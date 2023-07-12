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Куба обвинила США в провокации из-за захода в залив Гуантанамо атомной подлодки
Куба обвинила США в провокации в связи с заходом в залив Гуантанамо атомной подлодки
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Министерство иностранных дел Кубы осудило заход в залив Гуантанамо американской атомной подводной лодки, назвав это провокацией.
Согласно сообщению ведомства, МИД категорически отвергает заход в залив Гуантанамо 5 июля атомной подводной лодки, которая находилась на расположенной там американской военной базе до 8 июля, что представляет собой «провокационную эскалацию со стороны США, чьи политические и стратегические мотивы неизвестны», передает ТАСС.
МИД Кубы отмечает, что присутствие американских атомных подлодок в водах Карибского бассейна «несет угрозу». «Нахождение (в заливе) атомной подлодки заставляет задаться вопросом, каково военное обоснование акта, происходящего в мирном регионе, против кого он направлен и какую стратегическую цель преследует», – добавили в ведомстве.
Власти Кубы также в очередной раз призвали США «вернуть незаконно оккупированную провинцию Гуантанамо».
Кремль указал Франции на последствия передачи Украине дальнобойных ракет
Песков: Решение Франции передать Украине дальнобойные ракеты чревато последствиями
Решение французского президента Эммануэля Макрона передать киевскому режиму ракеты дальнего действия ошибочное, оно чревато последствиями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Безусловно, еще предстоит прояснить и выяснить, о каком именно радиусе идет речь. Это, с нашей точки зрения, ошибочное решение, чреватое последствиями для украинской стороны, потому что, естественно, это вынудит нас принимать контрмеры», – цитирует Пескова РИА «Новости».
По его словам, это не сможет повлиять на ход специальной военной операции, но могут утяжелить участь киевских властей.
Ранее во вторник Макрон заявил, что Франция передаст Украине ракеты дальнего действия.
СМИ рассказали о личности задержанного по подозрению в убийстве подводника Ржицкого
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В Туапсе на съемной квартире задержан подозреваемый в убийстве замначальника отдела мэрии Краснодара по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. СМИ рассказали о личности Сергея Денисенко, который подозревается в преступлении.
По данным «КП» – Кубань», Денисенко родился в Сумской области, но жил в Киеве. Долгое время он числился президентом Федерации шотокан карате-до Украины SKIF. Подозреваемый был заслуженным тренером и мастером спорта Украины, а также обладателем восьмого дана.
Как пишет издание, каждое утро Ржицкий бегал по одному маршруту, а картой перемещения делился в приложении для бега. Эта карта могла помочь убийце, поскольку он знал маршрут жертвы.
Версию ограбления следователи исключили, так как убийца не забрал ни смарт-часы, ни наушники жертвы.
Ранее в СК России сообщили, что подозреваемым в убийстве замглавы отдела по мобилизационной работе Краснодара Станислава Ржицкого оказался Сергей Денисенко 1959 года рождения. При задержании у мужчины нашли пистолет и глушитель к нему, сообщило ведомство. Предполагается, что именно из этого орудия мужчина убил Ржицкого.
Напомним, в Краснодаре неизвестный застрелил замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Ранее Ржицкий в звании капитана второго ранга командовал подводной лодкой «Краснодар».
Год назад украинская пресса обвиняла Ржицкого в запуске ракет по территории Украины. Он также значился на украинском сайте «Миротворец», сейчас на его фото на сайте нанесена запись «ликвидирован».
Глава украинского Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов заявил, что его ведомство не причастно к убийству.
Киссинджер рассказал Вовану и Лексусу о виновных в подрыве «Северных потоков»
Киссинджер счел Украину виновной в подрыве «Северных потоков»
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Подрыв газопроводов «Северный поток» устроила украинская сторона, полагает бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер. Такое заявление он сделал в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).
Пранкеры пообщались с политиком, они представились ему президентом Украины Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».
Они спросили Киссинджера, кто ответственен за подрыв российских газопроводов, на что тот отметил, что считает виновной украинскую сторону. Экс-госсекретарь заявил, что не винит Киев в этом и не критикует.
Также Киссинджер указал, что в США не уверены в способности украинской стороны отобрать Крым у России, и предположил, что его возвращение приведет к эскалации.
Бывший госсекретарь указал, что можно рассмотреть вопрос о проведении референдума, и, сравнив с ситуацией во Вьетнаме, когда туда вторглись США, отметил, что «это не совсем то же самое».
Кроме того, Киссинджер указал, что страны Европы против членства Украины в НАТО. По его словам, это произошло на встрече Бильдербергского клуба, где участвуют европейские и американские лидеры раз в год.
