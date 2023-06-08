АвтоВАЗ анонсировал старт продаж Lada Vesta NG

АвтоВАЗ: Продажи Lada Vesta NG стартуют 9 июня

Продажи Lada Vesta нового поколения стартуют 9 июня, сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

Отмечается, что для покупателей автомобили будут доступны с 9 июня сразу во всех типах кузова – седан, кросс-седан, SW и SW Cross, передает ТАСС.

При этом уточняется, что автомобиль будет доступен в версиях Comfort, Life, Enjoy и Techno.

По информации пресс-службы, начальная цена авто в кузове седан в комплектации Comfort с мотором мощностью 90 л. с. составит около 1,2 млн рублей, а с двигателем мощностью 106 л. с. составит около 1,3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что российский авторынок в мае вырос в 2,6 раза.