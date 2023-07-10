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Замедление поставок оружия Киеву объяснили отсутствием гарантий для оружейных производителей в Европе
Bloomberg: Низкая скорость поставок оружия Киеву объясняется отсутствием гарантий продаж для производителей
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Низкая скорость поставок вооружений киевскому режиму обоснована ожиданиями европейских производителей долгосрочных гарантий продаж от государства, которые поступают не всегда, пишет Bloomberg.
Руководитель нидерландского филиала британского оборонного холдинга BAE Systems Томми Густафссон-Раск заявил Bloomberg, что раньше у компании «было время, но не было денег», а теперь же «есть деньги, но нет времени», передает «Коммерсант».
Невозможность предугадать продолжительность боевых действий приводит к тому, что многие оружейные подрядчики не знают, стоит ли ждать от правительств решений по представлению гарантий для контрактов. Несколько последних десятков лет средства на оборону сокращались или урезались.
Европейская оборонная промышленность приносит в год порядка 120 млрд евро, указало агентство. После начала СВО европейские страны пытались активнее развивать оборонные отрасли, чтобы поддержать киевский режим и укрепить собственную безопасность.
Военкор: ВСУ попытались нанести удар по Крымскому мосту
Военкор Котенок: ВСУ попытались нанести удар по Крымскому мосту, российская система ПВО сбила ракету к северу от Тамани
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку нанести удар по Крымскому мосту, однако российская система ПВО перехватила ракету к северу от Тамани, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.
Котенок сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ попытались нанести удар по Крымскому мосту, к северу от Тамани средствами ПВО сбита крылатая ракета. По имеющимся у него данным, пострадавших в результате инцидента нет.
Тем временем Telegram-канал «Рыбарь» также сообщил о попытке удара ВСУ по Крымскому мосту. По имеющимся у авторов канала данным, украинские формирования в очередной раз попытались нанести удар по российским объектам в Республике Крым. В сообщении говорится, что зенитчики 31-й дивизии ПВО ВС России перехватили ракету к северу от Тамани, разрушений и пострадавших нет, обломки упали в воды Азовского моря.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что движение по Крымскому мосту в обе стороны временно остановлено. Он уточнил, что, по имеющей у него предварительной информации, это связано с попыткой Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать часть Крымского моста в районе Керчи.
Ранее в воскресенье Минобороны Украины впервые признало ответственность Киева за теракт на Крымском мосту, который произошел 8 октября 2022 года. Тогда был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильного моста, погибли четыре человека.
Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий
Контрнаступление украинской армии «не застряло на одном месте, а продвигается», но темпы не соответствуют ожиданиям, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Как указал Зеленский в интервью телеканалу ABC News, все хотят, чтобы это происходило быстрее, поскольку каждый день означает потери среди украинцев. По его словам, Украина продвигаемся, и не застряла на одном месте, передает РИА «Новости».
При этом он добавил, что «все желали бы видеть, чтобы контрнаступление завершилось в более короткие сроки». Украинский лидер подчеркнул, что не ощущает какого-либо давления со стороны своих партнеров на Западе в контексте контрнаступления.
Ранее британский политолог и писатель Марк Галеотти заявил, что ВСУ не удалось добиться заметных успехов в ходе наступления, российские войска действуют более эффективно, чем в начале спецоперации.
Эксперт назвал условия для жесткого ответа Москвы на передачу «азовцев» Киеву
Востоковед Семенов: Если Анкара изменила позицию по отношению к Москве, нам придется сделать выводы
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Передача Турцией Киеву пленных «азовцев» могла стать результатом торга о поставке турецких гаубиц. И в итоге если ВСУ не получат гаубицы, то в целом это не сильно ударит по отношениям между нашими странами. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал востоковед Кирилл Семенов. Ранее стало известно, что Турция передала Украине пленных командиров нацбата «Азов»*.
«Для полного понимания того, чем обусловлено такое решение турецкой стороны, нужно точно знать всю подоплеку. С одной стороны, это может быть результат давления на Турцию союзников по НАТО и Евросоюзу. Я также допускаю, что решение было обусловлено внутренними проблемами Турции, в решении которых Запад пообещал помочь», – сказал Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам, востоковед.
«Вместе с тем я бы обратил внимание на тот факт, что президент Украины Владимир Зеленский в преддверии визита в Анкару анонсировал поставки турецких гаубиц для нужд ВСУ. Если этого не произойдет в ближайшее время, то можно говорить, что был торг, а вместо гаубиц Украине отдали «азовцев», – отметил он.