Вместе с тем он заявил, что готов оказать поддержку киевскому режиму в намерении вступить в Североатлантический альянс.
Напомним, в понедельник Вован и Лексус анонсировали беседу с Киссинджером. В ролике бывший госсекретарь США заявил, что считает Украину виновной в подрыве «Северных потоков».
Полковник Макгрегор: Россия фактически сорвала поставку на Украину комплексов Aegis
Россия фактически сорвала поставку на Украину ракетных комплексов Aegis, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, Россия не хотела, чтобы Украина вошла в НАТО, а затем в итоге была превращена в плацдарм для организации нападения на нее, и у российской стороны был повод предполагать такой исход, ведь они видели, что США разместили в Румынии и Польше базы для ракетных комплексов Aegis, передает РИА «Новости».
Макгрегор добавил, что Россия ожидала, что эти комплексы попадут на восток Украины, в результате чего под угрозой окажется вся система ядерного сдерживания.
Он заявил также, что Зеленский стал преданной и послушной марионеткой Вашингтона и Лондона. Макгрегор приходит к выводу, что Вашингтону пора признать правду о положении Украины, но там не хотят ее слышать и видеть.
Ранее Макгрегор заявил, что ничто не в состоянии помочь Украине одержать верх в конфликте.
Стало известно о крупных потерях ВСУ при попытках прорыва под Артемовском
Марочко: Украина теряет до батальона в сутки, пытаясь прорвать оборону у Артемовска
Украинские войска не прекращают попытки прорвать линию обороны у Артемовска в ДНР, ежедневно теряя порядка батальона личного состава, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, в районах населенных пунктов Артемовск, Соледар и Васюковка ВФУ «продолжают попытки прорвать нашу линию обороны», передает РИА «Новости».
Марочко добавил, что ожесточенные бои идут на протяжении длительного времени, однако занять позиции ВС России на данном направлении украинским боевикам не удается, при этом противник ежедневно теряет порядка батальона личного состава.
Он рассказал также, что украинское командование игнорирует такие потери, посылая на верную гибель все новых солдат.
Ранее Марочко рассказал, что потери Киева выросли на участке Соледар – Артемовск в ДНР из-за действий украинского командования, которое умышленно ставит трудновыполнимые боевые задачи своим подразделениям.
Шойгу назвал потери ВСУ в ходе контрнаступления
Министр обороны Шойгу назвал потери ВСУ в ходе контрнаступления
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Российская ПВО с 4 июня сбила 176 снарядов HIMARS, 27 ракет Storm Shadow и 483 дрона, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Также, по его словам, в числе уничтоженной с 4 июня артиллерии 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции, передает РИА «Новости».
Также ВС России с 4 июня уничтожили 914 единиц специальной автомобильной техники, два ЗРК, 25 машин РСЗО, 403 артиллерийских орудия и миномета. В числе 1244 уничтоженных единиц бронетехники 17 танков Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley.
Шойгу отметил, что с начала контрнаступления уничтожен 21 украинский самолет, пять вертолетов. Потери Украины с начала контрнаступления составили более 26 тыс. военных. В целом, заключил он, ни на одном из направлений противник своих целей не достиг.
Он также добавил, что ВСУ продолжают свои безуспешные «мясные штурмы», передает ТАСС.
«Да, ведут активные боевые действия, пытаются на разных направлениях прорвать нашу оборону. Буквально за последние двое суток было предпринято несколько волн атак на подразделения 7-й роты 70-го мотострелкового полка и 291-го полка 42-й мотострелковой дивизии», – сказал он.
Ранее сообщалось, что украинские войска за последние сутки пытались наступать на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, но не преуспели.
Медведев призвал «расчехлять» негуманное оружие России
Медведев призвал в ответ на украинский обстрел Токмака кассетными боеприпасами «расчехлять наши арсеналы»
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Комментируя украинский обстрел города Токмак в Запорожской области кассетными боеприпасами, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что «пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия».
Также Медведев оценил в Telegram «предварительные итоги саммита НАТО». Он указал, что на саммите решили отменить план действий по членству Украины в НАТО, «типа принимать быстрее». «Страну 404 в НАТО позвать. Но примут – неизвестно когда и на каких условиях», – отметил Медведев. Он считает «вполне вероятным», что Украина никогда не войдет в НАТО, но «реалисты в альянсе боятся сказать вслух» об этом.
