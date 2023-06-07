Мишустин открыл Молодежный форум СНГ и ЕАЭС в Сочи

На федеральной территории «Сириус» в Сочи открылся II Молодежный форум СНГ и ЕАЭС. Событие объединило 150 молодых ребят из девяти стран – помимо России. Страны-участники – Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан и Куба.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поприветствовал гостей и рассказал о совместных молодежных проектах. Например, «100 идей для СНГ», который рассчитан на активных, целеустремленных и творческих людей.

«Приветствуем всех наших гостей и друзей. Это уже второй Молодежный форум СНГ и ЕАЭС, который мы проводим. Мы очень рады, что наша молодежь дружит, вместе работает. Хочу сказать вам в целом о программах СНГ. У нас сегодня есть такая программа – «100 идей для СНГ». И мы ждем эти идеи. Нам очень важно строить наше Содружество так, чтобы было удобно, комфортно в том числе молодежи. (…) А особенно важно, что ожидает наша молодежь. В ЕАЭС мы также строим интеграцию. Хочу сказать, что в нашем объединении – 30% молодежи. Это примерно 55 миллионов человек. 55 млн – какая это сила!» – отметил Мишустин.

Глава Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович выразил уверенность, что необходимо развивать молодежный обмен, знакомить молодое поколение с культурой евразийских стран, экономикой ЕАЭС.

«В странах ЕАЭС молодежные организации совместно с университетами реализуют отдельные проекты, которые охватывают такие темы, как волонтерство, студенческий спорт, молодежная наука, предпринимательство, туризм, – отметил Мясникович. – Но эти проекты разрознены, их нужно масштабировать на пространстве ЕАЭС».

Главным событием первого дня стала пленарная сессия «ЕАЭС для молодых: ожидание-реальность». На сессии эксперты обсудили уровень осведомленности молодежи о возможностях формата ЕАЭС, результаты и задачи на ближайшие годы, а также выявили точки роста.