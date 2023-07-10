Ректорами российских университетов за год стали пятеро «Лидеров России»

Финалист трека «Наука» конкурса «Лидеры России» Вадим Захаров утвержден ректором нового Уфимского университета науки и технологий, другой участник конкурса Юрий Марфин возглавил Тихоокеанский госуниверситет, Александр Мирошниченко – Южно-Уральский медицинский университет, Александр Самардак – Сахалинский госуниверситет, Юрий Зазуля – Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики.

Ректором Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ) приказом министра науки и высшего образования утвержден Вадим Захаров, финалист трека «Наука» третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

С самого начала работы нового вуза, созданного в ноябре 2022 года путем слияния Башкирского государственного университета (БашГУ) и Уфимского государственного авиационного технического университета, он исполнял обязанности ректора.

Сегодня в УУНиТ обучаются 48 тыс. российских и иностранных студентов. Филиалы вуза открыты в шести городах республики: Бирске, Ишимбае, Кумертау, Нефтекамске, Сибае и Стерлитамаке.

Университет участвует в государственной программе «Приоритет 2030» и федеральном проекте «Передовые инженерные школы» министерства науки и высшего образования. Является одним из ключевых партнеров Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Уфе.

Реорганизацией двух крупнейших вузов Башкортостана Захаров начал заниматься в апреле 2022 года, заняв должность исполняющего обязанности ректора БашГУ.

«Реорганизация происходила путем ликвидации двух крупных бюджетных организаций, что довольно сложно. В современной России такого опыта не было. Мы успешно провели процедуру, причем без приостановки деятельности обоих университетов. Плюс удалось сформировать структуру административно-управленческого аппарата вуза, убрав все дублирующие функции, и решением уже нового ученого совета проработать механизм трансформации факультетов и институтов. Это рутинные, но достаточно сложные вещи», – отметил ректор.

В структуре УУНиТ – 22 факультета и института. Подготовка ведется по 150 направлениям бакалавриата, магистратуры, специалитета и более чем 700 программам гуманитарного, естественнонаучного и технического профилей.

«В России должна быть своя гибкая система подготовки кадров, адаптированная под задачи технологического суверенитета и повышения обороноспособности страны. Наш университет сохранил методологию работы как в формате специалитета, так и в формате двухуровневой системы образования. Как только появятся нормативные документы по реформированию системы высшего образования в России, мы тут же скорректируем свою деятельность», – уточнил Захаров.

Ректор также подчеркнул, что УУНиТ нацелен занимать лидирующие позиции в системе подготовки кадров для Башкортостана. Уже сегодня каждый второй студент республики, получающий высшее образование, обучается именно в этом университете.

Захаров окончил химический факультет БашГУ, он является доктором химических наук, автором более двух десятков патентов на изобретения, многие из них используются на крупнейших промышленных предприятиях Башкирии. Захаров – соавтор проекта «Биоразлагаемый полимерный композиционный материал на основе вторичного полипропилена», который вошел в топ-10 изобретений XXI века по оценке Роспатента; заслуженный деятель науки Башкирии.