Кроме того, НАТО решило усилить военную поддержку Украины «всем, чем возможно: ракетами, кассетными зарядами, самолетами». «Ничего другого окончательно сбрендивший Запад придумать и не мог. Предсказуемость высшего уровня, до идиотизма. По факту – тупик. Третья мировая все ближе», – заявил Медведев.
Как отметил зампредседателя Совета безопасности, для России это означает, что «специальная военная операция будет продолжена с прежними целями». «Одна из них – отказ киевской нацистской группировки от членства в НАТО, на чем мы настаивали с самого начала (что невозможно). Значит, эту группировку придется ликвидировать (что возможно и необходимо)», – говорится в сообщении.
Напомним, в оперативных службах Запорожской области сообщили, что вооруженные силы Украины обстреляли город Токмак с использованием кассетных боеприпасов. Обстрел произошел в 17.15, попадания зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки.
Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, отправка кассетных боеприпасов киевскому режиму послужит лишь затягиванию конфликта. По его словам, в случае получения кассетных боеприпасов Киевом Москва должна будет в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ.
Киев получил обещанные Макроном дальнобойные ракеты Scalp
AFP: Киев получил обещанные Макроном дальнобойные ракеты Scalp
На украинской территории уже находятся первые французские ракеты дальнего действия Scalp, сообщил военный источник Agence France-Presse (AFP).
Киевский режим получил первые ракеты одновременно с объявлением президента Франции Эммануэля Макрона об их поставке, сообщил собеседник Agence France-Presse, передает РИА «Новости».
Между тем французский военный источник Reuters заявил, что украинская сторона заверила французскую о применении этих ракет только в пределах «международно признанных границ».
Он пояснил, что Scalp планируется интегрировать с «незападными военными самолетами».
Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву ракеты дальнего действия.
Задержан подозреваемый в убийстве экс-капитана подлодки «Краснодар» Ржицкого
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В Краснодарском крае задержан мужчина, которого подозревают в причастности к убийству замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого, сообщили в Следственном комитете России.
Им оказался мужчина 1959 года рождения, задержание произведено совместно с сотрудниками МВД и ФСБ, сообщил СК в своем Telegram-канале.
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Напомним, в Краснодаре неизвестный застрелил замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Ранее Ржицкий в звании капитана второго ранга командовал подводной лодкой «Краснодар».
Год назад украинская пресса обвиняла Ржицкого в запуске ракет по территории Украины. Он также значился на украинском сайте «Миротворец», сейчас на его фото на сайте нанесена запись «ликвидирован».
Глава украинского Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов заявил, что его ведомство не причастно к убийству.
Генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что в случае, если преступление совершила украинская сторона, то нужно нанести симметричный ответ.
Генерал МВД прокомментировал убийство экс-командира подлодки «Краснодар»
Генерал МВД призвал тщательно расследовать убийство экс-командира подлодки «Краснодар»
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В случае если преступление было совершено украинской стороной, России необходимо нанести симметричный ответ, заявил газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов, комментируя убийство замначальника горотдела по мобилизационной работе в Краснодаре.
В Краснодаре во время ежедневной пробежки застрелили замначальника отдела по мобилизационной работе администрации города, экс-командира подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого. Сообщается, что он был внесен в базу украинского ресурса «Миротворец», на его фотографии на сайте теперь стоит статус «ликвидирован».
«По факту нападения, конечно, требуется отдельное специальное расследование, чтобы выяснить, кто на самом деле являлся инициатором данного преступления и кто был его исполнителем. Опыт показывает, что иногда некоторые спецслужбы или политики берут преступление на себя, даже если на самом деле это не является их «заслугой». Сейчас, безусловно, требуется тщательное, внимательное расследование, необходимо найти виновного и соответствующим образом его привлечь к ответственности», – говорит Ворожцов.
Однако если данное преступление все же было совершено «причастными к участию в боевых действиях на Украине», то это должно особым образом наказываться, продолжает собеседник. А все потому, что тогда данное убийство можно расценивать как особо опасное явление, как террористическую акцию.
«Данное явление всегда имеет и обратную сторону. Не секрет, что в Российской Федерации проводятся расследования, возбуждены сотни уголовных дел в отношении многих украинских военнослужащих за их деяния. И если государства вместо четкой и понятной позиции о том, что человек должен привлекаться к ответственности на основании закона и по решению суда, перейдут к практике несудебных расправ, то фактически то государство, которое это организует, автоматически ставит себя в разряд преступников и террористов», – объясняет генерал-майор МВД.
