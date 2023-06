Австралийские ученые нашли причину неврологических расстройств после COVID Австралийские ученые выяснили причину неврологических расстройств после COVID-19 8 июня 2023, 12:17 Текст: Дмитрий Зубарев

Исследование австралийских ученых из Университета им. Маккуори и Института изучения мозга Квинсленда (QBI) выявило связь между длительным течением COVID-19 и развитием неврологических расстройств, таких как головные боли неясной причины, а также потеря вкуса и обоняния. Как отмечается в отчете исследователей, в ходе масштабных наблюдений им удалось обнаружить, что вирус SARS-CoV-2 способен вызвать «сплавление клеток мозга, и это становится причиной сбоев в работе, а кроме того, приводит к развитию хронических неврологических расстройств», передает ТАСС. Как указал профессор QBI Массимо Хиллиард, исследователи обнаружили, что COVID-19 вызывает слияние нейронов, ранее не наблюдаемого учеными: нейроны сливаются и либо начинают работать некорректно, либо вовсе перестают функционировать. Ученые также отметили, что вызывающий COVID-19 вирус SARS-CoV-2 был обнаружен в клетках мозга пациентов, перенесших длительную форму заболевания, даже через несколько месяцев после выздоровления, причем разрушительное действие на ткани не прекращалось. «Раньше считалось, что попадая в мозг, вирус убивает клетки или вызывает воспаление. Сейчас мы знаем: есть и третий вариант, при котором нейроны оказываются сплавлены», – сказал Рамон Мартинес-Мармол из QBI, подчеркнув, что именно этот эффект слияния объясняет возникновение «стойких неврологических расстройств». По мнению австралийских исследователей, им удалось выявить «новый механизм неврологических событий, происходящих во время коронавирусной инфекции». Ранее у рожденных во время пандемии детей заподозрили задержки в развитии. Зеленский шокирован реакцией ООН и Красного Креста на ЧП на Каховской ГЭС Зеленский шокирован отсутствием помощи Киеву от ООН и Красного Креста после ЧП на Каховской ГЭС 7 июня 2023, 21:25 Текст: Кристина Цыцура

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был шокирован реакцией ООН и Красного Креста на ЧП на Каховской ГЭС. В ходе интервью газете Bild украинский лидер отметил, что крупные международные организации ответили на запрос о помощи, по сути, отказом «в дипломатических формулировках». «Я только что разговаривал с нашим министром внутренних дел <…>. Когда я его спросил, есть ли помощь от международных организаций, он сказал нет, ни ООН не ответила, ни представителей Красного Креста нет», – передает ТАСС его слова. Происходящее президент Украины назвал трагедией и экологической катастрофой. Ответственность за случившееся он возложил на Россию. По словам Зеленского, ВС России якобы хотят затруднить прохождение ВСУ. В МИД России разрушение Киевом Каховской ГЭС назвали террористическим актом. Военкоры показали разгром колонны техники НАТО во время атаки на Новодонецкое Военкоры показали колонну техники НАТО, уничтоженную во время наступления ВСУ на Новодонецкое

Фото: t.me/milinfolive

Текст: Алина Власенко

Российские военные под Угледаром 4 июня вели ожесточенные бои с наступавшими украинскими силами. Во время боя российские силы разгромили колонну танков и бронемашин ВСУ. Уничтоженная техника до сих пор находится недалеко от поселка Новодонецкое. «В боях за этот поселок враг лишился около 20 единиц боевой техники», сообщает Telegram «Военкоры Русской весны».

В частности, дроны зафиксировали на видео танк Т-64БВ, не менее четырех подбитых и брошенных британских бронемашины Mastiff, три уничтоженных бронеавтомобиля и другую поврежденную технику. Ранее в Сети были опубликованы первые фото переданных ВСУ немецких танков Leopard якобы вблизи линии фронта. Новости СМИ2 В Пентагоне рассказали, чему научились благодаря конфликту на Украине Начальник штаба ВВС США Браун рассказал об извлеченной США пользе из конфликта на Украине

Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Ольга Иванова

Благодаря анализу боев на Украине Минобороны США извлекает уроки, касающиеся логистики, сбора разведывательных данных, установления превосходства в воздухе и применения средств ПВО, сообщил на видеосеминаре американского Института аэрокосмических исследований Митчелла начальник штаба ВВС США Чарльз Браун. Он обратил внимание на важность логистики, «то, какое значение она имеет в данной конкретной кампании, в ее начале и по мере продолжения», передает ТАСС. Браун отметил, что Пентагон, в частности, следит за применением украинской стороной средств ПВО. Генерал подчеркнул, что американская сторона в свете событий на Украине стала уделять больше внимания «цепочкам поставок, военно-промышленной базе, боеприпасам». Ранее в Белом доме выразили уверенность в успешности контрнаступления Украины. Появились данные о наступлении танковой группы ВСУ в Запорожской области Рогов: Танковая группа ВСУ перешла в наступление на Ореховском участке Запорожского фронта

