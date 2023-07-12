Зеленский заявил о договоренности с Германией о поставке дополнительных ЗРК Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с Германией о поставке Киеву дополнительных установок ЗРК Patriot и ракет для них.

«Договорились о дополнительных пусковых установках Patriot и ракетах для них от Германии», – написал Зеленский в Telegram.



Также он заявил, что на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем обсуждались гарантии безопасности для Киева.

Во вторник министерство обороны Германии объявило о выделении нового пакета военной помощи Украине, включающего в том числе две установки ЗРК Patriot, 40 БМП Marder и 25 танков Leopard 1 A5. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что стоимость нового пакета военной помощи оценивается в 700 млн евро.