«В таком случае я не вижу больших проблем для российско-турецких отношений. Все-таки отсутствие поставок оружия для нас, как мне кажется, приоритетнее. А в ситуации с «азовцами»* эффект больше медийный, нежели ощутимый на поле боя. Но нужно, конечно, смотреть тему в динамике», – полагает собеседник.
«Если же поставки гаубиц все-таки будут осуществлены, то тут можно делать вывод об изменениях в позиции Анкары и выяснять причины этого. В таком случае, конечно, нам придется реагировать достаточно жестко», – добавил эксперт.
«Я также допускаю, что это мог быть своего рода превентивный шаг турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, из-за того, что Россия не хочет продлевать зерновую сделку. Но в таком случае наш отказ от ее продления будет уже ответом на выдачу «азовцев»*, а не наоборот. Кроме того, Москва оставляет за собой право и на более жесткие ответы, в случае если турецкая сторона действительно перешла на проукраинскую позицию», – заключил Семенов.
Накануне украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что возвращается из Турции на Украину вместе с пятью командирами нацбатальона «Азов»*. На видео, размещенном в Telegram-канале Зеленского, он вместе с главой офиса президента Андреем Ермаком встречают в одном из аэропортов Турции «азовцев» и вместе с ними садятся в самолет.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее нарушением условий имевшихся договоренностей. «Причем в данном случае условия нарушила как украинская сторона, так и турецкая сторона», – отметил он. Согласно договору, боевики должны были находиться на территории Турции до окончания конфликта, добавил представитель Кремля. Он также отметил, что Россию никто не поставил в известность о передаче боевиков.
Политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов отметил, что Россия должна чем-то ответить Турции на возвращение Киеву главарей «Азова»*, «благо линий чувствительного соприкосновения от Кавказа до Сирии достаточно». При этом ответ Москвы должен быть соразмерным.
Напомним, в сентябре 2022 года газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в результате сложного переговорного процесса по обмену с подконтрольной киевскому режиму территории Украины были возвращены 55 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Украинская сторона также передала России политика Виктора Медведчука, который с начала СВО содержался без суда в застенках СБУ.
Как утверждали западные СМИ, российские военнослужащие были обменены при посредничестве турецкой стороны и лично Реджепа Эрдогана на примерно 200 украинских военнопленных, в том числе на пятерых командиров «Азова»*.
Позже турецкие СМИ сообщали, что Россия при обмене настояла на том, чтобы пять командиров «Азова» остались на территории Турции. При этом турецкие СМИ сообщали, что командиры «Азова» находятся в Турции в качестве гостей.
*организация признана террористической и запрещена на территории РФ
Лавров обсудил с главой МИД Турции выдачу Украине главарей «Азова»
МИД: Министр иностранных дел РФ Лавров обсудил с коллегой из Турции возвращение на Украину главарей нацбатальона «Азов»*
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Турции Хаканом Фиданом обсудил возвращение на Украину главарей нацбатальона «Азов» (запрещен в РФ и признан террористической организацией), говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Российские дипломаты сообщили в Telegram-канале отечественного внешнеполитического ведомства, что в ходе разговора стороны обменялись мнениями по региональной повестке дня с упором на последние события вокруг Украины, включая ситуацию с возвращением главарей «Азова»* из Стамбула в Киев.
Внимание Анкары также было обращено на деструктивность курса на продолжение поставок военной техники киевскому режиму. При этом было подчеркнуто, что соответствующие шаги могут привести только к негативным последствиям.
Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что возвращается на Украину из Турции вместе с пятью командирами нацбатальона «Азов»*. Кремль назвал выдачу Турцией главарей «Азова»* прямым нарушением Анкарой и Киевом договоренностей.
Политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов выразил мнение, что Россия должна чем-то ответить Турции на возвращение Киеву главарей «Азова» (террористическая организация, запрещена в РФ).
Эксперты: На поставки ВСУ кассетных боеприпасов Россия ответит своим арсеналом
Эксперты: РФ сможет ответить на использование ВСУ американских кассетных боеприпасов аналогичными средствами поражения
Россия сможет ответить на использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) американских кассетных боеприпасов аналогичными средствами поражения, выразили мнение авторы Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах».
На Украину будут направлены кассетные снаряды М864, предназначенные для американской ствольной артиллерии калибра 155-мм, например гаубиц М777, потому что иначе ВСУ останутся вообще без артиллерийских снарядов, что грозит киевскому режиму Зеленского поражением, пишут авторы Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах».
При этом эксперты обращают внимание, что после решение США поставить Украине кассетные боеприпасы у ВС России больше нет моральных ограничений на их применение.