Фото: Michael Brochstein/Keystone/Global Look Press

Текст: Ольга Никитина

Танковая группа украинских боевиков перешла в наступление на Ореховском участке Запорожского фронта, между населенными пунктами Малая Токмачка и Новоданиловка, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что в настоящее время на этом участке идет бой «высокой интенсивности». Украинские националисты, по его словам, ведут непрерывный артиллерийский и танковый обстрел российских позиций. В ответ, добавил он, по позициям ВСУ работают российские артиллеристы и ВКС. Российские силы, сообщил Рогов, активно применяют противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) против «танков ЗеРейха». По данным Рогова, на Запорожском фронте боевики ВСУ впервые устроили такую массированную ночную атаку. Он отметил, что рекордным по длительности и интенсивности также стал украинский обстрел города Токмака, огонь по которому ВСУ ведут в том числе из американских РСЗО HIMARS. Ранее Рогов заявлял, что украинские военные планируют крупномасштабные атаки на разных участках линии боевого соприкосновения, чтобы отвлечь внимание российских сил перед началом основного наступления в Запорожской области. Новости СМИ2 Пушилин дал оценку обстановке в Артемовске Пушилин: Ситуация в Артемовске сложная, но контролируемая

Фото: t.me/pushilindenis

Текст: Ольга Никитина

Ситуация в освобожденном Артемовске в настоящее время «стабильно сложная» из-за регулярных обстрелов с украинской стороны, однако все под контролем, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. Пушилин в интервью РИА «Новости» сказал, что ВСУ не только пытаются продавить фланги, но и регулярно ведут обстрелы, причем делают это зачастую «хаотично». Стрельба по городу, по его словам, ведется из артиллерийских орудий и минометов, в ход идут беспилотники. Пушилин пояснил, что киевский режим таким образом пытается вернуть хотя бы часть утраченных позиций и продемонстрировать «успехи». Российская сторона этого позволить не может, а потому в Артемовске «сконцентрированы достаточно серьезные силы», указал врио главы региона. Действия российских военных на Артемовском направлении он назвал героическими. Ранее Пушилин рассказал, что украинские войска пытались прорвать линию обороны в ДНР с использованием большого количества техники, самолетов и вертолетов, но российские подразделения были готовы и успешно отразили атаку. ВС России захватили в зоне СВО секретное канадское оборудование Комбат Ходаковский: Российские военные захватили в зоне СВО секретное оборудование канадского производства 7 июня 2023, 13:35 Текст: Антон Никитин

Российские военные захватили в зоне СВО секретное оборудование канадского производства для обнаружения и вычисления координат операторов беспилотников, сообщил командир батальона «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский. Ходаковский сообщил в своем Telegram-канале, что в руки наших ребят попало оборудование противника канадского производства, предназначенное в первую очередь для выявления точек работы операторов БПЛА и определения координат дронов. Он отметил, что подобное оборудование применялось системно и ранее, но полученный образец в разы превосходит все, что мы знали. По словам комбата, у специалистов это открытие вызывает обоснованную тревогу. Вместе с этим Ходаковский напомнил, что в батальоне «Восток» уже давно начали внедрять практику управления дронами из укрытия при помощи дистанционных антенн – на случай попыток установления местоположения операторов и подавления точки огнем противника. Напомним, в начале мая в боях за Артемовск были ликвидированы воевавшие в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) канадцы. Кроме того, в феврале Канада одной из первых стран начала отправлять на Украину танки Leopard 2. Канада также занялась обучением боевиков ВСУ. Новости СМИ2 Столтенберг: Нет смысла обсуждать вступление в НАТО проигравшей Украины Генсек НАТО Столтенберг: Нет смысла обсуждать вступление в НАТО проигравшей Украины

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Украина должна победить и сохраниться как суверенное государство, иначе нет смысла обсуждать ее членство в альянсе в принципе, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Глава альянса подчеркнул, что сейчас важно обеспечить проигрыш России и сохранение Украины как демократического государства в Европе, НАТО в данной ситуации необходимо «демонстрировать единство в поддержке» Киева, передает РИА «Новости».



