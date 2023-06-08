Предприниматель: Россия становится центром молодежной бизнес-дипломатии в Евразии

Предприниматель Кабиров: Россия превращается в центр молодежной бизнес-дипломатии в Евразии

Молодежный форум дает возможность начинающим предпринимателям из СНГ и ЕАЭС коммуницировать друг с другом, развивать бизнес в дружественных странах и укреплять межгосударственное сотрудничество. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал участник форума Артур Кабиров. Ранее на федеральной территории «Сириус» в Сочи открылся II Молодежный форум СНГ и ЕАЭС.

«Благодаря усилиям нашего президента, Россия превращается в центр молодежной дипломатии и бизнес-сотрудничества евразийского пространства. Участие в этом форуме принимают молодые предприниматели из всех стран СНГ и ЕАЭС, а значит, у нас есть невероятная возможность познакомиться друг с другом, завести полезные контакты и продолжать общение и сотрудничество за пределами мероприятия», – рассказал Артур Кабиров, участник форума, чемпион мира по полиатлону, директор сети спортивных школ по девяти видам спорта.

«Все мы столкнулись с одной проблемой – отсутствие возможности развивать бизнес в дружественных странах. И форум призван решить этот вопрос. Лично я выступил с инициативой создания единой молодежной бизнес-платформы, в которую будут интегрированы страны-участницы СНГ и ЕАЭС. Планируется, что там будут размещены бизнес-кейсы, информация об особых налоговых зонах и возможностях для инвестиций, создания бизнеса», – поделился собеседник.

«Например, если я захочу развивать свой бизнес в Казахстане, то на этой платформе найдутся ответы на все интересующие вопросы. Там же получится заручиться поддержкой коллег из этого государства. Большое внимание будет уделяться помощи при коммуникации с органами власти, поскольку зачастую это становится одной из самых непростых задач для предпринимателя», – пояснил он.

«Сложно спорить с тем, что молодежь – самая активная и инициативная возрастная группа населения. Мы стремимся общаться с такими же молодыми и активными предпринимателями из других стран. Отрадно видеть, что эти стремления и наши созидательные инициативы поддерживаются руководством дружественных государств», – подчеркнул Кабиров.

«Кроме того, я бы обратил внимание на язык общения, который является преобладающим на форуме. Нас разделили на команды таким образом, чтобы мы все взаимодействовали с представителями стран СНГ и ЕАЭС. И именно русский язык стал доступным всем средством коммуникации. Сегодня мы закладываем основу дальнейшего молодежного сотрудничества в таком формате», – заключил Кабиров.

В среду, 7 июня, на федеральной территории «Сириус» в Сочи открылся II Молодежный форум СНГ и ЕАЭС. Событие объединило 150 молодых ребят из девяти стран, помимо России. Страны-участники – Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан и Куба.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поприветствовал гостей и рассказал о совместных молодежных проектах. Например, «100 идей для СНГ», который рассчитан на активных, целеустремленных и творческих людей.

«Мы очень рады, что наша молодежь дружит, вместе работает. Хочу сказать вам в целом о программах СНГ. У нас сегодня есть такая программа – «100 идей для СНГ». И мы ждем эти идеи. Нам очень важно строить наше Содружество так, чтобы было удобно, комфортно в том числе молодежи. (…) А особенно важно, что ожидает наша молодежь. В ЕАЭС мы также строим интеграцию. Хочу сказать, что в нашем объединении – 30% молодежи. Это примерно 55 миллионов человек. 55 млн – какая это сила!» – отметил Мишустин.

Глава Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович выразил уверенность, что необходимо развивать молодежный обмен, знакомить молодое поколение с культурой евразийских стран, экономикой ЕАЭС. «В странах ЕАЭС молодежные организации совместно с университетами реализуют отдельные проекты, которые охватывают такие темы, как волонтерство, студенческий спорт, молодежная наука, предпринимательство, туризм, – отметил Мясникович. – Но эти проекты разрознены, их нужно масштабировать на пространстве ЕАЭС».

Главным событием первого дня стала пленарная сессия «ЕАЭС для молодых: ожидание-реальность». На сессии эксперты обсудили уровень осведомленности молодежи о возможностях формата ЕАЭС, результаты и задачи на ближайшие годы, а также выявили точки роста.