У России имеются кассетные авиабомбы класса РБК-250/500, реактивные снаряды с кассетной боевой частью к РСЗО «Смерч» и «Ураган», а также кассетные головные части к ракетам комплекса «Искандер», и некоторые другие боеприпасы, причем в количестве, несоизмеримо большем, чем есть в распоряжении США и тем более Украины.
При этом особенно сильный поражающий эффект кассетные виды боеприпасов имеют при применении в обороне, против наступающей техники и живой силы противника. Для ВСУ это будет означать значительное увеличение потерь, особенно в живой силе.
Ранее в МИД России назвали решение Белого дома передать Украине кассетные боеприпасы проявлением агрессивного курса Вашингтона, цель которого – затянуть конфликт на Украине.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему президент США Джо Байден решил передать Украине кассетные боеприпасы, в чем заключаются их особенности и как данный тип вооружения скажется на ходе боев на Украине.
В ВСУ раскрыли позывной главкома Залужного
Военнослужащий ВСУ Штефан: Главком ВСУ Валерий Залужный имеет позывной «Волонтер»
Главнокомандующий украинскими вооруженными силами Валерий Залужный имеет позывной «Волонтер», сообщил военнослужащий ВСУ Анатолий Штефан.
Штефан заявил, что позывной главкома ВСУ – «Волонтер», передает РИА «Новости».
Штефан также опубликовал выполненные нейросетью несколько фотографий главного героя «Звездных войн» Йоды, значок которого в качестве символа носит на груди Залужный, что может свидетельствовать о том, что Йода является кумиром главкома ВСУ.
Напомним, 18 июня президент России Владимир Путин предположил, что главком ВСУ Валерий Залужный может находиться за границей. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала версии о том, где могут находиться главком ВСУ Валерий Залужный и глава украинской военной разведки Кирилл Буданов.
В Харьковской области указали на упадническое настроение мобилизованных ВСУ
Глава администрации Харьковской области Ганчев: Среди мобилизованных ВСУ в регионе царят упаднические настроения
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В украинских подразделениях, особенно среди мобилизованных, базирующихся в Купянском районе Харьковской области, царит упадническое настроение, заявил в эфире программы «Соловьев. Live» глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
Как указал Ганчев, с таким настроением эти бойцы ходят по улицам, пьют, что приводит их к большим потерям. По его словам, украинское командование бросает своих людей «на убой», здесь уже никто не говорит о патриотическом настрое защищать свою родину. Он уточнил, что люди уже видят, что действительно нет никакой защиты родины, а просто их «используют как мясо», поэтому и настроения такие упаднические в рядах этих мобилизованных, передает ТАСС.
Ганчев отметил, что также поступает информация о репрессиях в отношении тех жителей, которые поддерживают Россию. Он также заявил, что ВС РФ успешно пресекают попытки прорывов со стороны диверсионных групп ВСУ на Купянском направлении.
Ранее Wall Street Journal сообщила, что украинские военные указали на дефицит танков и бронетехники для захвата оборонительных линий России.
22 июня в Киеве объявили всеобщую мобилизацию. Мужчинам необходимо явиться в военкоматы в течение десяти дней. Подчеркивается, что приказу должны подчиниться все, кто не получал личных повесток.
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Минобороны сообщило о неудачной попытке Киева атаковать Россию ракетами С-200
Минобороны: Киев предпринял неудачную попытку атаковать территорию России четырьмя ракетами С-200
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Киевский режим попытался 9 июля атаковать территорию России ракетами С-200, две ракеты уничтожены силами противовоздушной обороны, еще две отклонены средствами радиоэлектронной борьбы, жертв и разрушений нет, сообщили в Минобороны России.
В воскресенье, 9 июля, украинская сторона безуспешно попыталась нанести удары по объектам в Крыму, Ростовской и Калужских областях зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант, говорится в сообщении Минобороны в Telegram.
Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заслушал доклад начальника Главного штаба ВКС генерал-полковника Виктора Афзалова об уничтожении ракет. Афзалов, в частности, сообщил, что российскими средствами ПВО уничтожены две украинские ракеты С-200, еще две аналогичные ракеты отклонены средствами РЭБ. Жертв и разрушений нет.
По итогам доклада Герасимов поручил организовать системную работу по выявлению мест хранения и подготовки, а также стартовых позиций ракет С-200 и аналогичных ударных средств Киева, и планировать их упреждающее огневое поражение. Также Герасимов поручил в кратчайшие сроки принять меры по повышению защиты объектов от ударов с воздуха.