«Если Украина не будет иметь возможности существовать как независимое суверенное демократическое государство в Европе, не будет предмета, чтобы обсуждать её членство вообще», – добавил он.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский признал невозможность вступления Украины в НАТО до завершения боевых действий. До этого Зеленский назвал надежды Украины на вступление в НАТО «все более отдаленными». Рогов заявил о полномасштабном наступлении ВСУ в Запорожской области Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов сообщил о полномасштабном наступлении ВСУ в Запорожской области

Фото: РИА Новости

Текст: Алина Власенко

Украинские военные в течение трех-четырех дней ведут полномасштабное наступление в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, последние три-четыре дня в Запорожской области наблюдается попытка полномасштабного наступления. Так, в ночь на 8 июня ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области. Огонь велся предположительно из реактивной системы залпового огня HIMARS, передает ТАСС. Ранее Рогов сообщил, что танковая группа украинских боевиков перешла в наступление на Ореховском участке Запорожского фронта, между населенными пунктами Малая Токмачка и Новоданиловка. По словам Рогова, ВСУ планируют атаки на разных участках линии боевого соприкосновения, чтобы отвлечь внимание российских сил перед началом основного наступления в Запорожской области. Новости СМИ2 Рогов: ВСУ понесли огромные потери при ночных атаках в Запорожской области Рогов: ВСУ понесли колоссальные потери при ночных атаках в Запорожской области

Фото: РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

ВСУ понесли колоссальные потери в ходе ночных атак по направлению к городу Токмаку на Запорожском направлении, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он отметил, что не припомнит подобных объемных ночных атак. По его мнению, ВСУ предполагали, что ночью смогут прикрыться от российской авиации, однако украинские потери на минных полях колоссальные, они прибавляются от работы артиллерии и авиации. Тем не менее украинское командование «просто не считается с потерями и кидает волну за волной, передает ТАСС. По словам Рогова, украинскому наступлению предшествовали артудары. «Поздним вечером стали обстреливать позиции в направлении Токмака – южнее и юго-восточнее Орехова, затем пошли в атаку, но она примерно в 3.00 была отброшена. Буквально через час, в 4.00 по Москве, они пошли по новой, в еще большем объеме», – добавил Рогов. Накануне, когда ВСУ пытались провести разведку боем на этом участке соприкосновения, противник потерял до 70–80% задействованных в атаках сил. Ранее Рогов заявил, что украинские военные в течение трех-четырех дней ведут полномасштабное наступление в Запорожской области. Зеленский признался в отсутствии доказательств вины России в подрыве Каховской ГЭС Президент Украины Зеленский: Доказательства вины России будут собраны на месте подрыва Каховской ГЭС

Фото: AP/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Киев в настоящее время не располагает доказательствами причастности Москвы к катастрофе на Каховской ГЭС, но соберет их, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой газете «Bild». По словам украинского лидера, к сбору доказательств причастности России к подрыву Каховской ГЭС должны быть привлечены в том числе международные эксперты. Зеленский также заявил, что якобы год назад Украина предупреждала о том, что что-то должно произойти, а разрушение ГЭС произошло из-за России, которая контролирует этот регион, передает ТАСС. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был шокирован реакцией ООН и Красного Креста на ЧП на Каховской ГЭС. Он отметил, что крупные международные организации ответили на запрос о помощи, по сути, отказом «в дипломатических формулировках». Президент России Владимир Путин обсудил с лидером Турции Тайипом Эрдоганом проведение международного расследования подрыва Каховской ГЭС.

В МИД России разрушение Киевом Каховской ГЭС назвали террористическим актом. Новости СМИ2 Пушков задал ключевой вопрос после слов экс-генсека НАТО об отправке войск на Украину Пушков: Расмуссен забыл пояснить, будет ли НАТО защищать польские и прочие войска на Украине, если их рискнут ввести 8 июня 2023, 05:32 Текст: Ольга Никитина

Сенатор Алексей Пушков обратил внимание, что бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, допустивший возможность ввода на Украину войск стран Балтии и Польши, не пояснил самое главное: будет ли альянс защищать эти войска? Пушков написал в своем Telegram-канале, что Расмуссен как давно уже бывший генсек НАТО может говорить, «что угодно». При этом, заметил сенатор, в своем заявлении он не уточнил главное, даже чисто теоретически: будет ли НАТО защищать регулярные польские и прочие войска на Украине, если их рискнут ввести? Сенатор поинтересовался, будут ли введенные войска находиться на территории Украины на свой страх и риск, а США и ЕС умоют руки, ведь Украина членом НАТО не является. Для «рвущихся в бой восточноевропейцев», отметил Пушков, это является ключевым вопросом, поскольку, уверен сенатор, без НАТО они и шагу не ступят. Напомним, бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что страны Североатлантического альянса могут захотеть ввести войска на Украину, если Киеву на саммите в Вильнюсе будет отказано в предоставлении «гарантий безопасности» со стороны НАТО. Он уверен, что в таком случае балтийские страны и Польша могут инициировать создание «коалиции желающих» отправить войска на Украину. Российские военные ликвидировали командовавших наступлением под Белогоровкой офицеров ВСУ 8 июня 2023, 08:29 Текст: Александра Юдина

