить пассажиропоток на 11%, до 45,2 млн пассажиров, что составляет 11% рост по отношению к 2022 году.

Мишустин также похвалил «Аэрофлот» за удобные цифровые сервисы и подчеркнул, что авиаотрасль должна активнее работать для перехода на отечественное ПО.

«Нужно по всем направлениям работать активно», – заметил он, поручив Александровскому держать этот вопрос на особом контроле.

В этой связи Мишустин указал на важность снижения зависимости от инженерных решений иностранной авиапромышленности.

По его словам, госзаказ на отечественные самолеты до 2030 года уже сформирован, активно идет процесс импортозамещения агрегатов, узлов и систем.

В заключение премьер добавил, что «Аэрофлот», являющийся крупнейшим заказчиком, должен доводить до конца все свои технические требования и нюансы, связанные с качеством производства самолетов.

Ранее Мишустин в ходе рабочей поездки на Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова (филиал ПАО «Туполев») рассказал, что было принято решение о выделении 41,8 млрд рублей из ФНБ на расширение производства самолета Ту-214.

