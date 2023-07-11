Германия передаст Украине два ЗРК Patriot и 25 танков Leopard

Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине на 700 млн евро

Киевский режим получит от Германии две установки ЗРК Patriot, 40 БМП Marder и 25 танков Leopard 1 A, сообщило немецкое министерство обороны.

Новый пакет помощи Киеву получил название «Вильнюсский» по месту проведения саммита НАТО, он включает две установки ЗРК Patriot, 40 БМП Marder и 25 танков Leopard, передает РИА «Новости».

В него также вошли пять ремонтно-эвакуационных бронемашин, 20 тыс. единиц артиллерийских боеприпасов и 5 тыс. единиц дымовых снарядов калибра 155-мм, а также средства разминирования.

Кроме того, в пакет включили комплекс средств борьбы с БПЛА и комплекс средств ближней разведки на базе немецкого беспилотника LUNA.

Между тем канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что пакет оценивается примерно в 700 млн евро.

Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву ракеты дальнего действия.