Российские военные ударили по командно-наблюдательному пункту ВСУ, ликвидировав офицерский состав, руководивший наступлением в районе населенного пункта Белогоровка в ЛНР, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, на Краснолиманском направлении в результате удара по командно-наблюдательному пункту противника уничтожен офицерский состав вооруженных формирований Украины, руководящий наступательной операцией в районе населенного пункта Белогоровка, передает ТАСС. Кроме того, Марочко допустил, что среди офицеров могли быть иностранцы, предположительно из блока НАТО. Также подполковник добавил, что украинский пункт управления был выявлен разведорганами ВС России, после чего они передали координаты артиллерийскому гаубичному самоходному дивизиону. Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинские военнослужащие начали понимать, что их жизни ничего не стоят для президента страны Владимира Зеленского.

Новости СМИ2 СМИ сообщили о подъеме воды в Николаеве Украинские СМИ сообщили о подъеме воды в Николаеве

Фото: кадр из видео

Текст: Вера Басилая

Жители Николаева пожаловались, что вода поднимается в городе каждый час из-за подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщили украинские СМИ. Издание «Страна.ua» сообщает, что жители Николаева бьют тревогу из-за резкого повышения уровня воды, она уже захватывает улицы города, пишет «Комсомольская правда». Причиной подтопления стал подрыв Каховской ГЭС в Херсонской области и последующий разлив реки Днепр. |

Напомним, после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области ввели режим ЧС. Накануне из подтопленных районов Новой Каховки и района спасли 900 человек. Из Голой Пристани во вторник эвакуировали около 200 человек, еще около 400 выехали своим ходом, власти города запланировали за среду эвакуировать еще порядка 1,5 тыс. жителей. Для эвакуированных из города Алешки в безопасных районах подготовили 5 тыс. мест. Ранее президент России Владимир Путин обсудил с лидером Турции Тайипом Эрдоганом проведение международного расследования подрыва Каховской ГЭС. В МИД России разрушение Киевом Каховской ГЭС назвали террористическим актом. Гросси сказал, на сколько хватит воды для охлаждения Запорожской АЭС Гросси: Воды для охлаждения Запорожской АЭС гарантированно хватит на месяц

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Текст: Ольга Никитина

Согласно подсчетам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), воды для охлаждения реакторов Запорожской АЭС должно гарантированно хватить на месяц, заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси. Гросси в эфире CNN сказал также, что уровень воды в резервуарах Запорожской АЭС стабильно снижается на пять-семь сантиметров в час, передает ТАСС. Глава МАГАТЭ пояснил, что у станции есть охлаждающая система. У нее есть резервуары и ряд внутренних каналов, обеспечивающих постоянную циркуляцию воды для охлаждения. Ситуация, по его словам, будет очень серьезной, если станция останется без воды. Гросси заявил, что разрушение Каховской ГЭС может в будущем лишить Запорожскую АЭС (ЗАЭС) источников водяного охлаждения и спровоцировать повреждения реакторов, как это произошло на японской АЭС «Фукусима-1». Новости СМИ2 Исполком МОК рекомендовал лишить признания Международную ассоциацию бокса Исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал отозвать признание Международной боксерской ассоциации 7 июня 2023, 19:02 Текст: Антон Никитин

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал сессии организации отозвать признание Международной боксерской ассоциации (IBA), сообщила пресс-служба МОК. Внеочередная сессия МОК для решения этого вопроса будет созвана 22 июня, она пройдет в удаленном формате. При этом МОК выступает за сохранение бокса в программе Олимпийских игр 2024 года, передает ТАСС. Напомним, 14 мая российский боксер Шарабутдин Атаев стал чемпионом мира в весовой категории до 86 кг. В октябре 2022 года Международная ассоциация бокса (IBA) отменила отстранение российских и белорусских спортсменов, разрешив им выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны. После этого Федерация бокса США объявила о выходе из Международной ассоциации бокса. Международная ассоциация бокса в свою очередь приостановила членство нескольких западных федераций.