Украина пригрозила Западу «пересмотром стратегии»
Вице-премьер Украины Стефанишина: Киев пересмотрит стратегию, если не получит на саммите приглашение в НАТО
Если Украину не пригласят присоединиться к Североатлантическому альянсу на саммите в Вильнюсе 11–12 июля, это «однозначно потребует пересмотра стратегии» со стороны Киева, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.
Стефанишина в интервью изданию «Европейская правда» пояснила, что в случае, если Украину не пригласят в НАТО, акценты Киева будут смещены в сторону получения гарантий безопасности со стороны стран Запада.
По ее словам, если в Вильнюсе решение не будет принято или примут отсроченное решение, для Киева это будет означать, что «именно гарантии безопасности являются основными». «Поэтому очевидно смещаются акценты», – приводит ее слова ТАСС.
Также Стефанишина сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский пока не принял решения относительно участия в саммите НАТО в Вильнюсе.
Ранее бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен назвал стратегической ошибкой с опасными последствиями возможное решение отложить принятие Украины в НАТО до момента окончания конфликта.
Зеленский сказал, как Байден мог бы закончить конфликт за пять минут
Зеленский: Байден мог бы закончить конфликт за пять минут, заставив Киев сдать территории
Американский президент Джо Байден мог бы закончить конфликт на Украине за пять минут, если бы заставил Киев сдать территории, однако украинские власти на это не согласны, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский в интервью телеканалу ABC News отметил, что конфликт можно было бы закончить «ценой Украины» – заставить киевский режим отказаться от территорий. Таким образом, считает он, Байден мог бы завершить конфликт за «пять минут». «Но мы бы не согласились», – отметил президент Украины, передает ТАСС.
Кроме того, Зеленский обратил внимание, что от некоторых американских политиков поступают «опасные сигналы» о сокращении помощи Киеву.
Также Зеленский заявил, что окончание горячей фазы конфликта с Россией не будет означать конец «войны», боевые действия должны закончиться «справедливостью и миром», а также восстановлением территориальной целостности.
Расмуссен не исключил принятия в НАТО некоторых «частей» Украины
Экс-генсек НАТО Расмуссен не исключил принятия в Североатлантический альянс «частей» Украины
Бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен не исключил принятия в НАТО «частей» Украины, таких как Западная Украина.
Свою точку зрения он изложил в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) в преддверии саммита альянса, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.
Отвечая на вопрос о том, считает ли он возможным, чтобы в НАТО могли быть включены только некоторые части Украины, такие как Западная Украина, Расмуссен сказал, что «все это сложно, и в конечном итоге все зависит от решений Украины, но, во всяком случае, это не невозможно», передает ТАСС.
При этом бывший генсек НАТО выступил с утверждением, что это якобы может оказать стабилизирующее воздействие на всю Европу. В качестве примера он привел вступление Западной Германии в НАТО в 1955 году. По мнению Расмуссена, отличий в этих ситуациях много, но возможны и параллели.
Экс-генсек НАТО выразил мнение, что можно было бы договориться о том, чтобы обязательства по оказанию помощи Украине в соответствии со статьей пять Договора НАТО выполнялись только в случае нападения на те части украинской территории, где правительство в Киеве осуществляет фактическую юрисдикцию. Он пояснил, что сейчас идет обсуждение возможных вариантов вступления Украины в НАТО.
По его мнению, следующий саммит НАТО в Вашингтоне в июле 2024 года уже может выдать официальное приглашение Киеву присоединиться к альянсу. Расмуссен отметил, что с этого момента вплоть до фактического присоединения к альянсу отдельные государства могут предоставлять временные гарантии безопасности.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал единое решение Североатлантического альянса по перспективам вступления Украины в военно-политический блок.
Экс-советник Кучмы предсказал революцию на Украине
Экс-советник Кучмы Соскин: Провал Украины со вступлением в НАТО может привести к революции
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Ложные надежды о вступлении Украины в НАТО, которые преследовал Владимир Зеленский, обернулись серьезным расколом внутри страны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Соскин в своем блоге на YouTube призвал президента Украины «не раскатывать губу», поскольку «никакого НАТО» ему не видать. Запад, по мнению бывшего советника главы украинского государства, «обдурил» Украину.
Зеленский, как считает Соскин, превратил страну в руины. Эксперт считает, что главе киевского режима не следовало устраивать «пляски на костях», пытаясь получить членство в Североатлантическом альянсе, а вместо этого стоило начать мирные переговоры с целью прекращения огня, передает РИА «Новости».
