В Бельгии поставили сроки ответа Украины по применению ее оружия в Белгородской области

Бельгия ожидает от Киева ответа по применению бельгийских штурмовых винтовок в ходе атаки на Белгородскую область к 15 июня, когда в Брюсселе состоится встреча контактной группы по военной помощи Украине, заявила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер в интервью газете «Суар».

Брюссель направил запрос Украине в понедельник 5 июня. Если до момента встречи контактной группы ответа от Киева не последует, то глава Минобороны Бельгии будет говорить с украинским коллегой Алексеем Резниковым, передает ТАСС.

Дедондер добавила, что к каждой партии поставляемого оружия приложен документ, в котором разъясняется, что оружие должно применяться только для обороны украинской территории.

Напомним, по данным источников Washington Post, террористы, атаковавшие Белгородскую область, использовали транспорт и оружие из США, Польши, Чехии и Бельгии.