В связи с этим, во-первых, необходимо значительное усиление профилактической и контрразведывательной работы на российских территориях с целью выявления противоправных действий и агентурной сети противника, подчеркивает специалист. Во-вторых, во всем мире известен опыт Израиля, который четко показал, что преодолеть многие из этих явлений возможно только «симметричным путем», когда аналогичным образом с противоположной стороны уничтожают значительное количество людей с целью «отучить» организаторов террористических актов от их совершения.
«Опыт Израиля показывает, что 3–4 эффективных ответных хода надолго лишает некоторых деятелей возможности так демонстративно и небрежно осуществлять те или иные террористические акты», – заключил Ворожцов.
В мае автомобиль писателя Захара Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. Сам писатель получил ранения, а его товарищ погиб. А месяцем ранее в кафе Петербурга произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский) и еще свыше 40 человек пострадали. Фигурантами дела об убийстве являются россиянка Дарья Трепова и украинец Юрий Денисов.
Рар: США выломали руки Турции ради членства Швеции в НАТО
Германский политолог Рар: Западные страны умеют выламывать руки строптивым партнерам
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Еще недавно Эрдоган выступал против вступления Швеции в НАТО, однако с помощью тактики «кнута и пряника» США удалось надавить на Турцию. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее Турция пролоббировала ряд своих условий в обмен на вступление Швеции в НАТО.
«Забавно наблюдать, как лидеры западных стран выламывают руки строптивым союзникам. Когда в Швеции сожгли Коран, Эрдоган говорил о неприемлемости подобных действий. Тем не менее вскоре он же как ни в чем не бывало согласился на требования партнеров», – сказал германский политолог Александр Рар.
«Думаю, помимо «кнута» ему предложили и «пряники». Скорее всего, договоренности касались исключительно безвизового въезда для турков в ЕС, торговых привилегий и свежих капиталовложений для сдерживания массовой миграции в Европу», – подчеркивает эксперт.
«Отмечу, что нынешнее расширение НАТО – огромная победа для США. Граница России с альянсом существенно расширилась. Раньше прямое соприкосновение было, по сути, только с Норвегией, а Калининград находился в окружении Эстонии, Латвии и Польши», – резюмирует Рар.
Ранее Швеция в обмен на согласие Анкары снять вето на членство Стокгольма в НАТО обещала «приложить усилия» для модернизации таможенного союза Турции и ЕС. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Кроме того, Стокгольм пообещал способствовать активизации переговоров о безвизовом режиме между двумя сторонами.
По информации телеканала Haber Global, Эрдоган и премьер Швеции Ульф Кристерссон по итогам достигнутых договоренностей составили протокол из семи пунктов. Документ предусматривает отказ Стокгольма от поддержки организаций, объявленных Анкарой террористическими. В частности, речь идет о рабочей партии Курдистана (РПК).
Колумнист The Wall Street Journal Аслы Айдынташбаш считает, что кроме озвученных условий, Турция могла выдвинуть и ряд других требований, в том числе и в отношении США. Она подчеркивает, что Эрдоган мог настаивать на поставках истребителей F-16 для Анкары, поскольку страна отчаянно нуждается в обновлении военно-воздушного фронта.
Так, издание Reuters цитирует заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что Джо Байден будет продвигать идею передачи F-16 Анкаре после консультаций с Конгрессом.
Телеканал CNN Turk отмечает, что парламент Турции собирается ратифицировать решение о вступлении Швеции в НАТО до 21 июля. В статье подчеркивается, что процесс утверждения принятия нового члена в альянс будет окончен после публикации в правительственной газете Resmi Gazete подписанного президентом указа.
Западная пресса с оптимизмом описывает решение Эрдогана. Так, в Bloomberg считают, что расширение альянса на север станет одним из главных изменений в ландшафте европейской безопасности. По мнению издания, НАТО укрепляет контроль над Балтийским морем и получает огромные преимущества в Арктическом регионе.
Схожее мнение выражает и NBC. Телеканал отмечает: несмотря на то что Швеция не имеет общей границы с Россией, ее ВМС и ВВС в совокупности с другими силами НАТО, способны ограничить влияние Москвы в регионе.
В CNN достигнутые договоренности называют крупной победой Байдена. Президент США долгое время выражал уверенность в возможности присоединении Швеции к альянсу на саммите в Вильнюсе. Однако телеканал подчеркивает, что процесс вхождения в организацию нового участника все равно может быть замедлен. Отмечается, что Венгрия до сих пор не проголосовала за вступление Стокгольма в НАТО.