Каждый день украинцев «уничтожают», рейтинг президента Украины «очень сильно падает», поскольку все понимают, что он не способен сделать что-либо и «несет горе», подчеркнул Соскин.
Экс-советник Кучмы добавил также, что на фоне тяжелого экономического и социального положения внутри страны нарастают противоречия. В скором времени, прогнозирует он, это может привести к революции на Украине.
Ранее Соскин заявлял, что украинским военным уже нечем наступать на укрепленные российские позиции.
В Турции увидели опасность в активной военной помощи Украине
Контр-адмирал ВМС Турции в отставке Гюрдениз: Активная военная помощь Украине противоречит интересам Турции
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Активная военная помощь Украине, поддержка Турцией вступления Украины в НАТО и продолжение украинского кризиса противоречат национальным интересам Анкары, Турции нужна скорейшая нормализация отношений между Россией и Украиной, считает контр-адмирал турецких ВМС в отставке Джем Гюрдениз.
Отставной турецкий военный, основатель турецкой морской доктрины «Голубая родина» заявил в статье для портала «Верьянсын», что поддержка Турцией вступления Украины в НАТО и активная военная помощь Киеву, в том числе беспилотниками, не могут соотноситься с национальными интересами Турции, эти шаги играют на руку Вашингтону и Лондону, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что Турция не может позволить себе роскошь совершить на саммите НАТО в Вильнюсе ошибку. Гюрдениз отметил, что вооруженный конфликт в бассейне Черного моря, в котором заинтересован Североатлантический альянс, в случае его развития сильнее всего ударит по Турции. Бывший турецкий военный выразил уверенность, что национальным интересам Турции должны отвечать скорейшее обеспечение прекращения огня и нормализация отношений между Россией и Украиной.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что несколько важных решений по линии Украина – НАТО уже согласованы и путь страны в альянс после предстоящего на следующей неделе саммита «станет короче».
Посольство России заявило о фактическом признании США в военных преступлениях
Посольство России: Белый дом де-факто признался в совершении военных преступлений на Украине
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Администрация США фактически призналась в совершении Соединенными Штатами военных преступлений на Украине, заявило посольство России в Вашингтоне.
Так в диппредставительстве прокомментировали слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби о передаче киевскому режиму кассетных боеприпасов.
В заявлении посольства в Telegram говорится, что Кирби «де-факто признался в совершении Соединенными Штатами военных преступлений в ходе украинского конфликта». Уточняется, что американский чиновник заявил, что от оружия, поставленного США, будут гибнуть мирные граждане.
«В извращенном представлении сотрудника Белого дома, это приносит «меньший вред», нежели действия России», – отмечает посольство.
Логика США в решении о поставках кассетных бомб, если она и прослеживается, то сводится к принципу «хуже уже не будет», добавляют дипломаты. По их словам, руками украинских граждан США готовы уничтожать все живое вдали от собственных границ.
Усилия США направлены на реализацию «несбыточной мечты о стратегическом поражении» России, которая, борясь с киевскими преступниками, защищает свой народ и свою землю, заключили в диппредставительстве.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее напомнила, что Джен Псаки, занимая пост пресс-секретаря администрации Джо Байдена, назвала применение кассетных боеприпасов военным преступлением.
Эксперты отмечали, что Россия сможет ответить на использование вооруженными силами Украины (ВСУ) американских кассетных боеприпасов аналогичными средствами поражения.
В Европе предрекли Украине катастрофу из-за конфликта США с Россией
Предприниматель Ким Дотком назвал украинский конфликт катастрофой для Украины и опосредованной войной США с Россией
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Немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком назвал украинский конфликт катастрофой для Украины и опосредованной войной США с Россией при помощи НАТО, в ходе которой все запасы альянса уничтожаются, а украинцы умирают в соотношении десять к одному.
Как считает Дотком, президент США Джо Байден требует от главы киевского режима Владимира Зеленского не соглашаться на мир, продолжать борьбу и «победить» Россию с помощью НАТО. Он отметил на своей странице в соцсети Twitter (заблокирована в России), что в ходе конфликта на Украине все запасы НАТО уничтожаются, украинцы умирают в соотношении десять к одному, и эта опосредованная война США – катастрофа для Украины. Ким Дотком подчеркнул, что такова реальность, и призвал требовать заключения мира, передает РИА «Новости».
Ранее в Британии признали отсутствие успехов в наступлении у Вооруженных сил Украины. В среду в МИД заявили, что так называемое украинское контрнаступление захлебывается, российские войска дают решительный отпор боевикам украинских формирований. В ведомстве также отметили, что Запад готов воевать с Россией до последнего украинца.
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