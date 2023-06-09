ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых шестой раз подряд

Банк России шестой раз подряд сохранил ключевую ставку в 7,5% годовых, допустив ее повышение на ближайших заседаниях, следует из информации регулятора после заседания совета директоров.

Отмечается, что в данный момент темпы прироста цен, в том числе устойчивые показатели, продолжают увеличиваться, при этом инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий остаются на повышенном уровне, передает ТАСС.

Кроме того, по данным регулятора, в условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления ЦБ допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и более.

При этом Банк России отмечает, что экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе.

«Это в значительной мере отражает активное восстановление внутреннего спроса. Несмотря на сохраняющиеся сложности со стороны внешних условий, это поддерживает позитивные деловые настроения предприятий», – указано в сообщении ЦБ.

Отмечается также, что курс рубля на Московской бирже практически не отреагировал на решение ЦБ сохранить ключевую ставку – до публикации решения курс доллара снижался на 0,09%, до 82,53 руб., евро – на 0,26%, до 88,87 рублей. Курс юаня к рублю находился на уровне 11,557 руб. (-0,34%).

После публикации регулятора доллар находился на отметке 82,49 руб. (-0,13%), евро торговался на уровне 88,84 руб. (-0,29%). Юань находился на отметке 11,545 руб. (-0,44%).

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