Стало известно о новой волне наступления ВСУ на Запорожском фронте
Рогов: ВСУ начали новую волну наступления на Запорожском фронте – без успеха
Украинские войска начали новую волну наступления на Ореховском участке линии фронта в Запорожской области, но успеха не имели, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, украинские боевики после относительного затишья начали новую волну наступления с применением тяжелой техники на Ореховском участке линии фронта в Запорожской области, передает РИА «Новости».
Рогов добавил, что ночью была предпринята атака южнее города Орехова в направлении села Работино, противник остановлен, понеся новые потери, в том числе в бронетехнике, бои продолжаются.
Ранее Рогов рассказал, что в Запорожской области на Васильевском направлении уничтожена украинская штурмовая группа.
Терапевт назвал последствия мононуклеоза для спортивной карьеры фигуристки Щербаковой
Терапевт Воробьев рассказал о последствиях болезни мононуклеозом фигуристки Анны Щербаковой
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Мононуклеоз переносится достаточно легко, по типу гриппа, осложнений, как правило, не бывает, заявил газете ВЗГЛЯД глава правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев, комментируя заболевание олимпийской чемпионки Пекина в женском одиночном катании Анны Щербаковой мононуклеозом.
«Мононуклеоз – это острое вирусное заболевание, однако сама болезнь по факту достаточно легкая. В большинстве случаев протекает по типу гриппа. У пациентов наблюдается лихорадка, увеличение лимфатических узлов, воспаление миндалин, ничего серьезного. Обычно, ничем особенным заболевание не заканчивается», – говорит Воробьев.
Он рассказывает, что раньше мононуклеоз называли болезнью «врачебных детей», потому что диагноз устанавливался лишь по изменениям в анализах крови. При легких «ангинных симптомах» такие анализы у детей брали лишь их родители-врачи. «При мононуклеозе никаких осложнений, как правило, не бывает. Но вообще при любой инфекции всегда могут быть какие-то осложнения, поэтому сказать, что это совсем безопасное заболевание, тоже нельзя», – заключил терапевт, добавив, что мононуклеоз не должен никаким образом отразиться на спортивных успехах фигуристки Щербаковой.
Ранее стало известно, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова заболела мононуклеозом. Из-за этого 19-летней спортсменке пришлось приостановить тренировки на подготовительных сборах команды в Новогорске.
МВД показало кадры задержания скальпировавших жителя Подмосковья из-за цвета волос
МВД показало кадры задержания напавших на жителя Подмосковья из-за цвета волос
Министерство внутренних дел опубликовало видеозапись, на которой запечатлено задержание атаковавших жителя города Электросталь в Московской области из-за цвета волос.
В нападении на 19-летнего юношу участвовали двое, один из них нанес ножевые ранения, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк в распространенном ведомством видео.
Она уточнила, что пострадавшего госпитализировали со скальпированной раной волосяной части головы.
Также в ролике запечатлены сами подозреваемые.
Напомним, полиция задержала одного из напавших в Подмосковье, второго правоохранители задержали уже в Калужской области.
Подруга пострадавшего объясняла, что на юношу напали, поскольку им не понравился его цвет волос.
Шойгу: Российские военные на Краснолиманском направлении перешли в наступление
Российские войска на Краснолиманском направлении перешли в контратаку, заявил журналистам министр обороны России Сергей Шойгу.
По его словам, штурмовые отряды 15-й и 21-й мотострелковых бригад группировки войск «Центр» отразили наступление мотопехотной роты ВСУ в районе населенного пункта Кармазиновка. Российские войска продвинулись на полтора километра в глубину и два километра по фронту, передает ТАСС.
Министр отметил самоотверженность военнослужащих и добровольческих подразделений на Донецком направлении. «На Донецком направлении очень достойно воюют десантники 106-й и 98-й дивизий, 83-й десантно-штурмовой бригады. Самоотверженно ведут боевые действия военнослужащие 90-й гвардейской танковой дивизии, 6-й мотострелковой дивизии, 4-й мотострелковой бригады, также наши добровольческие подразделения, – про них можно отдельно говорить», – сказал Шойгу.
Он отметил, что «эти ребята очень достойные, очень мотивированные и очень профессиональные. Несмотря на то, что все ребята, казалось бы, добровольцы, но на всех направлениях, будь то Херсонское, Южно-Донецкое, Бахмутское, – везде ребята воюют очень и очень достойно».
Шойгу подчеркнул, что ВСУ продолжают безрезультатно пытаться прорвать оборону ВС РФ на разных направлениях, за два дня предпринято несколько волн атак на подразделения 7-й роты 70-го мотострелкового полка и 291-го полка 42-й мотострелковой дивизии.
Ранее Шойгу назвал потери ВСУ в ходе контрнаступления.